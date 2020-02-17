Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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ЦБ изменит основания для блокировки счетов, власти Китая заявили о снижении смертности от вируса, на голосовании по Конституции создадут атмосферу праздника, индекс «кредитного здоровья» россиян; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Банк России намерен скорректировать банковскую практику в сфере «антиотмывочного» законодательства. Регулятор подготовил поправки к положению 375-П, изменения касаются признаков сомнительных операций.

Если действия клиента подпадают под некоторые пункты, банк может приостановить или отказать в проведении транзакций, а в крайнем случае и расторгнуть договор.

Перечень критериев необычных операций не изменяли с момента появления в 2012 году. Вопросы могут возникнуть в связи со снятием наличных с корпоративных карт, операциями с виртуальными активами, а также с использованием исполнительных документов.

Из списка предлагают убрать ситуации, когда клиент проводит операцию, несмотря на высокую комиссию. Кроме того, регулятор исключил пункт о нестандартных и сложных расчетах: если операции отличаются от обычной практики клиента, их нельзя сразу относить к сомнительным.

Власти Китая сообщили о снижении смертности в провинции Хубэй

Региональная комиссия по здравоохранению провинции Хубэй, эпицентра вспышки коронавируса, сообщила, что за последние сутки в регионе умерли 100 человек, что на 39 меньше по сравнению с субботой.