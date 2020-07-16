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Шереметьево отложило строительство терминала за $414 млн

Аэропорт Шереметьево перенес строительство терминала С-2 стоимостью $414 млн на 2030-е годы. Изначально планировалось, что этот терминал откроется в 2023 году
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Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Строительство второй очереди терминала С (его название — С-2) отложено до «2030-х годов», — говорится в годовом отчете Шереметьево, опубликованном на сайте аэропорта. Реконструкция терминала F также отложена — до 2031 года, говорится в документе.

Еще в январе 2020 года аэропорт заявлял, что планирует запустить терминал С-2 в 2026 году. Но уже тогда председатель совета директоров Шереметьево Александр Пономаренко предупреждал, что сроки начала строительства могут быть сдвинуты в зависимости от пассажиропотока. По оценкам Пономаренко, терминал за год может принимать 10 млн пассажиров.

РБК направил запрос представителю Шереметьево.

Сразу после запуска С-2 Шереметьево должно было приступить к реконструкции терминала F. По данным отчета, инвестиции в строительство С-2 составят $414,5 млн, а в реконструкцию F — еще $120 млн.

Это не первый перенос сроков строительства крупных объектов аэропорта. Ранее C-2 планировали сдать к началу 2023 года, а к реконструкции терминала F, построенного к московской Олимпиаде 1980 года, Шереметьево планировало приступить в 2021 году. Терминал С-1 (его пропускная способность — 20 млн пассажиров) открыли 17 января 2020 года.

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Третья взлетно-посадочная полоса в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина

По данным отчета, Шереметьево также сдвигает сроки строительства второй очереди грузового комплекса, которым управляет его «дочка» — «Москва Карго». Сроки стройки первой очереди терминала запланированы на 2022 год, второй — после 2032 года. В январе Пономаренко в интервью «Ведомостям» говорил, что вторая очередь будет возведена в 2024 году.

Шереметьево — крупнейший аэропорт в России. Основная базовая авиакомпания — «Аэрофлот». Сейчас у аэропорта пять пассажирских терминалов: B и C, составляющие северный комплекс, а также D, E, F, которые располагаются в южной части. Их общая пропускная способность — 80 млн пассажиров в год. В 2019 году Шереметьево обслужило почти 50 млн человек. Но после пандемии COVID-19 пассажиропоток сильно упал: за первые пять месяцев 2020 года аэропорт обслужил 9,1 млн пассажиров.

Основной акционер Шереметьево — «Шереметьево холдинг» (66%), полностью принадлежащий кипрской TPS Avia Holding. В ней 65,22% у траста, действующего в интересах семей Пономаренко и Александра Скоробогатько, 34,78% — у Аркадия Ротенберга. Еще 30,43% акций Шереметьево владеет Росимущество.

Автор: Мария Кокорева
Теги: аэропорт, Шереметьево
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