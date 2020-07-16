Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Задержания на шествии против поправок в Конституцию, массовый взлом в Twitter, новые проблемы ипотечников, Канье Уэст все-таки подал заявку на участие в выборах президента США; главные новости — в обзоре РБК

МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве

Вечером 15 июля в центре Москвы прошла несанкционированная акция против поправок в Конституцию. Полиция задержала более сотни человек.

Акция началась на Пушкинской площади, где оппозиция собирала подписи под иском с требованием отменить результаты голосования по поправкам. Затем участники акции начали шествие в сторону улицы Петровка. Видео

Около 21:00 во время шествия по Страстному бульвару начались задержания. По данным столичного главка МВД, были задержаны 132 человека. «ОВД-Инфо» насчитал 147 задержанных.

В МВД отметили, что организаторы акции подали заявку на проведение массового мероприятия, но им отказали на основании указа мэра Сергея Собянина о режиме повышенной готовности.



Хакеры взломали Twitter-аккаунты Маска, Гейтса и Apple ради биткоинов

Вечером 15 июля хакеры получили доступ к аккаунтам знаменитостей, корпораций и политиков в Twitter и разместили в них сообщения о раздаче криптовалюты. Злоумышленники пообещали удвоить все биткоины, которые будут отправлены на указанный адрес.