Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге

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Строители делового комплекса «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге прекратили работу, потребовав расплатиться с ними. В пресс-службе генподрядчика проекта, компании «Ренессанс Констракшн», заявили, что бастующие требуют выплат, которые не предусмотрены трудовыми контрактами.

«Работники выдвинули требования о выплатах, которые выходят за рамки трудовых договоров. В настоящий момент компания не имеет задолженности по выплатам зарплат перед рабочими», — сказали в пресс-службе компании (цитата по «РИА Новости»).

Представитель «Ренессанс Констракшн» пояснил, что требования рабочих уточняются и компания намерена «разрешить ситуацию». В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).

РБК направил запросы в «Газпром» и «Газпром нефть».

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