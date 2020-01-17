Что случилось за ночь. Главные новости РБК

США признали наличие пострадавших от атаки Ирана, переписка сотрудников Telegram, китайские инвесторы отказались от покупки российского золотодобытчика, последнее постановление Медведева; главные новости — в обзоре РБК

Фото: John Davison / Reuters

США признали наличие пострадавших при ракетном ударе по базе в Ираке



После ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке 8 января президент США Дональд Трамп заявлял об отсутствии пострадавших. Однако в центральном командовании Штатов сообщили, что они все-таки есть.

В результате атаки были контужены 11 американцев. «Они до сих пор находятся под наблюдением», — приводит Reuters слова представителя военного ведомства Билла Урбана.

Пострадавших доставили в Германию и Кувейт. После выздоровления они смогут вернуться в Ирак.

Ракетный обстрел базы в Ираке начался в ночь на 8 января и продолжался около двух часов. Иран назвал эту атаку ответом на убийство американцами командира спецподразделения «Аль-Кодс» Касема Сулеймани. После этого Трамп анонсировал «жесткие экономические санкции против иранского режима».



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