Шереметьево отложило строительство терминала за $414 млн

Аэропорт Шереметьево перенес строительство терминала С-2 стоимостью $414 млн на 2030-е годы. Изначально планировалось, что этот терминал откроется в 2023 году

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Строительство второй очереди терминала С (его название — С-2) отложено до «2030-х годов», — говорится в годовом отчете Шереметьево, опубликованном на сайте аэропорта. Реконструкция терминала F также отложена — до 2031 года, говорится в документе.

Еще в январе 2020 года аэропорт заявлял, что планирует запустить терминал С-2 в 2026 году. Но уже тогда председатель совета директоров Шереметьево Александр Пономаренко предупреждал, что сроки начала строительства могут быть сдвинуты в зависимости от пассажиропотока. По оценкам Пономаренко, терминал за год может принимать 10 млн пассажиров.

РБК направил запрос представителю Шереметьево.

Сразу после запуска С-2 Шереметьево должно было приступить к реконструкции терминала F. По данным отчета, инвестиции в строительство С-2 составят $414,5 млн, а в реконструкцию F — еще $120 млн.

Это не первый перенос сроков строительства крупных объектов аэропорта. Ранее C-2 планировали сдать к началу 2023 года, а к реконструкции терминала F, построенного к московской Олимпиаде 1980 года, Шереметьево планировало приступить в 2021 году. Терминал С-1 (его пропускная способность — 20 млн пассажиров) открыли 17 января 2020 года.