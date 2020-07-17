Шереметьево ответило на сообщения о бунте строителей взлетной полосы

В пресс-службе аэропорта заверяют, что конфликт между рабочими и администрацией взят под контроль

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ситуация на стройплощадке аэропорта «Шереметьево» находится под полным контролем, это внутреннее дело подрядчика, сообщили РБК в пресс-службе Шереметьево.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что строители взлетно-посадочной полосы устроили бунт и требуют выплатить обещанные деньги за сверхурочную работу. По информации канала, на месте проведения забастовки собралось более 100 рабочих.

«Инцидент на строительной площадке является исключительно внутренним делом компании «Энергострой» [подрядчик по реконструкции взлетно-посадочной полосы № 1]», — сказал в пресс-службе Шереметьево. И отметили, что в качестве заказчика строительства полностью и в срок выполняют все взятые на себя обязательства.

«Администрация АО «МАШ» обеспечивает режимные требования и необходимые нормы безопасности на территории аэродрома, в том числе с привлечением сотрудников правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе аэропорта.