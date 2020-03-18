Что случилось за день. Главные новости РБК

Новый обвал на фондовых рынках, трехнедельные каникулы в российских школах, Собянин попросил работодателей переводить сотрудников на удаленку, власти назвали срок окончания ажиотажа в магазинах; главные новости — в обзоре РБК

Обвал на фондовых рынках 18 марта

В среду на фондовых рынках произошел очередной обвал. На настроения инвесторов давят пандемия коронавируса и жесткие ограничения из-за заболевания. Меры по поддержке экономики не смогли перекрыть негатив.

Стоимость барреля нефти Brent упала ниже $26 впервые с 2003 года. Курс доллара превысил отметку 80 руб., а евро пробил уровень 87 руб. впервые с февраля 2016-го.

Индекс Московской биржи потерял более 4% и составил 2136 пунктов, а индекс РТС упал на 10% и составил 844,5 пункта.

Торги на европейских и американских биржах в среду также открылись падением. Основные индексы просели на 4–5%.

В российских школах на фоне коронавируса объявят каникулы до 12 апреля

Каникулы в российских школах на фоне пандемии коронавируса продлятся три недели, с 23 марта по 12 апреля. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов.