Что случилось за день. Главные новости РБК

Треть российских компаний отказались от господдержки
Около трети российских компаний не стали пользоваться господдержкой. Предложенные антикризисные меры многие из них сочли неэффективными.
- Наибольшие сомнения вызвали автоматическое продление лицензии на год, отсрочка арендных платежей, отсрочка по кредитам на шесть месяцев и беспроцентные кредиты на частичное погашение зарплат сотрудников, показало исследование компании «Бухсофт».
- Самыми эффективными мерами поддержки 80% опрошенных компаний назвали предложение по безвозмездным субсидиям на выплаты зарплат сотрудникам (по МРОТ). Почти половина (46%) положительно оценили идею снижения страховых взносов.
Бюджетники Москвы сообщили о просьбах участвовать в онлайн-голосовании
Руководство нескольких департаментов столичной мэрии дало устные указания сотрудникам зарегистрироваться для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституции. Об этом РБК рассказали сами сотрудники.
- К онлайн-голосованию привлекли также сотрудников компаний-подрядчиков столичных департаментов. По словам собеседников РБК, их «настоятельно попросили зарегистрироваться на голосование и отчитаться».
- Ранее «Открытые медиа» сообщили, что в столичных бюджетных учреждениях распространяют брошюры с инструкцией по агитации подчиненных перед голосованием.
- Источник РБК в мэрии сообщил, для московских властей явка на голосование действительно важна. В связи с этим власти усиленно информируют как простых москвичей, так и сотрудников госструктур о том, что электронное голосование — самое безопасное в текущей ситуации.
- «При этом никто не говорит, как голосовать, — это очень важно. А информирование и рекомендации — это не нарушение закона», — добавил собеседник.
Адвокат Ефремова заявил о новой позиции семьи Захарова по компенсациям
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова, сообщил, что брат погибшего в ДТП Сергея Захарова, Валерий, готов обсудить вопрос компенсации. Но только если на это согласится их адвокат Александр Добровинский.
- «[Валерий Захаров] готов встретиться и обсудить, если разрешит Добровинский. А он [Добровинский] на всю страну говорит, что якобы семья против», — заявил Пашаев.
- После этого Добровинский заявил РБК, что семья не хочет принимать никаких компенсаций. «Чтобы в дальнейшем не было кривотолков, предлагаю организовать встречу в присутствии одного или двух известных публичных людей, заслуживающих полного доверия общества», — предложил адвокат.
- Авария с участием Михаила Ефремова произошла 8 июня на Садовом кольце в Москве. Актер в состоянии сильного алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Его водитель, Сергей Захаров, скончался. 12 июня Ефремов опубликовал видео с извинениями перед семьей погибшего. Но адвокат Добровинский сообщил, что близкие Захарова не принимают извинений и намерены добиваться справедливого наказания для актера в суде.
В Москве открылись веранды кафе и ресторанов
После почти трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса в столице начали открывать рестораны.
- Однако пока обслуживание гостей разрешено только на верандах и террасах. Посетителей просят носить защитные маски и соблюдать дистанцию.
- По официальным данным, в Москве выявлено более 77 тыс. активных случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли более 3 тыс. человек. Как прошел первый день открытия — в фоторепортаже РБК.