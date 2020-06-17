Куда в России можно поехать без обязательного карантина. Карта

В российских регионах продолжают снимать карантин, однако в некоторых областях сохраняется обязательная обсервация для приезжающих. Куда можно поехать, чтобы не остаться на карантине, — на карте РБК

В большинстве российских регионов — 52 — действуют правила о прохождении обязательной изоляции для приезжающих по месту пребывания или в обсерваторе. В некоторых из них, например в Севастополе, можно не проходить обсервацию при наличии справки о перенесенной коронавирусной инфекции или ее отсутствии. В ряде регионов на обязательный карантин отравятся только приехавшие из Москвы или Санкт-Петербурга.