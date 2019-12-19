А1 запустила в Лондоне кампанию по поиску активов экс-банкира Беджамова

А1 покупает рекламу в лондонских газетах и запускает грузовик с билбордом, на котором размещена информация о вознаграждении за сведения об активах Георгия Беджамова, бывшего владельца Внешпромбанка

Фото: источник РБК

Инвестиционная кампания А1, входящая в «Альфа-Групп» Михаила Фридмана, расширила на Лондон свою кампанию по сбору информации об активах бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова. Как говорится в сообщении компании, поступившем в РБК, А1 предлагает жителям британской столицы денежное вознаграждение за информацию об активах бывшего банкира.

Что произошло с Внешпромбанком ЦБ отозвал лицензию у Внешпромбанка в 2016 году, сестру Беджамова Ларису Маркус, возглавлявшую банк, суд приговорил к девяти годам за растрату 113 млрд руб., а сам банкир уехал из России. Сейчас A1 по контракту с Агентством по страхованию вкладов (АСВ) ищет активы Беджамова и Маркус за рубежом. Беджамов в России заочно арестован. В апреле Высокий суд Лондона по иску Внешпромбанка (конкурсным управляющим банка является АСВ) арестовал активы Беджамова в пределах £1,34 млрд ($1,75 млрд). Добившись ареста, АСВ выяснило, что часть имущества Беджамова обременена долгами перед офшорной компанией. Сейчас А1 и АСВ пытаются доказать в Высоком суде Лондона, что обременение было фиктивным для защиты от других кредиторов. А1 считает, что всего Беджамов, предположительно, несет ответственность за мошенничество на сумму £2,5 млрд (свыше 200 млрд руб.), говорится в сообщении компании.

Фото: источник РБК

А1 предлагает жителям Лондона денежное вознаграждение за «любую ценную информацию, связанную с активами, прямо или косвенно принадлежащими Георгию Беджамову и Ларисе Маркус». Объявление о вознаграждении будет размещено в лондонских СМИ, заявили в А1. Оно уже вышло в Evening Standard (фото есть у РБК). А по району Найтсбридж, где, предположительно, проживает Беджамов, ездит грузовик, на котором также размещено объявление о вознаграждении, заявили в А1.

РБК направил запрос в представляющую интересы Беджамова юрфирму Mishcon de Reya.