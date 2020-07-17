Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Шереметьево отложило строительство терминала за $414 млн

Аэропорт Шереметьево решил отложить до 2030-х строительство второй очереди терминала С (под названием С-2) стоимостью $414 млн. Изначально планировалось, что он откроется к 2023 году.

Реконструкция терминала F также отложена — с 2021 до 2031 года, говорится в годовом отчете Шереметьево. Стоимость работ оценивалась в $120 млн.

Аэропорт также решил сдвинуть сроки строительства второй очереди грузового комплекса, которым управляет его «дочка» «Москва Карго». Сроки стройки первой очереди терминала запланированы на 2022-й, второй — после 2032 года.

Сейчас у Шереметьево пять пассажирских терминалов общей пропускной способностью 80 млн пассажиров в год. В прошлом году аэропорт обслужил почти 50 млн человек. В первые пять месяцев 2020-го пассажиропоток упал из-за пандемии до 9,1 млн человек.



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