Что случилось за день. Главные новости РБК

В России разблокировали Telegram, в Белоруссии задержали соперника Лукашенко, Собянин и Володин высказались о будущем Путина, Якобашвили выступил против коронавирусных ограничений — главные новости в обзоре РБК
Telegram решили разблокировать
Ведомство сообщило, что по согласованию с Генпрокуратурой сняло требование о блокировке мессенджера Telegram в России.
Обсуждения о поиске возможностей для разблокировки мессенджера активизировались на фоне использования Telegram для информирования о коронавирусе: мессенджер активно задействовали федеральный и региональные оперштабы, в том числе Москвы и Подмосковья.
«Стало очевидно, что нужно мириться с основателем мессенджера Павлом Дуровым. С самого начала никто не имел ничего против Telegram», — объяснил решение источник РБК.
Telegram был заблокирован в России весной 2018 года, после того как компания отказалась предоставить ФСБ ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Несмотря на это, мессенджер остался доступен для пользователей благодаря использованию инструментов для обхода блокировок.
После появления сообщения Роскомнадзора о разблокировке «Интерфакс» со ссылкой на источник во властных структурах сообщил, что Telegram так и не предоставил ключи шифрования, но «взаимодействует по конкретным запросам о терроризме».
Утром в четверг, 18 июня, Виктор Бабарико, один из ключевых соперников Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах, планировал сдать очередную часть подписей, собранных в свою поддержку. Однако он и его сын перестали выходить на связь. Оказалось, что Бабарико задержан.
По словам главы Комитета государственного контроля Ивана Тертеля, Бабарико задержан в связи с попыткой воздействия на свидетелей и сокрытия улик по ранее совершенным преступлениям.
«Нами установлены отмывочные схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры», — сказал Тертель. В частности, расследуется дело о махинациях с векселями на сумму более $60 млн.
Бабарико был главой Белгазпромбанка до мая 2020 года. Пост он покинул после того, как объявил о намерении участвовать в выборах, которые состоятся 9 августа. Вскоре после этого против руководства банка были возбуждены уголовные дела об отмывании средств и уклонении от уплаты налогов.
Собянин и Володин объяснили поправки о сроках президента
В преддверии голосования по поправкам в Конституцию, которые позволят Владимиру Путину баллотироваться на новый срок, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что изменения в Основном законе позволят сохранить в стране политическую стабильность.
При этом, по словам градоначальника, «никто же не говорит, что действующий президент автоматически будет переназначен». «Его избирать будут, если будет баллотироваться. Это еще не факт», — добавил он.
В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Газете.Ru» заявил, что «после Путина будет Путин». Далее он пояснил свою мысль: «Все, что после президента Путина будет происходить, будет происходить по лекалам, которые он заложил. Россия может быть только сильной. Путин это сделал. Он заложил систему, которая Россию делает сильнее с каждым годом».
На этом фоне Верховный суд отказался принять очередной иск к указу президента о голосовании по Конституции 1 июля. Исковое заявление подавал общественный деятель из Кировской области Геннадий Рудяк. Ответчик — Владимир Путин. Свое решение суд объяснил тем, что у него нет полномочий рассматривать иски к федеральным законам.