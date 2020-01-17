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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

США признали наличие пострадавших от атаки Ирана, переписка сотрудников Telegram, китайские инвесторы отказались от покупки российского золотодобытчика, последнее постановление Медведева; главные новости — в обзоре РБК
Фото: John Davison / Reuters

США признали наличие пострадавших при ракетном ударе по базе в Ираке


После ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке 8 января президент США Дональд Трамп заявлял об отсутствии пострадавших. Однако в центральном командовании Штатов сообщили, что они все-таки есть.

  • В результате атаки были контужены 11 американцев. «Они до сих пор находятся под наблюдением», — приводит Reuters слова представителя военного ведомства Билла Урбана.
  • Пострадавших доставили в Германию и Кувейт. После выздоровления они смогут вернуться в Ирак.
  • Ракетный обстрел базы в Ираке начался в ночь на 8 января и продолжался около двух часов. Иран назвал эту атаку ответом на убийство американцами командира спецподразделения «Аль-Кодс» Касема Сулеймани. После этого Трамп анонсировал «жесткие экономические санкции против иранского режима».


Власти США представили новые доказательства возможных нарушений Telegram

В США продолжается разбирательство между Telegram и Комиссией по ценным бумагам и биржам, которая заблокировала запуск криптовалюты Gram. Причиной спора стал вопрос, считается ли Gram ценной бумагой и подпадает ли она под действие законов о ценных бумагах. Команда Павла Дурова заявляла, что никогда не считала токен ценной бумагой.

  • Однако из опубликованной недавно переписки и показаний сотрудников Telegram следует, что они говорили о Gram именно как о ценной бумаге, употребляя термин securities.
  • В приведенных отрывках слово securities действительно означает «ценные бумаги», хотя в неюридической переписке оно может использоваться в широком смысле, пояснил советник фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский.
  • Из опубликованных документов также стало известно, что не все $850 млн, привлеченных в ходе инвестиционного раунда A, сразу были деньгами. В марте компания фактически располагала только $490 млн, остальное — это договоры купли-продажи.
  • Из документов также следует: бюджет Telegram на 2019 год составлял $180 млн, а на 2020-й — $220 млн; изначально компания думала провести публичное ICO, однако затем изменила решение и выбирала инвесторов самостоятельно; в конце 2017-го — начале 2018 года в Telegram было 15 разработчиков, которые пришли из «ВКонтакте».

Китайские инвесторы откажутся от покупки GV Gold с активами в Якутии

Покупка компании GV Gold (восьмое место в России по добыче золота) не состоится. Китайские инвесторы во главе с компанией Fosun намерены отказаться от сделки, говорят источники РБК.

  • О начале переговоров Fosun и GV Gold стало известно в июне 2019 года. Тогда источники Bloomberg оценивали российскую компанию в $1 млрд, хотя собеседники РБК назвали эту сумму завышенной и маловероятной.
  • К срыву сделки привели затянувшиеся сроки: для ее одобрения потребовалось решение Комиссии по иностранным инвестициям российского правительства, однако заседание контрольного органа до сих пор не состоялось.
  • За это время цена на золото на фоне обострения геополитических конфликтов выросла на 17%, до $1550 на тройскую унцию. В результате Fosun и GV Gold сильно разошлись в оценках стоимости компании, а договориться о новой цене так и не удалось.


Медведев перед уходом выделил 127 млрд руб. на атомный ледокол

Одним из последних подписанных Медведевым на посту премьера постановлений стало выделение денег на строительство атомного ледокола нового поколения «Лидер». Внимание на документ обратили «Ведомости».

  • Согласно постановлению, в период с 2020 по 2027 год из бюджета на ледокол будет выделено более 127 млрд руб. Заказчиком строительства «Лидера» выступает госкорпорация «Росатом», застройщиком — ФГУП «Атомфлот».
  • Ледокол должен быть введен в эксплуатацию в 2027 году. Он обеспечит круглогодичную навигацию по Северному морскому пути, который связывает порты Северо-Восточной Азии и Северной Европы.
  • В 2017 году замминистра экономического развития Александр Цыбульский оценивал строительство ледокола в 70 млрд руб. Затем президент «Росатома» Алексей Лихачев говорил, что это обойдется государству в 98,6 млрд руб., а в прошлом году уже называл сумму 120 млрд руб.
Автор: Сергей Витько
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