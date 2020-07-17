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Шереметьево ответило на сообщения о бунте строителей взлетной полосы

В пресс-службе аэропорта заверяют, что конфликт между рабочими и администрацией взят под контроль
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Ситуация на стройплощадке аэропорта «Шереметьево» находится под полным контролем, это внутреннее дело подрядчика, сообщили РБК в пресс-службе Шереметьево.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что строители взлетно-посадочной полосы устроили бунт и требуют выплатить обещанные деньги за сверхурочную работу. По информации канала, на месте проведения забастовки собралось более 100 рабочих.

«Инцидент на строительной площадке является исключительно внутренним делом компании «Энергострой» [подрядчик по реконструкции взлетно-посадочной полосы № 1]», — сказал в пресс-службе Шереметьево. И отметили, что в качестве заказчика строительства полностью и в срок выполняют все взятые на себя обязательства.

«Администрация АО «МАШ» обеспечивает режимные требования и необходимые нормы безопасности на территории аэродрома, в том числе с привлечением сотрудников правоохранительных органов», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

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Бизнес
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В Telegram-канале «Представитель Ротенберга», который представляет миллиадера Аркадия Ротенберга, сообщили, что компания «Трансстроймеханизация» (входит в «Мостотрест», принадлежащий Ротенбергу), которая, в частности, достраивала ВПП-3 в Шереметьево, не имеет задолженностей перед рабочими и подрядчиками.

В отделе информации и общественных связей управления на транспорте МВД России по ЦФО РБК рекомендовали обратиться за подробностями позднее.

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) Следственного комитета начало проверку по факту невыплаты работникам. Следователи в том числе устанавливают достоверность изложенных строителями фактов. Ход проверки контролирует и.о. руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета.

Шереметьево закрыл ВПП-3 из-за коронавируса
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Третья взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина

На место забастовки приехал руководитель Московской прокуратуры по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте, он проводит встречу с рабочими, сообщили РБК в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. В связи с конфликтом организована проверка, при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Реконструкция взлетно-посадочной полосы-1 началась в январе и закончится в ноябре 2020 года. Сейчас ВПП закрыта, самолеты будут принимать и отправлять ВПП-2 и ВПП-3. Полоса будет полностью разобрана и заново построена, ее длина будет составлять 3,5 тыс. м, ширина — 60 м. Стоимость работ по реконструкции оценивалась в сумму около 8,3 млрд руб.

Авторы: Мария Лисицына, Мария Кокорева, Екатерина Костина
Теги: Шереметьево, ВПП, забастовка
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