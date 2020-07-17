Что случилось за день. Главные новости РБК

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Иммунитет к COVID-19 обнаружили у 60% москвичей

По словам столичного градоначальника, более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции.

«И в Москве, и в Нью-Йорке создан коллективный иммунитет примерно у 60% населения», — сказал Сергей Собянин. Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что этого будет достаточно для прекращения эпидемии.

При этом еще 14 июля власти Москвы сообщали, что антитела выявлены только у 21,7% прошедших проверку москвичей.

16 июля Собянин также говорил о наличии антител к COVID-19 у примерно 20% москвичей. Однако тогда же он заявил, что реальная доля людей с иммунитетом втрое больше.