Что случилось за ночь. Главные новости РБК
ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Банк России намерен скорректировать банковскую практику в сфере «антиотмывочного» законодательства. Регулятор подготовил поправки к положению 375-П, изменения касаются признаков сомнительных операций.
- Если действия клиента подпадают под некоторые пункты, банк может приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае и расторгнуть договор.
- Перечень критериев необычных операций не изменяли с момента появления в 2012 году. Вопросы могут возникнуть в связи со снятием наличных с корпоративных карт, операциями с виртуальными активами, а также с использованием исполнительных документов.
- Из списка предлагают убрать ситуации, когда клиент проводит операцию, несмотря на высокую комиссию. Кроме того, регулятор исключил пункт о нестандартных и сложных расчетах: если операции отличаются от обычной практики клиента, их нельзя сразу относить к сомнительным.
Власти Китая сообщили о снижении смертности в провинции Хубэй
Региональная комиссия по здравоохранению провинции Хубэй, эпицентра вспышки коронавируса, сообщила, что за последние сутки в регионе умерли 100 человек, что на 39 меньше по сравнению с субботой.