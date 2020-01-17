Что случилось за ночь. Главные новости РБК
США признали наличие пострадавших при ракетном ударе по базе в Ираке
После ракетного удара Ирана по американской базе в Ираке 8 января президент США Дональд Трамп заявлял об отсутствии пострадавших. Однако в центральном командовании Штатов сообщили, что они все-таки есть.
- В результате атаки были контужены 11 американцев. «Они до сих пор находятся под наблюдением», — приводит Reuters слова представителя военного ведомства Билла Урбана.
- Пострадавших доставили в Германию и Кувейт. После выздоровления они смогут вернуться в Ирак.
- Ракетный обстрел базы в Ираке начался в ночь на 8 января и продолжался около двух часов. Иран назвал эту атаку ответом на убийство американцами командира спецподразделения «Аль-Кодс» Касема Сулеймани. После этого Трамп анонсировал «жесткие экономические санкции против иранского режима».
Власти США представили новые доказательства возможных нарушений Telegram
В США продолжается разбирательство между Telegram и Комиссией по ценным бумагам и биржам, которая заблокировала запуск криптовалюты Gram. Причиной спора стал вопрос, считается ли Gram ценной бумагой и подпадает ли она под действие законов о ценных бумагах. Команда Павла Дурова заявляла, что никогда не считала токен ценной бумагой.