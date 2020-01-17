США признали наличие раненых при ракетном ударе Ирана по военной базе

В Министерстве обороны США признали, что 11 военнослужащих были контужены, а потому им пришлось оказать медицинскую помощь

Фото: Qassim Abdul-Zahra / AP

В результате ракетного удара Ирана по военной базе в Ираке, где находились солдаты США, пострадали 11 американцев, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление центрального командования Соединенных Штатов.

В сообщении указывается, что в результате ракетного обстрела авиабазы Аль Асад никто из американских военнослужащих не погиб, однако у части из них были признаки контузии после взрыва, а потому им пришлось оказывать помощь. «Они до сих пор находятся под наблюдением», — заявил представитель военного ведомства Билл Урбан. По его словам, пострадавших отправили в Германию и Кувейт. Урбан заверил, что после выздоровления эти военнослужащие смогут вернуться в Ирак.

Ранее в Пентагоне заявляли, что в результате иранского обстрела авиабазы в Ираке никто из американцев не пострадал.

Ракетный обстрел базы начался в ночь на 8 января и продолжался около двух часов. В Иране атаку назвали ответом на убийство американцами командира спецподразделения «Аль Кодс» Касема Сулеймани в международном аэропорту Багдада.

После удара Трамп выступил с обращением к нации, в котором сообщил, что никто из американцев в результате атаки не погиб. Он не стал угрожать Ирану военным ответом, но анонсировал «жесткие экономические санкции против иранского режима». Позже американский президент сообщил о новых ограничениях.