Ту-22 с отказавшим двигателем сел на грунт под Астраханью

Ту-22 с отказавшим двигателем сел на грунт под Астраханью

В Минобороны заявили, что самолет летел без боекомплекта, никто не пострадал

Бомбардировщик Ту-22 (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Дальний бомбардировщик Ту-22М3 с отказавшим двигателем сел на грунт в Астраханской области, передает ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны.

«Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт», — сообщили в военном ведомстве.

Летчики не пострадали, они самостоятельно покинули самолет, сейчас они находятся на аэродроме базирования. В Минобороны добавили, что полет проходил без боекомплекта, «на земле разрушений нет».

В январе Ту-22М3 потерпел крушение при посадке в Мурманской области. Самолет совершал учебно-тренировочный полет без боекомплекта, причиной происшествия в военном ведомстве назвали так называемый снежный заряд (сильный снегопад, сопровождающийся резким усилением ветра). Тогда погибли три члена экипажа.