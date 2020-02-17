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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

ЦБ изменит основания для блокировки счетов, власти Китая заявили о снижении смертности от вируса, на голосовании по Конституции создадут атмосферу праздника, индекс «кредитного здоровья» россиян; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Банк России намерен скорректировать банковскую практику в сфере «антиотмывочного» законодательства. Регулятор подготовил поправки к положению 375-П, изменения касаются признаков сомнительных операций.

  • Если действия клиента подпадают под некоторые пункты, банк может приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае и расторгнуть договор.
  • Перечень критериев необычных операций не изменяли с момента появления в 2012 году. Вопросы могут возникнуть в связи со снятием наличных с корпоративных карт, операциями с виртуальными активами, а также с использованием исполнительных документов.
  • Из списка предлагают убрать ситуации, когда клиент проводит операцию, несмотря на высокую комиссию. Кроме того, регулятор исключил пункт о нестандартных и сложных расчетах: если операции отличаются от обычной практики клиента, их нельзя сразу относить к сомнительным.

Власти Китая сообщили о снижении смертности в провинции Хубэй

Региональная комиссия по здравоохранению провинции Хубэй, эпицентра вспышки коронавируса, сообщила, что за последние сутки в регионе умерли 100 человек, что на 39 меньше по сравнению с субботой.

  • В Хубэе 58 181 заболевший, за сутки их число выросло на 5%, подавляющее большинство (90%) в столице провинции городе Ухань. Всего в Китае, по данным властей, зарегистрировано 70 548 заразившихся.
  • Власти провинции ограничили движение транспорта, а также перемещение городских и сельских жителей. Свободно ездить разрешено только экстренным службам, полиции и общественному транспорту.
  • Китайская фармацевтическая компания Zhejiang Hisun Pharmaceutical объявила, что получила от властей разрешение продавать препарат «Фавипиравир» в качестве потенциального лекарства от коронавируса.

Кремль решил создать атмосферу праздника на голосовании по Конституции

Администрация президента провела трехдневный семинар для вице-губернаторов по внутренней политике, на котором региональным чиновникам рассказали, какие результаты федеральный центр хотел бы увидеть на голосовании по поправкам к Конституции: явка — 60%, результат «за» — 70%, рассказали РБК два участника семинара.

  • Напрямую задачу добиться таких показателей не ставили, но говорили, что это было бы идеально.
  • Для повышения явки регионам поручили создать в день голосования праздничную атмосферу. Конкретных установок нет: это может быть как организация буфетов, так и культурные мероприятия, говорит собеседник РБК.
  • Такая же задача стояла на президентских выборах. Тогда на участках советовали проводить опросы по тем или иным аспектам жизни конкретного населенного пункта, проводить ярмарки и обустраивать игровые комнаты для детей.

«Кредитное здоровье» россиян вернулось к докризисному уровню

В четвертом квартале 2019 года индекс кредитного здоровья россиян вырос до 96 пунктов, что на четыре пункта выше, чем кварталом ранее, и сравнимо с показателями конца 2014 года, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

  • Показатель приблизился к отметкам до кризиса 2014 года, когда ЦБ резко поднял ключевую ставку до 17% годовых на фоне обвала курса рубля и падения цен на нефть.
  • Последние пять лет индекс, отражающий долю «плохих» заемщиков, был ниже этой отметки, не показывая уверенного роста. В конце 2019 года доля таких заемщиков сократилась на 1,71 п.п., до 13,35%.
  • Финансовая нагрузка россиян росла с конца 2017 года и прошлой осенью стала приближаться к пиковым значениям. По данным ЦБ на 1 сентября, у 39,5 млн граждан есть по меньшей мере один кредит, а 46% необеспеченных ссуд в третьем квартале выдавали клиентам с показателем долговой нагрузки выше 50%, то есть на обслуживание долга заемщик отдает больше половины своего дохода.
Автор: Константин Нагаев
Теги: главные новости, последние новости
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