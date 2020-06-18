Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 69,62 (+0,14) Quote, 12:32
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 78,29 (-0,09) Quote, 12:32
ЦБ рекомендовал банкам снимать ограничения с учетом региональных мер Финансы, 14:46 Два способа инвестировать в долларах с минимальными рисками РБК и БКС, 14:45 СК опубликовал видео с убегающим от следователей иркутским чиновником Общество, 14:35 ВС объяснил отказ принять иск к Путину из-за голосования по Конституции Общество, 14:28 Якобашвили оценил ограничения из-за COVID-19 словом «переборщили» Общество, 14:27 ФНС предупредила о риске утечки капитала при смягчении валютного контроля Экономика, 14:24 Бизнес-объединения попросили Путина взять под контроль дело главы РВК Политика, 14:22 Глава Роспотребнадзора назвала достаточным риск второй волны эпидемии Общество, 14:15 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 14:14 Путин рассказал о звонках своих внуков в Кремль Политика, 14:13 Германия выдвинула обвинения россиянину по делу об убийстве в Берлине Общество, 14:07 Кремль напомнил об ответственности за ложные данные после статьи «Дождя» Общество, 14:06 Land Rover упомянул биткоин в своем ролике Крипто, 14:02 Росздравнадзор поставил под вопрос данные своего главы об умерших врачах Общество, 13:59
Поправки в Конституцию ,  
0 

ВС объяснил отказ принять иск к Путину из-за голосования по Конституции

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

У Верховного суда России нет полномочий рассматривать иски к федеральным законам. Об этом РБК сообщил руководитель управления по взаимодействию с общественностью и СМИ суда Павел Одинцов, комментируя отказ инстанции принять иск Геннадия Рудяка, в котором тот обжаловал указ президента о назначении голосования по Конституции на 1 июля.

«Административное исковое заявление Рудяка Г.И. фактически сводилось к обжалованию закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ», — указал Одинцов.

Он разъяснил, что в компетенции Верховного суда находятся только дела об оспаривании нормативных правовых актов ниже уровня федерального закона. «В связи с этим в принятии административного искового заявления Рудяка Г.И. было отказано на основании п. 1 ч. 1 ст. 128 Кодекса РФ об административном судопроизводстве», — сказал Одинцов.

Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции
Политика
Фото: Георгий Андреев / ТАСС

Накануне стало известно, что в Верховный суд направили два административных иска к президенту России Владимиру Путину. Они оспаривают указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. Одно заявление подал глава общественной организации Кировской области «Общество защиты прав потребителей» Геннадий Рудяк, с другим обратились депутат Мосгордумы Евгений Ступин, его коллега Олег Шереметьев, политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров.

18 июня Верховный суд отказался принять иск Рудяка. Ранее Рудяк не исключал, что будет обжаловать решение суда в случае отказа.

Теги: Верховный суд, поправки в Конституцию, Владимир Путин
Материалы по теме
Суд отказался принять иск к Путину из-за голосования по Конституции
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
Общество
Поправки в Конституцию готовы поддержать более 60% желающих проголосовать
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter