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Технологии и медиа ,  
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Власти США представили новые доказательства возможных нарушений Telegram

Комиссия по ценным бумагам и биржам США опубликовала переписку сотрудников Telegram и их показания. Из документов следует, что команда проекта называла свою криптовалюту ценными бумагами и знала о сером рынке их перепродажи
Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Команда Telegram рассматривала токены Gram своей блокчейн-платформы TON (Telegram Open Network) как ценные бумаги. Об этом стало известно из опубликованного заявления Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), поданного в поддержку ходатайства регулятора об упрощенном судопроизводстве в суд Южного округа Нью-Йорка.

Именно вопрос, является ли Gram ценной бумагой и, как следствие, применяется ли в его отношении законодательство о ценных бумагах, стал причиной разбирательства между Telegram и SEC.

После проведения ICO, в ходе которого проект Павла Дурова привлек $1,7 млрд, комиссия сочла, что компания продала токены незаконно, поскольку Gram не зарегистрирован ни в одной юрисдикции, а у инвесторов нет доступа к финансовой истории компании. В январе суд удовлетворил прошение SEC о раскрытии Telegram данных о его банковских операциях до 26 февраля, поскольку комиссия доказала, что выпущенные токены продавались не только в рамках ICO, то есть фактически использовались как ценные бумаги.

В самом Telegram заявляли, что никогда не считали токен ценной бумагой. «Gram еще не существует, но если когда-то и будет существовать, то будет валютой и/или продуктом, а не ценной бумагой, попадающей под федеральные законы о ценных бумагах», — пояснил Telegram.

Но, как следует из опубликованных материалов (кроме заявления также опубликована переписка сотрудников Telegram как между собой, так и с инвесторами), команда компании говорила о Gram именно как о ценной бумаге. В электронных письмах для инвесторов представители проекта ссылались на «продажу Gram», а не на «продажу доли в праве на получение Gram», указали в SEC. Подобные формулировки, по мнению регулятора, свидетельствуют, что Telegram рассматривал токены как ценные бумаги. В частности, в электронном письме бухгалтеру одного из инвесторов (часть имен и названий в документах скрыта) 6 марта 2019 года сотрудник Telegram Шьям Парех сообщил, что инвестор имел право на 72,8 млн токенов и что «фонд имеет четкое право на такие ценные бумаги», «будет иметь право на получение…Grams, когда они [будут] выпущены», и что «ценные бумаги не в залоге». В приведенных отрывках слово securities действительно означает «ценные бумаги», хотя в неюридической переписке это слово может использоваться в широком смысле, пояснил советник фирмы «Томашевская и партнеры» Роман Янковский, по просьбе РБК изучивший документы SEC.

Основные слушания по делу Telegram назначены на конец февраля.

Что еще стало известно о проекте Павла Дурова из опубликованных документов, разбирался РБК.

Telegram знал про торговлю токенами на сером рынке

Команда Telegram знала про то, что инвесторы Gram торговали токенами на вторичном рынке, и регулярно интересовалась ситуацией, следует из документов. Начиная с февраля 2018-го советник по инвестициям Telegram Джон Хайман регулярно интересовался у инвесторов, не слышали ли они новостей про продажи Gram на сером рынке, а также отправлял полученную информацию Павлу Дурову и вице-президенту по развитию Telegram Илье Перекопскому. Например, неназванный инвестор сообщил Хайману о растущей цене на токены: в начале февраля 2018 года они продавались на сером рынке по ¢60–70 за штуку, а к концу февраля — по ¢70–90.

В середине марта 2018-го Хаймана также проинформировали, что один из инвесторов проекта хочет перепродать 25–50% своих токенов на вторичном рынке за $4,5–9 млн. Такая цена — в два раза выше той, за которую продавец приобрел эти токены, указали Хайману в письме.

Сама компания не интересовалась у своих инвесторов, как они собираются распоряжаться токенами и для чего их покупают — владения или перепродажи, приводит SEC объяснение Шьяма Пареха.

Вокруг Telegram появилось много партнерских компаний

Из документов следует, что вокруг проекта Павла Дурова появилось много компаний, которые или занимаются сопровождением сделок по продаже токенов, или оказывают консультационные или иные услуги. Например, компания Gram Vault «предоставляет комплексные услуги инвесторам блокчейн-платформы TON». «Услуги включают в себя хранение и куплю-продажу токенов. Что касается последнего — клиенты покупают и продают токены с отложенной доставкой», — указано в одном из описаний. Статус основателей Gram Vault в документах значится как «советники Telegram по продаже токенов». Gram Vault основали в декабре 2018 года Олег Сейдак, Джон Хайман, Александр Филатов и Мишель Линьев. Тезка одно из указанных основателей, Олег Сейдак, является партнером венчурного фонда Flint Capital.

Сестринской Gram Vault в документах названа компания TON Labs, созданная в мае 2018-го, в которой Филатов значится гендиректором и управляющим партнером. Ее основатели — тот же Хайман, Линьев и Филатов. TON Labs готовит инструментарий для разработчиков приложений для TON, об этом в апреле 2019 года Филатов рассказал на биржевом форуме, писали «Ведомости». «Идея состоит в том, чтобы любые команды программистов в мире могли за неделю написать приложение из [готовых] модулей», — объяснил Филатов.

Из документов также следует, что Филатов связан с неназванным иностранным инвестором, который вложил в TON $95 млн. В середине ноября 2018-го Филатов от имени этого инвестора написал Перекопскому письмо, в котором предложил команде участвовать в качестве партнера в фонде под названием TON Ventures LP. Цель фонда — развитие экосистемы TON с помощью инвестирования в «тщательно отобранные команды и проекты по всему миру, которые готовы развивать инфраструктуру и использовать приложения на блокчейне TON». Предполагается, что TON Ventures состоит из первоначальных покупателей токенов.

РБК направил запросы Дурову, Перекопскому, Филатову, Сейдаку и Пареху. С Мишелем Линьевым связаться не удалось.

Не все $850 млн от инвесторов сразу были деньгами

В марте 2018 года Telegram направил в SEC уведомление, что в рамках инвестиционного раунда A компания привлекла $850 млн. Но из новых опубликованных документов следует, что в марте у компании фактически было только $490 млн. Как следует из показаний, данных SEC гендиректором Telegram (кто этот топ-менеджер, в документах не указано), общие заявленные $850 млн — это договоры купли-продажи: «Мы верили, что наличие всех этих договоров купли-продажи, подписанных покупателями, гарантирует нам, что деньги будут переведены. В противном случае мы могли бы начать судебный процесс с каждым из покупателей, кто не выполнил эти условия».

$1,2 млн для «Атона»

В июне 2018 года Telegram заключил соглашение с российским брокером «Атон». Тот обязался предоставить компании инвесторов в обмен на 10% валовой выручки от инвестиций. Telegram также выплатил «Атону» не менее $1,2 млн в качестве вознаграждения по этому соглашению.

Аналогичное комиссионное соглашение Telegram заключил с фондом Da Vinci Capital и еще одно — со Space Investments (последняя получает 15% от валовой выручки от инвестиций).

РБК направили запросы в «Атон» и Da Vinci Capital, со Space Investments связаться не удалось.

Что еще есть в документах

  • Бюджет Telegram на 2019 год составлял $180 млн, а на 2020 год — $220 млн.
  • Изначально компания думала провести публичное ICO, однако затем изменила решение и выбирала инвесторов самостоятельно.
  • Telegram рассматривал возможность провести третий раунд инвестиций.
  • В конце 2017-го — начале 2018 года в Telegram было 15 разработчиков, которые пришли в компанию из «ВКонтакте», созданной при участии Павла Дурова в 2006 году.
  • В будущем TON намеревается опустить слово Telegram в своем названии и стать просто Open Network.
Автор: Анастасия Скрынникова
При участии: Владислав Скобелев
Теги: Telegram, Telegram Messenger LLP, Павел Дуров, криптовалюты
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