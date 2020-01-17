Власти США представили новые доказательства возможных нарушений Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала переписку сотрудников Telegram и их показания. Из документов следует, что команда проекта называла свою криптовалюту ценными бумагами и знала о сером рынке их перепродажи

Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Команда Telegram рассматривала токены Gram своей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) как ценные бумаги. Об этом стало известно из опубликованного заявления Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), поданного в поддержку ходатайства регулятора об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка.

Именно вопрос, является ли Gram ценной бумагой и, как следствие, применяется ли в его отношении законодательство о ценных бумагах, стал причиной разбирательства между Telegram и SEC.

После проведения ICO, в ходе которого проект Павла Дурова привлек $1,7 млрд, комиссия сочла, что компания продала токены незаконно, поскольку Gram не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, а у инвесторов нет доступа к финансовой истории компании. В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.

В самом Telegram заявляли, что никогда не считали токен ценной бумагой. «Gram еще не существует, но если когда-то и будет существовать, то будет валютой и/или продуктом, а не ценной бумагой, попадающей под федеральные законы о ценных бумагах», — пояснил Telegram.

Но, как следует из опубликованных материалов (кроме заявления также опубликована переписка сотрудников Telegram как между собой, так и с инвесторами), команда компании говорила о Gram именно как о ценной бумаге. В электронных письмах для инвесторов представители проекта ссылались на «продажу Gram», а не на «продажу доли в праве на получение Gram», указали в SEC. Подобные формулировки, по мнению регулятора, свидетельствуют, что Telegram рассматривал токены как ценные бумаги. В частности, в электронном письме бухгалтеру одного из инвесторов (часть имен и названий в документах скрыта) 6 марта 2019 года сотрудник Telegram Шьям Парех сообщил, что инвестор имел право на 72,8 млн токенов и что «фонд имеет четкое право на такие ценные бумаги», «будет иметь право на получение…Grams, когда они [будут] выпущены», и что «ценные бумаги не в залоге». В приведенных отрывках слово securities действительно означает «ценные бумаги», хотя в неюридической переписке это слово может использоваться в широком смысле, пояснил советник фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский, по просьбе РБК изучивший документы SEC.