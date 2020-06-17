Что случилось за день. Главные новости РБК

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Спрос на поездки туристов внутри страны упал в 10 раз

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), спрос на поездки туристов внутри России упал по сравнению с прошлым годом в десять раз. Всему виной пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения.