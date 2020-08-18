Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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«Ростех» предложил назначить его оператором вывоза медицинских отходов

На фоне пандемии в России резко увеличилось количество медицинских отходов, представляющих опасность. В этих условиях «Ростех» предложил Минпромторгу назначить его «дочку» «Росхимзащиту» единым оператором по их вывозу. Но монополизация рынка, как отмечают эксперты, может иметь и ряд негативных последствий.

По оценке замгендиректора «Ростеха» Максима Выборных, из-за пандемии и действующих ограничительных мер в России утилизировать нужно 900 млн масок в месяц. «Отсутствие единой структуры, отвечающей за цепочку от сбора до уничтожения средств индивидуальной защиты (СИЗ), медицинских изделий и оборудования, создает масштабную практику их незаконного вывоза на полигоны твердых коммунальных отходов», — указывает он.

По словам директора по развитию Национальной экологической компании Александра Климова, в России в медучреждениях образуется более 600 тыс. т отходов в год, и объем рынка сегодня достигает приблизительно 6 млрд руб. Однако он опасается, что введение статуса федерального оператора уберет конкуренцию с рынка, и услуга по утилизации и вывозу медотходов подорожает в три-четыре раза. Это отразится на бюджете больниц и поликлиник, и «может обернуться экономией на закупке новой техники» или на зарплатах врачей.

Представитель «Ростеха» считает, что стоимость утилизации медотходов снизилась за последние несколько лет только из-за недобросовестных подрядчиков, которые не утилизируют отходы, а просто вывозят их. «Что касается конкуренции, то федеральный оператор как раз обеспечит прозрачный механизм отбора добросовестных поставщиков во всех субъектах», — считает он. Кроме того, «Ростех» обещает предложить единые правила и тарифы для сбора и утилизации медицинских отходов, таким образом создав систему контроля за ними.

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