Власти США представили новые доказательства возможных нарушений Telegram

Основные слушания по делу Telegram назначены на конец февраля.
Что еще стало известно о проекте Павла Дурова из опубликованных документов, разбирался РБК.
Telegram знал про торговлю токенами на сером рынке
Команда Telegram знала про то, что инвесторы Gram торговали токенами на вторичном рынке, и регулярно интересовалась ситуацией, следует из документов. Начиная с февраля 2018-го советник по инвестициям Telegram Джон Хайман регулярно интересовался у инвесторов, не слышали ли они новостей про продажи Gram на сером рынке, а также отправлял полученную информацию Павлу Дурову и вице-президенту по развитию Telegram Илье Перекопскому. Например, неназванный инвестор сообщил Хайману о растущей цене на токены: в начале февраля 2018 года они продавались на сером рынке по ¢60–70 за штуку, а к концу февраля — по ¢70–90.
В середине марта 2018-го Хаймана также проинформировали, что один из инвесторов проекта хочет перепродать 25–50% своих токенов на вторичном рынке за $4,5–9 млн. Такая цена — в два раза выше той, за которую продавец приобрел эти токены, указали Хайману в письме.
Сама компания не интересовалась у своих инвесторов, как они собираются распоряжаться токенами и для чего их покупают — владения или перепродажи, приводит SEC объяснение Шьяма Пареха.
Вокруг Telegram появилось много партнерских компаний
Из документов следует, что вокруг проекта Павла Дурова появилось много компаний, которые или занимаются сопровождением сделок по продаже токенов, или оказывают консультационные или иные услуги. Например, компания Gram Vault «предоставляет комплексные услуги инвесторам блокчейн-платформы TON». «Услуги включают в себя хранение и куплю-продажу токенов. Что касается последнего — клиенты покупают и продают токены с отложенной доставкой», — указано в одном из описаний. Статус основателей Gram Vault в документах значится как «советники Telegram по продаже токенов». Gram Vault основали в декабре 2018 года Олег Сейдак, Джон Хайман, Александр Филатов и Мишель Линьев. Тезка одно из указанных основателей, Олег Сейдак, является партнером венчурного фонда Flint Capital.
Сестринской Gram Vault в документах названа компания TON Labs, созданная в мае 2018-го, в которой Филатов значится гендиректором и управляющим партнером. Ее основатели — тот же Хайман, Линьев и Филатов. TON Labs готовит инструментарий для разработчиков приложений для TON, об этом в апреле 2019 года Филатов рассказал на биржевом форуме, писали «Ведомости». «Идея состоит в том, чтобы любые команды программистов в мире могли за неделю написать приложение из [готовых] модулей», — объяснил Филатов.
Из документов также следует, что Филатов связан с неназванным иностранным инвестором, который вложил в TON $95 млн. В середине ноября 2018-го Филатов от имени этого инвестора написал Перекопскому письмо, в котором предложил команде участвовать в качестве партнера в фонде под названием TON Ventures LP. Цель фонда — развитие экосистемы TON с помощью инвестирования в «тщательно отобранные команды и проекты по всему миру, которые готовы развивать инфраструктуру и использовать приложения на блокчейне TON». Предполагается, что TON Ventures состоит из первоначальных покупателей токенов.
РБК направил запросы Дурову, Перекопскому, Филатову, Сейдаку и Пареху. С Мишелем Линьевым связаться не удалось.
Не все $850 млн от инвесторов сразу были деньгами
В марте 2018 года Telegram направил в SEC уведомление, что в рамках инвестиционного раунда A компания привлекла $850 млн. Но из новых опубликованных документов следует, что в марте у компании фактически было только $490 млн. Как следует из показаний, данных SEC гендиректором Telegram (кто этот топ-менеджер, в документах не указано), общие заявленные $850 млн — это договоры купли-продажи: «Мы верили, что наличие всех этих договоров купли-продажи, подписанных покупателями, гарантирует нам, что деньги будут переведены. В противном случае мы могли бы начать судебный процесс с каждым из покупателей, кто не выполнил эти условия».
В июне 2018 года Telegram заключил соглашение с российским брокером «Атон». Тот обязался предоставить компании инвесторов в обмен на 10% валовой выручки от инвестиций. Telegram также выплатил «Атону» не менее $1,2 млн в качестве вознаграждения по этому соглашению.
Аналогичное комиссионное соглашение Telegram заключил с фондом Da Vinci Capital и еще одно — со Space Investments (последняя получает 15% от валовой выручки от инвестиций).
РБК направили запросы в «Атон» и Da Vinci Capital, со Space Investments связаться не удалось.
Что еще есть в документах
- Бюджет Telegram на 2019 год составлял $180 млн, а на 2020 год — $220 млн.
- Изначально компания думала провести публичное ICO, однако затем изменила решение и выбирала инвесторов самостоятельно.
- Telegram рассматривал возможность провести третий раунд инвестиций.
- В конце 2017-го — начале 2018 года в Telegram было 15 разработчиков, которые пришли в компанию из «ВКонтакте», созданной при участии Павла Дурова в 2006 году.
- В будущем TON намеревается опустить слово Telegram в своем названии и стать просто Open Network.