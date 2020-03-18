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Что случилось за день. Главные новости РБК

Новый обвал на фондовых рынках, трехнедельные каникулы в российских школах, Собянин попросил работодателей переводить сотрудников на удаленку, власти назвали срок окончания ажиотажа в магазинах; главные новости — в обзоре РБК

Обвал на фондовых рынках 18 марта

В среду на фондовых рынках произошел очередной обвал. На настроения инвесторов давят пандемия коронавируса и жесткие ограничения из-за заболевания. Меры по поддержке экономики не смогли перекрыть негатив.

  • Стоимость барреля нефти Brent упала ниже $26 впервые с 2003 года. Курс доллара превысил отметку 80 руб., а евро пробил уровень 87 руб. впервые с февраля 2016-го.
  • Индекс Московской биржи потерял более 4% и составил 2136 пунктов, а индекс РТС упал на 10% и составил 844,5 пункта.
  • Торги на европейских и американских биржах в среду также открылись падением. Основные индексы просели на 4–5%.

В российских школах на фоне коронавируса объявят каникулы до 12 апреля

Каникулы в российских школах на фоне пандемии коронавируса продлятся три недели, с 23 марта по 12 апреля. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

  • При этом школы продолжат работу, и, если родители учащихся начальных классов не смогут оставить их дома, детей можно будет привести в образовательное учреждение.
  • Удлиненные каникулы не отменяют дистанционного обучения, которое коснется не только школьников, но учащихся среднего профессионального образования. Доступ к электронным учебникам будет бесплатным.
  • В Москве и Московской области из-за коронавируса уже ввели свободное посещение школ. 16 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил о закрытии всех школ со следующей недели. На дистанционное обучение уже перешли четыре вуза: МГУ, МГИМО, МГТУ и РЭУ.


Собянин попросил компании Москвы перевести сотрудников на удаленку

Мэр Москвы призвал столичных работодателей «внести вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией» и перевести хотя бы часть сотрудников на режим работы из дома.

  • «Было бы неплохо на этой стадии добиться перехода на удаленку 15–30% офисных работников», — отметил Сергей Собянин. По его словам, это особенно важно для женщин, так как дети в ближайшие недели не смогут ходить в школу.
  • Он напомнил, что удаленка — это оплачиваемый труд. «Просьба не подменять ее вынужденными отпусками за свой счет», — подчеркнул мэр.


В Минпромторге назвали срок окончания ажиотажа в магазинах

Продуктов в стране достаточно и власти не допустят спекулятивного роста цен, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

  • По его словам, в начале недели спрос на продовольственные товары в Москве увеличился в пять–десять раз, но теперь, после того как граждане закупились всем необходимым, ажиотаж пошел на спад и окончательно завершится «к концу этой недели — середине следующей».
  • Говоря о причинах резкого роста спроса, Евтухов упомянул телерепортажи о событиях в других странах, где полки в магазинах реально опустели и люди не могут ничего купить.
  • Он заверил, что власти отслеживают динамику цен, чтобы не допустить спекулятивного их повышения. «Федеральная антимонопольная служба и прокуратура получили прямое указание президента реагировать жестко и сразу», — пояснил Евтухов.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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