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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Иски против голосования по поправкам в Конституцию, Дуров предложил покончить с монополией Apple и Google, новый фрагмент из книги Болтона о Трампе, QIWI продала «Совесть» Совкомбанку; главные новости — в обзоре РБК

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховный суд поступило несколько административных исков, оспаривающих указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. Один из них, от гражданина Геннадия Рудяка, уже зарегистрирован, дальнейшее решение по этому иску примет судья.

  • О еще одном подобном иске сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин. Истцами стали он сам, коллега депутата Олег Шереметьев, политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров. По данным «Интерфакса», 10 июня ВС уже отказал в принятии аналогичного искового заявления, поданного Виктором Мещериновым.
  • В марте 2020 года ВС отказал в иске члену Московской участковой избирательной комиссии Александру Артемьеву. По его мнению, избиркомы не обязаны проводить общероссийское голосование, поскольку отвечают только за проведение выборов и референдумов. Судью такие доводы не устроили.
  • На фоне подготовки к голосованию сотрудники МВД решили проверить материал «Дождя» о схеме фальсификации данных на голосовании по Конституции, для чего используются чужие сим-карты и данные пенсионеров. Минувшей ночью полицейские приехали в офис редакции и потребовали от автора материала проехать с ними. Тот дал пояснения на месте.


Дуров назвал способ покончить с монополией Apple на установку приложений

По словам основателя Telegram Павла Дурова, компании Apple и Google взимают «безумные» 30-процентные комиссии с продаж в приложениях, установленных пользователями через магазины Google Play и Apple Store.

  • «Результат — пользователи платят по более высоким ценам, стартапы и целые индустрии разрушаются или не появляются вовсе. Регуляторы игнорируют этот абсурд уже десять лет», — заявил Дуров.
  • Решить эту проблему и покончить с «монополией Apple» просто, считает он. Нужно дать пользователям возможность устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины приложений. «Просто повторите то, как приложения устанавливаются на компьютер», — предложил Дуров.

Болтон заявил о вопросе Трампа про принадлежность Финляндии России

В США готовится к публикации книга бывшего помощника президента по нацбезопасности Джона Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома». В ней автор рассказывает о своей работе с американским лидером Дональдом Трампом. Некоторые отрывки уже опубликованы.

  • В одном из них, в частности, говорится, что Трамп уточнял, входит ли Финляндия в состав России. Кроме того, президент «видимо, не знал, что у Великобритании есть ядерное оружие», пишет Болтон.
  • Книга должна выйти 23 июня, но уже сейчас лидирует в рейтинге топ-100 бестеллеров Amazon, где продается по предзаказу. Минюст США тем временем подал на экс-помощника в суд, поскольку мемуары содержат секретную информацию.
  • 71-летний Болтон был советником Трампа с апреля 2018 года, но осенью 2019-го подал в отставку по инициативе последнего. Сам президент объяснил, что был не согласен со многими из его предложений.


QIWI продала карту рассрочки «Совесть» Совкомбанку

Совкомбанк купил у платежной компании QIWI проект потребительского кредитования «Совесть». Стоимость сделки оценивается в 6–6,5 млрд руб.

  • Банк, развивающий свою карту рассрочки «Халва», получит кредитный портфель и клиентов «Совести», а также права на бренд и доменные имена. Он намерен объединить обе программы в «национальную систему рассрочек «Халва».
  • Для держателей карты «Совесть» текущие условия «Халвы» начнут действовать автоматически в течение месяца: замены карт, мобильного приложения, личного кабинета и изменения графика платежей по рассрочке не потребуется.
  • QIWI, для которой «Совесть» была убыточной, намерена сконцентрироваться на платежном бизнесе.
Автор: Сергей Витько
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