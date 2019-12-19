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А1 запустила в Лондоне кампанию по поиску активов экс-банкира Беджамова
А1 покупает рекламу в лондонских газетах и запускает грузовик с билбордом, на котором размещена информация о вознаграждении за сведения об активах Георгия Беджамова, бывшего владельца Внешпромбанка
Фото: источник РБК

Инвестиционная кампания А1, входящая в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, расширила на Лондон свою кампанию по сбору информации об активах бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова. Как говорится в сообщении компании, поступившем в РБК, А1 предлагает жителям британской столицы денежное вознаграждение за информацию об активах бывшего банкира.

Что произошло с Внешпромбанком

ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка в 2016 году, сестру Беджамова Ларису Маркус, возглавлявшую банк, суд приговорил к девяти годам за растрату 113 млрд руб., а сам банкир уехал из России. Сейчас A1 по контракту с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) ищет активы Беджамова и Маркус за рубежом. Беджамов в России заочно арестован.

В апреле Высокий суд Лондона по иску Внешпромбанка (конкурсным управляющим банка является АСВ) арестовал активы Беджамова в пределах £1,34 млрд ($1,75 млрд). Добившись ареста, АСВ выяснило, что часть имущества Беджамова обременена долгами перед офшорной компанией. Сейчас А1 и АСВ пытаются доказать в Высоком суде Лондона, что обременение было фиктивным для защиты от других кредиторов. А1 считает, что всего Беджамов, предположительно, несет ответственность за мошенничество на сумму £2,5 млрд (свыше 200 млрд руб.), говорится в сообщении компании.

Фото: источник РБК

А1 предлагает жителям Лондона денежное вознаграждение за «любую ценную информацию, связанную с активами, прямо или косвенно принадлежащими Георгию Беджамову и Ларисе Маркус». Объявление о вознаграждении будет размещено в лондонских СМИ, заявили в А1. Оно уже вышло в Evening Standard (фото есть у РБК). А по району Найтсбридж, где, предположительно, проживает Беджамов, ездит грузовик, на котором также размещено объявление о вознаграждении, заявили в А1.

РБК направил запрос в представляющую интересы Беджамова юрфирму Mishcon de Reya.

Фото: источник РБК

Компания уже объявляла о вознаграждении за информацию о Беджамове летом: тогда она запустила рекламную кампанию на экранах международного аэропорта Шереметьево и центра бизнес-авиации Внуково-3. Через эти аэропорты проходит основной пассажиропоток в направлении стран, связанных с личными интересами и уже выявленными активами Беджамова и Маркус, объяснили в А1.

Вознаграждение может выплачиваться в виде фиксированной суммы или процента от стоимости активов, если они будут обращены ко взысканию. Представитель А1 отказался раскрывать объем расходов на организацию кампании в России и Великобритании. Компания сама финансирует судебные разбирательства клиентов, следует из ее релиза.

Фото: источник РБК

В А1 пока не сообщили о результатах кампании по поиску активов. «Если активы прятались, то найти их все, может, и не удастся. И я не уверен, что он действительно обладает активами на такую сумму. Но на какую-то существенную сумму точно найдем», — заявил Forbes управляющий партнер А1 Андрей Елинсон.

Автор: Павел Казарновский
Теги: А1, Георгий Беджамов, Агентство по страхованию вкладов
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