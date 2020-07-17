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Технологии и медиа ,  
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Стали известны сроки запуска «китайского Uber» в первых городах России

Китайская компания Didi Chuxing, владеющая такси-агрегатором DiDi, через посредника ищет водителей в Казани. Сервис может запуститься в России уже в августе
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Фото: Jorge Villegas / Xinhua / ZUMA / ТАСС
Фото: Jorge Villegas / Xinhua / ZUMA / ТАСС

Китайский агрегатор такси DiDi начнет работу на российском рынке с Казани, рассказали РБК два источника на рынке такси. Такие уведомления начали приходить водителям сервиса, пояснил один из собеседников РБК. По его словам, DiDi начнет работать уже в ближайшие недели. Также DiDi рассматривает возможность запуска в сентябре-декабре в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге, сообщил он.

Информация о поиске водителей в Казани появилась на сервисе объявлений «Авито». В нем говорится, что набором водителей для DiDi занимается OOO «Юником». Компания называет себя официальным представителям DiDi в России и предлагает соискателям доход от 7 тыс. руб. с ежедневными выплатами, брендированный автомобиль, самостоятельный выбор заказов и бонусы без комиссий. По указанному в объявлении номеру телефона корреспонденту РБК сообщили, что DiDi начнет работу в августе этого года, не уточнив конкретную дату, и пока сервис будет работать только в Казани. РБК направил запрос представителю DiDi.

Агрегатором такси DiDi владеет китайская компания Didi Chuxing. О том, что сервис может заработать и в России, еще в 2017 году говорил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. В ноябре 2016-го РФПИ через Российско-китайский инвестиционный фонд вложился в Didi Chuxing (размер инвестиций не раскрывался). Как отмечал Дмитриев, DiDi выйдет на российский рынок скоро и через инвестиции в местного игрока. РБК направил запрос в РФПИ.

«Китайский Uber» начал набор сотрудников в России
Технологии и медиа
Фото: Jason Lee / Reuters

В декабре 2019 года Didi Chuxing зарегистрировала юрлицо в России — ООО «Диди Мобилити Рус», обращало внимание издание Rusbase. В январе этого года участники рынка рассказывали РБК, что компания DiDi начала поиски главы российского офиса и других сотрудников. Связаться с российским офисом не удалось.

В июле в Google Play появилось приложение под названием «DiDi Водитель» от разработчика DiDi Global. Однако в отзывах пользователи сообщают, что приложение не работает, а лишь собирает контактные данные.

По оценке Аналитического центра при правительстве, легальный рынок такси в России в 2019 году мог достичь 709 млрд руб., что выше показателя 2018 года на 5,6%. Объем теневого сегмента по итогам 2019 года мог достичь 101 млрд руб., что на 6,3% больше уровня 2018-го. Большую часть легального рынка занимает «Яндекс.Такси» (27%), вслед за ним идут ГК «Везет» (12%), «Максим» (9%), Gett (5%) и «Ситимобил» (1%). На остальные агрегаторы приходится 6%.

Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: такси, Китай, Казань, didi
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