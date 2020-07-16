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Политика ,  
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Два заместителя главы Верховного суда решили уйти в отставку

Олег Свириденко
Олег Свириденко (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) сообщила о том, что утром в пятницу рассмотрит вопрос о прекращении полномочий двух заместителей главы Верховного суда – Василия Нечаева и Олега Свириденко. Об этом  говорится в опубликованном на сайте ВККС заявлении о дополнительной повестке.

Поводом для снятия полномочия называется п.п.1 п.1 ст.14 закона «О статусе судей в Российской Федерации» (письменное заявление судьи об отставке).

В этом же сообщении говорится о том, что на заседании ВККС будет рассматриваться кандидатура Ирины Подносовой на должность заместителя председателя Верховного суда.

Материал дополняется.

Автор: Артем Филипенок
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