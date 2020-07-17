Что случилось за день. Главные новости РБК

Рабочие в двух городах забастовали из-за невыплат
В пятницу строители делового комплекса «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге прекратили работу, требуя расплатиться с ними. В тот же день строители в аэропорту Шереметьево потребовали выплат за сверхурочную работу.
- В компании «Ренейссанс Констракшн», которая занимается строительством «Лахта Центра» сообщили РБК, что долгов по зарплате у нее нет, а рабочие требуют дополнительных выплат, которые не предусмотрены трудовыми контрактами. С ними ведется «примирительная работа».
- На стройку прибыл посол Узбекистана, поскольку среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны.
- Другой конфликт произошел в московском аэропорту Шереметьево, где, по данным Baza, строители взлетно-посадочной полосы устроили бунт, требуя выплат за сверхурочную работу.
- В пресс-службе аэропорта заверили, что конфликт между рабочими и администрацией взят под контроль, это внутреннее дело подрядчика — компании «Энергострой». Следователи и прокуратура начали проверку по факту произошедшего.
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Mastercard изменит правила конвертации валют по картам
С 11 августа Mastercard начнет проводить конвертации валют по картам в евро и долларах в день проведения операции. Об этом говорится в письме компании в адрес российских банков.
- Сейчас окончательная сумма покупки списывается на дату клиринга операции (расчета между банками), спустя один-три дня. То есть, если за это время курс валюты значительно изменится, у клиента могут списать более значительную сумму, чем он предполагал ранее.
- Участники рынка указывают на то, что новые правила будут выгодны путешественникам, которые расплачиваются за покупки долларовой или евровой картой в странах с валютой, подверженной сильной волатильности, например в ЮАР, Индонезии, Вьетнаме, Турции, России.
- Тех, кто оплачивает покупки рублевой картой, изменения практически не затронут.
«Китайский Uber» решил запуститься в городах России
В ближайшие недели на российском рынке начнет работу китайский агрегатор такси DiDi, сообщили источники РБК.
- Экспансия начнется с Казани. Следующими городами могут стать Екатеринбург, Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург. Агрегатор может заработать там в сентябре—декабре.
- На сервисе «Авито» появилось объявление о поиске водителей для DiDi в Казани. Соискателям предлагают доход от 7 тыс. руб. с ежедневными выплатами, брендированный автомобиль, самостоятельный выбор заказов и бонусы без комиссий.
- Агрегатором такси DiDi владеет китайская компания Didi Chuxing. В ноябре 2016-го в компанию вложился Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). В следующем году глава фонда Кирилл Дмитриев анонсировал появление китайского сервиса в России.