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Что случилось за день. Главные новости РБК

В России разблокировали Telegram, в Белоруссии задержали соперника Лукашенко, Собянин и Володин высказались о будущем Путина, Якобашвили выступил против коронавирусных ограничений — главные новости в обзоре РБК

Telegram решили разблокировать

Ведомство сообщило, что по согласованию с Генпрокуратурой сняло требование о блокировке мессенджера Telegram в России.

  • Обсуждения о поиске возможностей для разблокировки мессенджера активизировались на фоне использования Telegram для информирования о коронавирусе: мессенджер активно задействовали федеральный и региональные оперштабы, в том числе Москвы и Подмосковья.
  • «Стало очевидно, что нужно мириться с основателем мессенджера Павлом Дуровым. С самого начала никто не имел ничего против Telegram», — объяснил решение источник РБК.
  • Telegram был заблокирован в России весной 2018 года, после того как компания отказалась предоставить ФСБ ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Несмотря на это, мессенджер остался доступен для пользователей благодаря использованию инструментов для обхода блокировок.
  • После появления сообщения Роскомнадзора о разблокировке «Интерфакс» со ссылкой на источник во властных структурах сообщил, что Telegram так и не предоставил ключи шифрования, но «взаимодействует по конкретным запросам о терроризме».


Соперника Лукашенко на выборах задержали

Утром в четверг, 18 июня, Виктор Бабарико, один из ключевых соперников Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах, планировал сдать очередную часть подписей, собранных в свою поддержку. Однако он и его сын перестали выходить на связь. Оказалось, что Бабарико задержан.

  • По словам главы Комитета государственного контроля Ивана Тертеля, Бабарико задержан в связи с попыткой воздействия на свидетелей и сокрытия улик по ранее совершенным преступлениям.
  • «Нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры», — сказал Тертель. В частности, расследуется дело о махинациях с векселями на сумму более $60 млн.
  • Бабарико был главой Белгазпромбанка до мая 2020 года. Пост он покинул после того, как объявил о намерении участвовать в выборах, которые состоятся 9 августа. Вскоре после этого против руководства банка были возбуждены уголовные дела об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.


Собянин и Володин объяснили поправки о сроках президента

В преддверии голосования по поправкам в Конституцию, которые позволят Владимиру Путину баллотироваться на новый срок, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что изменения в Основном законе позволят сохранить в стране политическую стабильность.

  • При этом, по словам градоначальника, «никто же не говорит, что действующий президент автоматически будет переназначен». «Его избирать будут, если будет баллотироваться. Это еще не факт», — добавил он.
  • В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Газете.Ru» заявил, что «после Путина будет Путин». Далее он пояснил свою мысль: «Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом».
  • На этом фоне Верховный суд отказался принять очередной иск к указу президента о голосовании по Конституции 1 июля. Исковое заявление подавал общественный деятель из Кировской области Геннадий Рудяк. Ответчик — Владимир Путин. Свое решение суд объяснил тем, что у него нет полномочий рассматривать иски к федеральным законам.

Как устроено голосование о поправках в Конституцию. Что важно знать
Политика


Якобашвили рассказал о «сверхпанике» из-за COVID-19

Бизнесмен и вице-президент РСПП Давид Якобашвили в интервью РБК раскритиковал действия властей во всем мире за те ограничения, которые они ввели для борьбы с коронавирусной инфекцией.

  • «В каких-то случаях это была сверхпаника, можно было и не делать таких вещей и не так все ограничивать», — сказал он, отметив, что ни одно правительство в мире никогда не признает своей ошибки.
  • Бизнесмен отметил, что из-за гриппа или других болезней, убивающих гораздо больше людей, паники никто не поднимает. «Если смотреть по цифрам, то, я думаю, переборщили», — отметил он.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Сергей Витько
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