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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Кто будет вывозить медотходы, совет для трансфера власти в Белоруссии, экс-банкира Беджамова заподозрили в отмывании денег, Илон Маск вошел в четверку богатейших людей мира. Главные новости — в обзоре РБК

«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

На фоне пандемии в России резко увеличилось количество медицинских отходов, представляющих опасность. В этих условиях «Ростех» предложил Минпромторгу назначить его «дочку» «Росхимзащиту» единым оператором по их вывозу. Но монополизация рынка, как отмечают эксперты, может иметь и ряд негативных последствий.

  • По оценке замгендиректора «Ростеха» Максима Выборных, из-за пандемии и действующих ограничительных мер в России утилизировать нужно 900 млн масок в месяц. «Отсутствие единой структуры, отвечающей за цепочку от сбора до уничтожения средств индивидуальной защиты (СИЗ), медицинских изделий и оборудования, создает масштабную практику их незаконного вывоза на полигоны твердых коммунальных отходов», — указывает он.
  • По словам директора по развитию Национальной экологической компании Александра Климова, в России в медучреждениях образуется более 600 тыс. т отходов в год, и объем рынка сегодня достигает приблизительно 6 млрд руб. Однако он опасается, что введение статуса федерального оператора уберет конкуренцию с рынка, и услуга по утилизации и вывозу медотходов подорожает в три-четыре раза. Это отразится на бюджете больниц и поликлиник, и «может обернуться экономией на закупке новой техники» или на зарплатах врачей.
  • Представитель «Ростеха» считает, что стоимость утилизации медотходов снизилась за последние несколько лет только из-за недобросовестных подрядчиков, которые не утилизируют отходы, а просто вывозят их. «Что касается конкуренции, то федеральный оператор как раз обеспечит прозрачный механизм отбора добросовестных поставщиков во всех субъектах», — считает он. Кроме того, «Ростех» обещает предложить единые правила и тарифы для сбора и утилизации медицинских отходов, таким образом создав систему контроля за ними.

В совет для трансфера власти вошли Алексиевич и глава штаба Бабарико

Ольга Ковалькова, доверенное лицо оппозиционного кандидата на прошедших в Белоруссии президентских выборах Светланы Тихановской, опубликовала в своем аккаунте в Facebook предварительный состав координационного совета по передаче власти. Но не все оппозиционеры согласны с созданием совета.

  • Сейчас в список координационного совета включены 35 человек. В их числе — сама Ковалькова, лауреат Нобелевской премии по литературе белорусская писательница Светлана Алексиевич, глава штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико Мария Колесникова, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий и другие. По словам Ковальковой, регламент совета опубликуют в ближайшие дни, вскоре пройдет и первое заседание.
  • Не все оппозиционные политики разделяют идею создания параллельных властных институтов. «Я против любых органов, дублирующих функции государства. Нам не нужно двоевластие», — настаивает участник президентских выборов Андрей Дмитриев (1,2% голосов, согласно данным ЦИК). В разговоре с РБК он заявил, что нужно созвать внеочередную сессию парламента, на которой рассмотреть три требования: новые выборы с новыми составами избиркомов; свобода всех политических заключенных и мир на улицах. С тем, что нужно оставаться в легальном поле, согласна и экс-депутат Анна Канопацкая, тоже участвовавшая в выборах (1,7% голосов).
  • В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса на прошедших выборах, но не получил согласия. «Мне уже предложили посчитать голоса с камерой. Я говорю: «Зачем? Давайте посчитаем». Пусть скажут: где, на каких участках. Вечером им предложили пересчитать. Мне говорят, передают люди: «А уже неактуально считать. Это уже неактуально!» — «А что надо?» — «Новые выборы», — приводит он слова Лукашенко. Вместе с тем, соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах в Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что не слышала о таком предложении главы государства.«Никто нам ничего не предлагал. И мы точно знаем, что это сделать невозможно уже, потому что очень много голосов, бюллетеней уничтожено», — сказала Колесникова.

Лихтенштейн заподозрил беглого банкира Беджамова в отмывании денег

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Власти Лихтенштейна ведут расследование по подозрению в отмывании денег против экс-владельца Внешпромбанка и его сестры. На их счета в местных и швейцарских банках поступило $143 млн, в том числе от Федерации бобслея России.

  • Финразведка Лихтенштейна установила, что компании, связанные с Беджамовым и его сестрой Ларисой Маркус, возглавлявшей Внешпромбанк, в 2012-15 годах перевели на банковские счета в Лихтенштейне и Швейцарии более $140 млн (около 10 млрд руб.). В частности, на эти счета поступили более €130 тыс. от Международной федерации бобслея и около €1 млн Федерации бобслея России (ее Беджамов возглавлял до отъезда за рубеж в 2016 году).
  • ЦБ отозвал лицензию Внешпромбанка в 2016 году, в ходе банкротства он остался должен кредиторам 200 млрд руб. В России Беджамов заочно арестован, а его сестра Лариса Маркус в 2017 году приговорена к 8,5 года лишения свободы. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) судится с Беджамовым в Высоком суде Лондона, и требует требует с банкира $1,75 млрд, его активы в пределах этой суммы заморожены. Известное имущество Беджамова оценивается значительно дешевле, сам он говорил суду, что его состояние составляло около $500 млн, а ежегодный доход — $2 млн.
  • Чтобы найти предположительно скрытые активы, АСВ наняло инвестиционную компанию А1 (входит в «Альфа-групп»), а та, помимо юридического сопровождения дела, запустила рекламную кампанию по поиску активов Беджамова и Маркус в России и Великобритании.

Илон Маск поднялся на четвертую строчку в списке богатейших людей мира

За минувшие сутки основатель космической компании SpaceX и генеральный директор Tesla Илон Маск разбогател на $7,8 млрд на фоне роста стоимости акций Tesla, которые достигли исторического максимума.

  • В рейтинге самых богатых людей планеты по версии Bloomberg он обогнал генерального директора французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернара Арно ($84,6 млрд). Агентство оценивает состояние Маска в $84,8 млрд. Это на $15 млрд меньше, чем у основателя Facebook Марка Цукерберга, который находится на третьей позиции.
  • Лидером рейтинга является глава корпорации Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $188 млрд. На втором месте идет один из основателей Microsoft Билл Гейтс ($121 млрд).
  • Как сообщает Bloomberg, состояние 49-летнего Маска 17 августа увеличилось на $7,8 млрд на фоне роста стоимости акций Tesla. Они выросли на 11%, превысив $1800 на торгах в США. Скачок в бумагах Tesla произошел на фоне ожиданий роста спроса на электромобили в Китае. За 2020 год Маск стал богаче на $57,2 млрд, что является вторым результатом в мире. Больше в этом году заработал только Джефф Безос — $73 млрд.
Автор: Сергей Саркисян
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