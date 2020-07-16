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Поправки в Конституцию ,  
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Глава Госсовета Татарстана заявил о не попавшей в Конституцию поправке

Фарид Мухаметшин, входивший в рабочую группу по подготовке поправок, считает, что в Конституции должен был быть закреплен статус конституционных и уставных судов. Они помогают гражданам защищать свои права и полномочия, считает он
Фарид Мухаметшин
Фарид Мухаметшин (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин во время пресс-конференции, посвященной работе республиканского парламента в первом полугодии 2020 года, выразил обеспокоенность по поводу того, что статус конституционных и уставных судов российских субъектов так и не был закреплен в Конституции страны.

«Меня беспокоит, как и многих, что нам не удалось добиться, чтобы конституционный суд субъекта попал в Конституцию [России], конституционализировался. <...> Мы стоим на позициях, что конституционное, уставное правосудие должно сохраниться в рамках 72–73-й статей Конституции», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

По его словам, в данном вопросе не стоит искать «какого-то подвоха». Мухаметшин считает, что конституционные и уставные суды расширяют возможность получения консультаций и разъяснений для граждан и организаций, чтобы они могли защищать свои права и полномочия.

Мухаметшин, возглавляющий Госсовет Татарстана на протяжении 22 лет, входил в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России. Общероссийское голосование по поправкам проходило во всех регионах страны с 25 июня по 1 июля. Более 70% избирателей проголосовали «за». Всего в Основной закон внесли 206 изменений.

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Конституционные суды действуют в 12 национальных республиках — Адыгее, Чечне, Татарстане, Кабардино-Балкарии, Дагестане, Башкирии, Ингушетии, Карелии, Коми, Марий Эл, Якутии и Северной Осетии. Уставные суды работают на территории Калининградской и Свердловской областей, а также в Санкт-Петербурге. Возможность создания субъектами России таких судов предусмотрена законом «О судебной системе РФ», в Конституции страны эти суды не упоминаются.

Конституционные (уставные) суды рассматривают споры о разных уровнях компетенции: между самими органами государственной власти, между органами государственной власти и местного самоуправления, между государственными органами и общественными организациями. В полномочия конституционных судов входит проверка конституционности правоприменительной практики.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Госсовет Татарстана, фарид мухаметшин, поправки в Конституцию
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