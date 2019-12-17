Что случилось за день. Главные новости РБК

ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах
Банки по аналогии с потребительскими кредитами должны ограничивать выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам. С инициативой выступил ЦБ, регулятор намерен внедрить ее с июля 2020 года.
- Согласно планам ЦБ, банкам при выдаче ссуд на жилье придется учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента: чем он выше и чем меньше первоначальный взнос, тем больше резервов необходимо будет создать кредитной организации.
- Регулятор рассчитывает, что это снизит интерес банков к выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам. Новые ограничения нужны, чтобы сократить риск, при котором заемщик оплачивает сразу несколько разных кредитов, говорила ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
- Если новые меры будут введены, нагрузка на капитал банков вырастет в 1,4 раза, признает ЦБ. В крупных банках уже заявляли, что требования регулятора могут оказаться непосильными для рынка.
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