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Что случилось за день. Главные новости РБК

Как скоро турбизнес наверстает потери, почему компании отказываются от господдержки, зачем власти просят голосовать онлайн, как в Москве открыли веранды; главные новости — в обзоре РБК

Спрос на поездки туристов внутри страны упал в 10 раз

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), спрос на поездки туристов внутри России упал по сравнению с прошлым годом в десять раз. Всему виной пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения.

  • Как заявила глава АТОР Майя Ломидзе, никто не ждал резкого взлета спроса. Однако ситуация улучшается, и по мере снятия ограничений спрос восстанавливается — число бронирований гостевых домов, пансионатов, турбаз, санаториев увеличивается в два-три раза каждую неделю.
  • Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что на первой неделе после отмены в Москве режима самоизоляции спрос на услуги турфирм вырос, но до прошлогодних уровней еще далеко.
  • Она полагает, что туристический сезон в стране может полноценно стартовать с 1 июля. Однако потери, которые оцениваются в 1,5 трлн руб., турбизнес сможет наверстать не ранее конца следующего года.
  • В российских регионах продолжают снимать ограничения, однако в большинстве сохраняется обязательная двухнедельная обсервация для приезжих. РБК составил карту тех регионов, куда можно отправиться, чтобы не остаться на карантине.

Треть российских компаний отказались от господдержки

Около трети российских компаний не стали пользоваться господдержкой. Предложенные антикризисные меры многие из них сочли неэффективными.

  • Наибольшие сомнения вызвали автоматическое продление лицензии на год, отсрочка арендных платежей, отсрочка по кредитам на шесть месяцев и беспроцентные кредиты на частичное погашение зарплат сотрудников, показало исследование компании «Бухсофт».
  • Самыми эффективными мерами поддержки 80% опрошенных компаний назвали предложение по безвозмездным субсидиям на выплаты зарплат сотрудникам (по МРОТ). Почти половина (46%) положительно оценили идею снижения страховых взносов.


Бюджетники Москвы сообщили о просьбах участвовать в онлайн-голосовании

Руководство нескольких департаментов столичной мэрии дало устные указания сотрудникам зарегистрироваться для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституции. Об этом РБК рассказали сами сотрудники.

  • К онлайн-голосованию привлекли также сотрудников компаний-подрядчиков столичных департаментов. По словам собеседников РБК, их «настоятельно попросили зарегистрироваться на голосование и отчитаться».
  • Ранее «Открытые медиа» сообщили, что в столичных бюджетных учреждениях распространяют брошюры с инструкцией по агитации подчиненных перед голосованием.
  • Источник РБК в мэрии сообщил, для московских властей явка на голосование действительно важна. В связи с этим власти усиленно информируют как простых москвичей, так и сотрудников госструктур о том, что электронное голосование — самое безопасное в текущей ситуации.
  • «При этом никто не говорит, как голосовать, — это очень важно. А информирование и рекомендации — это не нарушение закона», — добавил собеседник.


Адвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по компенсациям

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, сообщил, что брат погибшего в ДТП Сергея Захарова, Валерий, готов обсудить вопрос компенсации. Но только если на это согласится их адвокат Александр Добровинский.

  • «[Валерий Захаров] готов встретиться и обсудить, если разрешит Добровинский. А он [Добровинский] на всю страну говорит, что якобы семья против», — заявил Пашаев.
  • После этого Добровинский заявил РБК, что семья не хочет принимать никаких компенсаций. «Чтобы в дальнейшем не было кривотолков, предлагаю организовать встречу в присутствии одного или двух известных публичных людей, заслуживающих полного доверия общества», — предложил адвокат.
  • Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня на Садовом кольце в Москве. Актер в состоянии сильного алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Его водитель, Сергей Захаров, скончался. 12 июня Ефремов опубликовал видео с извинениями перед семьей погибшего. Но адвокат Добровинский сообщил, что близкие Захарова не принимают извинений и намерены добиваться справедливого наказания для актера в суде.


В Москве открылись веранды кафе и ресторанов

После почти трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса в столице начали открывать рестораны.

  • Однако пока обслуживание гостей разрешено только на верандах и террасах. Посетителей просят носить защитные маски и соблюдать дистанцию.
  • По официальным данным, в Москве выявлено более 77 тыс. активных случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли более 3 тыс. человек. Как прошел первый день открытия — в фоторепортаже РБК.

В Москве открылись веранды кафе и ресторанов. Фоторепортаж
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Автор: Сергей Витько
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