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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Задержания на шествии против поправок в Конституцию, массовый взлом в Twitter, новые проблемы ипотечников, Канье Уэст все-таки подал заявку на участие в выборах президента США; главные новости — в обзоре РБК

МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве

Вечером 15 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция против поправок в Конституцию. Полиция задержала более сотни человек.

  • Акция началась на Пушкинской площади, где оппозиция собирала подписи под иском с требованием отменить результаты голосования по поправкам. Затем участники акции начали шествие в сторону улицы Петровка.

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  • Около 21:00 во время шествия по Страстному бульвару начались задержания. По данным столичного главка МВД, были задержаны 132 человека. «ОВД-Инфо» насчитал 147 задержанных.
  • В МВД отметили, что организаторы акции подали заявку на проведение массового мероприятия, но им отказали на основании указа мэра Сергея Собянина о режиме повышенной готовности.


Хакеры взломали Twitter-аккаунты Маска, Гейтса и Apple ради биткоинов

Вечером 15 июля хакеры получили доступ к аккаунтам знаменитостей, корпораций и политиков в Twitter и разместили в них сообщения о раздаче криптовалюты. Злоумышленники пообещали удвоить все биткоины, которые будут отправлены на указанный адрес.

  • По данным blockchain.com, за час преступникам удалось привлечь как минимум 4 BTC на сумму в $40 тыс. К часу ночи 16 июля объем переводов превысил 12 BTC (более $110 тыс.).
  • Твиты появились в аккаунтах основателя SpaceX Илона Маска, основателя Microsoft Билла Гейтса, бывшего президента США Барака Обамы, кандидата в президенты Джо Байдена, рэпера Канье Веста и его жены Ким Кардашьян, на страницах Apple и Uber. Атаке подверглись также более 50 представителей криптосообщества.
  • В Twitter заявили, что расследуют случившееся и предпринимают шаги, чтобы все исправить. До окончания расследования некоторые пользователи не смогут делать посты и сбросить свой пароль, предупредили в компании.
  • Исполнительный директор Twitter Джек Дорси пообещал позже раскрыть подробности взлома. «Тяжелый день для нас в Twitter. Мы все чувствуем себя ужасно из-за того, что произошло», — добавил он.

У выплативших ипотеку возникли проблемы с выводом квартир из залога

После снятия карантинных ограничений заемщики российских банков, погасившие или рефинансирующие ипотеку, столкнулись с задержками при возврате им закладных на недвижимость.

  • Кредитные организации объясняют задержки ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) и Росреестра, возникшими в связи с пандемией. Представитель Альфа-банка связал это также с переходом МФЦ и управлений Росреестра на новую информационную систему учета имущества (ФГИС ЕГРН).
  • Больше всего задержки невыгодны клиентам, которые хотят рефинансировать ипотеку. «В период, когда ссуда в первом банке уже погашена, но закладная еще не передана новому кредитору, ставка по кредиту, как правило, значительно повышается (в среднем на 2–3 п.п.)», — пояснила директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.
  • Закон «Об ипотеке» не регламентирует сроки возврата закладной, а также сроки, в которые обременение снимается с заложенного имущества.

Канье Уэст подал заявку для регистрации участником выборов президента США

Еще 14 июля New York Magazine писал, что рэпер Канье Уэст отказался баллотироваться, однако, как следует из данных Федеральной избирательной комиссии США, уже 15 июля он подал заявку на регистрацию кандидатом для участия в президентских выборах.

  • Согласно заполненной форме, Уэст будет кандидатом от комитета «Канье 2020», в качестве партии заявлена BDY. В интервью Forbes он говорил, что создаст для выдвижения партию The Birthday Party (название одновременно переводится и как «партия дня рождения» и как «вечеринка в честь дня рождения». — РБК).
  • О своем решении баллотироваться в президенты Уэст заявил 5 июля. Позже источники в семье Уэста сообщили TMZ, что решение баллотироваться пришло на фоне нового цикла биполярного аффективного расстройства.
Автор: Сергей Витько
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