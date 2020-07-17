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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Шереметьево отложило свое расширение, детали расследования убийства Николая II, на должность замглавы ВС претендует однокурсница Путина, какая поправка не попала в Конституцию; главные новости — в обзоре РБК

Шереметьево отложило строительство терминала за $414 млн

Аэропорт Шереметьево решил отложить до 2030-х строительство второй очереди терминала С (под названием С-2) стоимостью $414 млн. Изначально планировалось, что он откроется к 2023 году.

  • Реконструкция терминала F также отложена — с 2021 до 2031 года, говорится в годовом отчете Шереметьево. Стоимость работ оценивалась в $120 млн.
  • Аэропорт также решил сдвинуть сроки строительства второй очереди грузового комплекса, которым управляет его «дочка» «Москва Карго». Сроки стройки первой очереди терминала запланированы на 2022-й, второй — после 2032 года.
  • Сейчас у Шереметьево пять пассажирских терминалов общей пропускной способностью 80 млн пассажиров в год. В прошлом году аэропорт обслужил почти 50 млн человек. В первые пять месяцев 2020-го пассажиропоток упал из-за пандемии до 9,1 млн человек.


В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Марина Молодцова рассказала «Известиям», как современные технологии помогают в изучении обстоятельств гибели семьи последнего российского императора Николая II в 1918 году.

  • Следствие пришло к выводу, что останки, найденные под Екатеринбургом в 1979 году, принадлежат Николаю II и его семье.
  • Подтвердить это, в частности, позволит 3D-модель шляпы, которая была на Николае II в 1891 году, когда полицейский в Японии напал на него и нанес удар по голове саблей. Трехмерные копии шляпы и черепа можно будет сопоставить и оценить, совпадают ли повреждения на головном уборе и обнаруженные ранения на черепе.
  • Следственный эксперимент не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты и огня. Следователи также опровергли доводы, что в подвале дома Ипатьева не могли поместиться 11 убитых, а также участники расстрела.
  • Что касается непосредственных исполнителей преступления, по словам представителя СК, установлены лишь некоторые из них. «После завершения всех экспертиз по совокупности будет принято процессуальное решение», — отметила она.

Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку

В пятницу Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда. Поводом указан пп. 1 п. 1 ст. 14 закона «О статусе судей в Российской Федерации» (письменное заявление судьи об отставке).

  • В отставку подали 72-летний председатель Судейской коллегии по гражданским делам Василий Нечаев и 58-летний председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Олег Свириденко.
  • ВККС также рассмотрит на должность замглавы ВС кандидатуру главы Второго апелляционного суда в Санкт-Петербурге Ирины Подносовой. В 1975 году она окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета. В том же году выпускником этого факультета стал президент Владимир Путин.


Глава Госсовета Татарстана заявил о не попавшей в Конституцию поправке

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин входил в рабочую группу по подготовке поправок к Конституции. Во время пресс-конференции 16 июля он заявил, что в итоговый вариант поправок не попало положение о статусе конституционных и уставных судов.

  • Мухаметшин считает, что эти суды стоило бы «конституционализировать», поскольку они расширяют возможность получения консультаций и разъяснений для граждан и организаций, чтобы те могли защищать свои права и полномочия.
  • Конституционные суды действуют в 12 национальных республиках, в том числе в Татарстане. Уставные суды работают на территории трех регионов и рассматривают споры о разных уровнях компетенции, в том числе между органами государственной власти, а также проверяют конституционность правоприменительной практики.
Автор: Сергей Витько
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