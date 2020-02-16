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Власти Хубэя ограничили движение транспорта на территории провинции

Фото: Xiong Qi / Global Look Press

Власти китайской провинции Хубэй, которая наиболее сильно пострадала от коронавируса типа COVID-19, приняли решение об ограничении движения транспорта и передвижении городских и сельских жителей. Соответствующие меры направленны на предотвращение дальнейшего распространения инфекции на ее территории, сообщает агентство Xinhua со ссылкой на заявление правительства.

«Меры профилактики и контроля над эпидемией в нашей провинции вступили в решающую стадию, но ситуация по-прежнему крайне серьезная, для того чтобы эффективно изолировать источник инфекции, прервать пути ее передачи и сдержать распространение болезни, принято решение усилить меры профилактики и контроля», — говорится в заявлении правительства.

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Передвижение разрешено пожарным и аварийным машинам, автомобилям скорой помощи и полиции, а также служебным машинам и общественному транспорту. Также особый режим передвижения вводится для граждан. В частности, всем жителям Хубэя рекомендовано соблюдать профилактические правила для борьбы с эпидемией.

«Нужно строго придерживаться ношения масок в общественных местах, не выходить [из дома] без необходимости, воздержаться от участия в коллективных мероприятиях», — говорится в сообщении властей. В случае выявления симптомов коронавируса жители провинции должны немедленно обратиться за медицинской помощью.

Также строгий контроль за передвижением граждан вводится во всех деревнях, городских и сельских общинах, микрорайонах, жилых комплексах провинции. Въезд посторонних машин на эти территории также запрещен.

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Вспышку нового коронавируса зафиксировали в административном центре провинции Хубэй Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба и охарактеризовала как эпидемию с многочисленными очагами.

По последним данным китайских властей, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 68,5 тыс. человек. За пределами страны подтвердили 526 случаев заболевания. Погибли 1669 человек.

Теги: коронавирус, Китай, ограничение движения
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