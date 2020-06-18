Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Иски против голосования по поправкам в Конституцию, Дуров предложил покончить с монополией Apple и Google, новый фрагмент из книги Болтона о Трампе, QIWI продала «Совесть» Совкомбанку; главные новости — в обзоре РБК

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховный суд поступило несколько административных исков, оспаривающих указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию. Один из них, от гражданина Геннадия Рудяка, уже зарегистрирован, дальнейшее решение по этому иску примет судья.

О еще одном подобном иске сообщил депутат Мосгордумы Евгений Ступин. Истцами стали он сам, коллега депутата Олег Шереметьев, политолог Валерий Соловей и юрист Сергей Бочаров. По данным «Интерфакса», 10 июня ВС уже отказал в принятии аналогичного искового заявления, поданного Виктором Мещериновым.

В марте 2020 года ВС отказал в иске члену Московской участковой избирательной комиссии Александру Артемьеву. По его мнению, избиркомы не обязаны проводить общероссийское голосование, поскольку отвечают только за проведение выборов и референдумов. Судью такие доводы не устроили.

На фоне подготовки к голосованию сотрудники МВД решили проверить материал «Дождя» о схеме фальсификации данных на голосовании по Конституции, для чего используются чужие сим-карты и данные пенсионеров. Минувшей ночью полицейские приехали в офис редакции и потребовали от автора материала проехать с ними. Тот дал пояснения на месте.



Дуров назвал способ покончить с монополией Apple на установку приложений

По словам основателя Telegram Павла Дурова, компании Apple и Google взимают «безумные» 30-процентные комиссии с продаж в приложениях, установленных пользователями через магазины Google Play и Apple Store.