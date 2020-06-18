ВС объяснил отказ принять иск к Путину из-за голосования по Конституции

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У Верховного суда России нет полномочий рассматривать иски к федеральным законам. Об этом РБК сообщил руководитель управления по взаимодействию с общественностью и СМИ суда Павел Одинцов, комментируя отказ инстанции принять иск Геннадия Рудяка, в котором тот обжаловал указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.

«Административное исковое заявление Рудяка Г.И. фактически сводилось к обжалованию закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ», — указал Одинцов.

Он разъяснил, что в компетенции Верховного суда находятся только дела об оспаривании нормативных правовых актов ниже уровня федерального закона. «В связи с этим в принятии административного искового заявления Рудяка Г.И. было отказано на основании п. 1 ч. 1 ст. 128 Кодекса РФ об административном судопроизводстве», — сказал Одинцов.

Накануне стало известно, что в Верховный суд направили два административных иска к президенту России Владимиру Путину. Они оспаривают указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. Одно заявление подал глава общественной организации Кировской области «Общество защиты прав потребителей» Геннадий Рудяк, с другим обратились депутат Мосгордумы Евгений Ступин, его коллега Олег Шереметьев, политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров.