Что случилось за день. Главные новости РБК

В России разблокировали Telegram, в Белоруссии задержали соперника Лукашенко, Собянин и Володин высказались о будущем Путина, Якобашвили выступил против коронавирусных ограничений — главные новости в обзоре РБК

Telegram решили разблокировать

Ведомство сообщило, что по согласованию с Генпрокуратурой сняло требование о блокировке мессенджера Telegram в России.