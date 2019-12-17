Россия расширила список запрещенных к ввозу товаров с Украины

В список запрещенных к поставке в Россию товаров вошли клизмы, грелки, спринцовки, маточные кольца и другие медицинские принадлежности. Также под запретом - радиаторы, детали для насосов и прочие товары

Российское правительство приняло постановления, которые расширяют экономические и индивидуальные санкции против Украины. Документы опубликованы на интернет-портале правовой информации.

Список товаров, ввоз которых в Россию с Украины запрещен, пополнился крахмалом, глюкозой и глюкозо-фруктовыми сиропами, отдельным медицинским оборудованием (спринцовки, воздуховоды, кружки Эсмарха), радиаторы, котлы центрального отопления и части насосов.

Запрет в отношении некоторых товаров будет отложенным — так, ограничение на поставку частей насосов не будет применяться в течение двух лет с момента вступления в силу постановления.

Еще одно постановление вносит изменения в список лиц, к которым применяются индивидуальные санкции. Из него исключаются два человека, и одновременно вносятся девять новых фигурантов.