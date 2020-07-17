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Что случилось за день. Главные новости РБК

Число москвичей с иммунитетом к COVID резко выросло, забастовки в Москве и Петербурге, Mastercard меняет правила конвертации валют, когда в России запустят «китайский Uber»; главные новости — в обзоре РБК

Иммунитет к COVID-19 обнаружили у 60% москвичей

По словам столичного градоначальника, более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.

  • «И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — сказал Сергей Собянин. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что этого будет достаточно для прекращения эпидемии.
  • При этом еще 14 июля власти Москвы сообщали, что антитела выявлены только у 21,7% прошедших проверку москвичей.
  • 16 июля Собянин также говорил о наличии антител к COVID-19 у примерно 20% москвичей. Однако тогда же он заявил, что реальная доля людей с иммунитетом втрое больше.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Рабочие в двух городах забастовали из-за невыплат

В пятницу строители делового комплекса «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге прекратили работу, требуя расплатиться с ними. В тот же день строители в аэропорту Шереметьево потребовали выплат за сверхурочную работу.

  • В компании «Ренейссанс Констракшн», которая занимается строительством «Лахта Центра» сообщили РБК, что долгов по зарплате у нее нет, а рабочие требуют дополнительных выплат, которые не предусмотрены трудовыми контрактами. С ними ведется «примирительная работа». 
  • На стройку прибыл посол Узбекистана, поскольку среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны.
  • Другой конфликт произошел в московском аэропорту Шереметьево, где, по данным Baza, строители взлетно-посадочной полосы устроили бунт, требуя выплат за сверхурочную работу.
  • В пресс-службе аэропорта заверили, что конфликт между рабочими и администрацией взят под контроль, это внутреннее дело подрядчика — компании «Энергострой». Следователи и прокуратура начали проверку по факту произошедшего.

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Mastercard изменит правила конвертации валют по картам

С 11 августа Mastercard начнет проводить конвертации валют по картам в евро и долларах в день проведения операции. Об этом говорится в письме компании в адрес российских банков.

  • Сейчас окончательная сумма покупки списывается на дату клиринга операции (расчета между банками), спустя один-три дня. То есть, если за это время курс валюты значительно изменится, у клиента могут списать более значительную сумму, чем он предполагал ранее.
  • Участники рынка указывают на то, что новые правила будут выгодны путешественникам, которые расплачиваются за покупки долларовой или евровой картой в странах с валютой, подверженной сильной волатильности, например в ЮАР, Индонезии, Вьетнаме, Турции, России.
  • Тех, кто оплачивает покупки рублевой картой, изменения практически не затронут.

«Китайский Uber» решил запуститься в городах России

В ближайшие недели на российском рынке начнет работу китайский агрегатор такси DiDi, сообщили источники РБК.

  • Экспансия начнется с Казани. Следующими городами могут стать Екатеринбург, Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург. Агрегатор может заработать там в сентябре—декабре.
  • На сервисе «Авито» появилось объявление о поиске водителей для DiDi в Казани. Соискателям предлагают доход от 7 тыс. руб. с ежедневными выплатами, брендированный автомобиль, самостоятельный выбор заказов и бонусы без комиссий.
  • Агрегатором такси DiDi владеет китайская компания Didi Chuxing. В ноябре 2016-го в компанию вложился Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В следующем году глава фонда Кирилл Дмитриев анонсировал появление китайского сервиса в России.
Автор: Сергей Витько
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