Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Экономика шеринга
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 62,53 (-0,24) Quote, 13:23
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 69,68 (-0,26) Quote, 13:23
Путин обсудил с Эрдоганом по телефону обстановку в Сирии и Ливии Политика, 18:36 Полиция Киева сообщила о пострадавших и задержанных на митинге у Рады Общество, 18:33 Задержанный во Внуково метадон везли в Таджикистан по программе ООН Общество, 18:29 Прядкин допустил появление игр на вылет в чемпионате России по футболу Спорт, 18:28 Развенчиваем мифы о глютене РБК Стиль и Barilla, 18:26 Bitcoin продолжил снижение: почему следующая остановка — $4000 Крипто, 18:21 «Автодор» подал иск на 5,4 млрд руб. к Crocus International Агаларова Бизнес, 18:18 Reuters узнал об обсуждении плана смены крупнейшего акционера Сбербанка Финансы, 18:15 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 18:11 В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией Политика, 18:09 Лучшие отели мира: где встретить Новый год и Рождество Стиль, 18:08 Суд отклонил иск о возмещении ущерба лапшичной от акций протеста в Москве Политика, 18:02 «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги года Пресс-релиз, 17:58 Как бизнес может повлиять на силовые структуры Партнерский материал, 17:56
Общество ,  
0 
Что случилось за день. Главные новости РБК
Ограничения на выдачу ипотеки, Россия расширила санкции против Украины, аналитики McKinsey проанализировали опыт лучших CEO, приземление Ту-22 с отказавшим двигателем; главные новости — в обзоре РБК

ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах


Банки по аналогии с потребительскими кредитами должны ограничивать выдачу ипотеки слишком закредитованным заемщикам. С инициативой выступил ЦБ, регулятор намерен внедрить ее с июля 2020 года.

  • Согласно планам ЦБ, банкам при выдаче ссуд на жилье придется учитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) клиента: чем он выше и чем меньше первоначальный взнос, тем больше резервов необходимо будет создать кредитной организации.
  • Регулятор рассчитывает, что это снизит интерес банков к выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам. Новые ограничения нужны, чтобы сократить риск, при котором заемщик оплачивает сразу несколько разных кредитов, говорила ранее первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.
  • Если новые меры будут введены, нагрузка на капитал банков вырастет в 1,4 раза, признает ЦБ. В крупных банках уже заявляли, что требования регулятора могут оказаться непосильными для рынка.


Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины

Российское правительство постановило расширить экономические и индивидуальные санкции против Украины.

  • Список запрещенных к ввозу товаров пополнился медицинскими принадлежностями (клизмы, спринцовки, маточные кольца и др.), крахмалом, глюкозой, радиаторами, деталями для насосов и пр.
  • Из списка лиц, к которым применяются индивидуальные санкции, исключены два человека. Одновременно в перечень внесены девять новых фамилий.
  • Продуктовое эмбарго в отношении Украины действует с 2016 года, тогда это стало ответом на аналогичные действия Киева. В последний раз Украина расширяла список запрещенной российской продукции весной 2019 года.


Перескочить на другой уровень: чему стоит научиться у лучших CEO

Аналитики McKinsey провели исследование и создали базу данных о работе лучших гендиректоров на протяжении 25 лет. Эксперты утверждают, что работа руководителя на 45% определяет эффективность всей компании.

  • Чтобы компания смогла добиться большей эффективности, эксперты советуют гендиректорам переосмыслить понятие успеха — например, не стать лидером отрасли, а войти в верхний квартиль во всех отраслях.
  • Авторы исследования призывают новых руководителей не бояться идти на смелые шаги. Это может увеличить прибыль компании в несколько раз. Примечательно, что гендиректора, нанятые извне, действуют смелее и оперативнее, чем те, кто пришел из самой организации.
  • Почти половина руководителей высшего звена жалеет, что слишком долго решались сместить неэффективных сотрудников с важных должностей и не давали эффективным вырасти и полностью реализовать свой потенциал.


Ту-22 с отказавшим двигателем сел на грунт под Астраханью

В Астраханской области у дальнего бомбардировщика Ту-22М3 во время полета отказал двигатель. Экипажу удалось «отвести машину от населенного пункта и выполнить посадку на грунт», сообщили в Минобороны.

  • Полет проходил без боекомплекта, «на земле разрушений нет». Летчики при посадке не пострадали, они самостоятельно покинули самолет.
  • Ту-22М3 предназначен для поражения морских и наземных целей на удалении до 2,2 тыс. км от аэродромов базирования. Их активно использовали для нанесения ударов по объектам террористов в Сирии. В 2019 году парк Ту-22М3 должен был пройти модернизацию по контракту с Минобороны.
Автор: Сергей Витько
Теги: главные новости
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter