В СК заявили о роли 3D модели шляпы в расследовании убийства Николая II

С ее помощью следователи рассчитывают установить, что под Екатеринбургом были обнаружены останки именно покойного императора

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Марина Молодцова в интервью «Известиям» рассказала о том, как современные технологии помогают в изучении обстоятельств гибели царской семьи в 1918 году

По ее словам, есть возможность получить еще одно подтверждение того, что найденные под Екатеринбургом останки принадлежат в том числе императору Николаю II. Сделать это планируется благодаря 3D-модели шляпы, которая была на нем в 1891 году, когда на будущего главу государства было совершено покушение в японском городе Оцу (тогда полицейский нанес ему удар по голове саблей). Сама шляпа хранится в Эрмитаже.

«Трехмерные копии шляпы и черепа, идентифицированного как Романов Николай Александрович, можно будет сопоставить и оценить, совпадают ли повреждения на головном уборе и обнаруженные ранения на черепе. Эти зажившие раны были обнаружены на правой половине свода черепа в ходе антропологической экспертизы», — сказала Молодцова.

По ее словам, с максимальной вероятностью можно утверждать, что точно обнаружены останки цесаревича Алексея и великой княжны Марии, которые были обнаружены летом 2007 года. При этом она допустила, что существуют и другие захоронения погибших.

В СК также заявили, что в распоряжении следствия имеется 3D-модель искусственной челюсти, оригинал которой хранится за рубежом - в музее русской истории при Свято-Троицком монастыре. Ее обнаружили в 1918 году при осмотре Ипатьевского дома после расстрела. Предположительно она принадлежала лейб-медику Евгению Боткину.

Молодцова также отметила, что есть и определенные моменты, которые вызывают сомнения у следователей. В частности, под сомнения поставлены данные о том, что царская семья была расстреляна в комнате в подвале Ипатьевского дома. По словам следователя, это связано с тем, что в таком небольшом помещении не могли одновременно находиться 11 потерпевших и участников расстрела.

Что касается непосредственных исполнителей преступления, то, по словам, представителя СК, установлены лишь некоторые из них. «После завершения всех экспертиз по совокупности будет принято процессуальное решение и дана правовая оценка», — отметила она.