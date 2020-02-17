Китайские власти сообщили о снижении смертности в провинции Хубэй

По сравнению с субботу число умерших за сутки сократилось на 39 человек

Фото: Gao Xiang / Xinhua / AP

Региональная комиссия по здравоохранению провинции Хубэй сообщила о том, что за последние сутки в регионе умерли 100 человек. Как сообщает агентство Reuters, ситуация в этом плане улучшилась по сравнению с субботой, когда китайские власти признали смерть 139 пациентов.

При этом власти сообщили, что число новых случаев заражения (1933) выросло на 5% по сравнению с предыдущим днем. 90% из них приходится на столицу провинции город Ухань, что может свидетельствовать о локализации эпидемии.

Всего в провинции Хубэй зафиксировано 58182 заболевших. Умерли там 1696 человек. За пределами этого региона всего умерли 74 человека. Из них пять скончались за пределами материкового Китая: в Гонконге, Тайване, Франции, Японии и на Филиппинах.

На прошлой неделе власти КНР предприняли новые меры для того, чтобы остановить распространение вируса. В провинции Хубэй было ограничено движение автомобильного транспорта. Исключение сделано для машин скорой помощи, полиции, пожарной охраны.

В самом Ухане жителям запретили покидать свои микрорайоны без специального разрешения.

Вспышку нового коронавируса зафиксировали в административном центре провинции Хубэй Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала как эпидемию с многочисленными очагами.