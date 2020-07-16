Глава Госсовета Татарстана заявил о не попавшей в Конституцию поправке

Фарид Мухаметшин, входивший в рабочую группу по подготовке поправок, считает, что в Конституции должен был быть закреплен статус конституционных и уставных судов. Они помогают гражданам защищать свои права и полномочия, считает он

Фарид Мухаметшин (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин во время пресс-конференции, посвященной работе республиканского парламента в первом полугодии 2020 года, выразил обеспокоенность по поводу того, что статус конституционных и уставных судов российских субъектов так и не был закреплен в Конституции страны.

«Меня беспокоит, как и многих, что нам не удалось добиться, чтобы конституционный суд субъекта попал в Конституцию [России], конституционализировался. <...> Мы стоим на позициях, что конституционное, уставное правосудие должно сохраниться в рамках 72–73-й статей Конституции», — заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, в данном вопросе не стоит искать «какого-то подвоха». Мухаметшин считает, что конституционные и уставные суды расширяют возможность получения консультаций и разъяснений для граждан и организаций, чтобы они могли защищать свои права и полномочия.

Мухаметшин, возглавляющий Госсовет Татарстана на протяжении 22 лет, входил в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России. Общероссийское голосование по поправкам проходило во всех регионах страны с 25 июня по 1 июля. Более 70% избирателей проголосовали «за». Всего в Основной закон внесли 206 изменений.