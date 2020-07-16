У выплативших ипотеку возникли проблемы с выводом квартир из залога

Как ситуацию описывают банкиры
- «Канцелярия УФРС (Управления Федеральной регистрационной службы. — РБК), отделы Росреестра, архив Росреестра, Кадастровая палата заявителей не принимают в связи с карантином. Информация напрямую от регистрационной компании 14 июля 2020 года. Все записи в МФЦ от юридических лиц расписаны на десять дней вперед», — сообщил представитель банка «Открытие». По его оценкам, банк получил лишь 10% закладных, переданных в регистрационные органы. Сроки регистрации в МФЦ увеличились до 14 дней.
- В МФЦ были введены ограничения на количество передаваемых пакетов, из-за этого не удалось быстро сдать весь накопленный за время самоизоляции объем закладных, отметил представитель Сбербанка.
- На процедуру требуется примерно в два раза больше времени, признает представитель Альфа-банка. Он связывает это не только с режимом работы госструктур. Еще одна причина — переход МФЦ и управлений Росреестра на новую информационную систему учета имущества (ФГИС ЕГРН).
- По словам директора подразделения «Диджитал» банка «Дом.РФ» Олега Комлика, очереди на регистрацию и выдачу закладных есть в некоторых регионах. Конкретные субъекты он не назвал.
- Ситуация с оформлением закладных отличается в разных регионах, сказал представитель «Уралсиба». «Где-то МФЦ некоторое время не принимали клиентов, некоторые принимали только по предварительной записи. Сейчас регистрация проходит по предварительной записи. Очередь зависит от региона, в среднем записываемся за полторы-две недели», — уточнил собеседник РБК.
- ВТБ также связывает задержки с оформлением закладных с особенностями работы органов регистрации. «Мы индивидуально работаем с каждым обращением, стараясь решить его в максимально сжатые сроки и ускорить процесс выдачи закладных. Всем клиентам, столкнувшимся с данным неудобством, мы приносим искренние извинения», — сообщил представитель банка.
- В МКБ, Райффайзенбанке, Совкомбанке, банках «Юникредит» и «Ак Барс» заявили, что не сталкивались с проблемами выдачи и регистрации ипотечных закладных. Остальные организации из топ-15 по размеру ипотечного портфеля не ответили на запрос РБК.
Собеседник РБК в крупном банке заметил, что в некоторых регионах существуют квоты на количество талонов для записи в Росреестр или МФЦ: «Не более двух талонов в неделю на одного сотрудника». По его оценкам, ситуация с закладными нормализуется только к концу года.
Проблемы ипотечных заемщиков связаны не только с очередями в органах регистрации, считает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. «В ряде банков часть сотрудников сократили или отправили в вынужденный отпуск, и сегодня нехватка кадров может затруднять работу организаций», — пояснила она.
Закладная — ценная бумага, позволяющая банку зафиксировать залог по ипотечному кредиту. Она удостоверяет и право кредитора на получение выплат по ипотеке от заемщика. Закладная может быть документарной и электронной.
Как правило, закладная составляется банком и подписывается заемщиком при выдаче кредита. Документ регистрируется в Росреестре. После погашения ссуды залог с недвижимости снимается в органах регистрации. Закладные также используются при оформлении сделок рефинансирования. Если клиент берет кредит в одном банке для погашения ипотечного долга в другом, закладная передается новому кредитору.
Чем грозят задержки с выдачей закладных
У первоначального кредитора нет финансовых мотивов задерживать выдачу закладной, ведь кредит уже погашен, считает младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Больше всего увеличение срока снятия обременения невыгодно клиентам, которые хотят рефинансировать ипотечный кредит. «В период, когда ссуда в первом банке уже погашена, но закладная еще не передана новому кредитору, ставка по кредиту, как правило, значительно повышается (в среднем на 2–3 п.п.). В этот период кредит рассматривается новым кредитором как беззалоговый и, соответственно, более рисковый», — поясняет аналитик.
Задержка при снятии обременения также не позволяет заемщику распоряжаться имуществом после погашения ссуды. Пока недвижимость находится в залоге у банка, владелец не может совершать сделки с ней без разрешения кредитора.
Закон «Об ипотеке» (102-ФЗ) не регламентирует сроки возврата закладной, а также сроки, в которые обременение снимается с заложенного имущества. «У крупных банков вроде Сбербанка и ВТБ действительно довольно долгий срок выдачи закладных, около 30 дней, однако это обычный порядок работы для таких банков. У других финансовых организаций, не таких крупных, объемы ипотечных сделок меньше, соответственно, закладные выдаются быстрее», — рассказала руководитель службы ипотечного кредитования агентства «ИНКОМ-Недвижимость» Ирина Векшина.
«Клиенты либо сами забирают закладные после погашения кредита и идут в МФЦ, либо банк это делает за них», — объяснил Макаров и напомнил, что по бумажной закладной снять обременение дистанционно нельзя.
Какие изменения возможны после пандемии
«Пандемия COVID-19 показала, что основным трендом при оказании услуг является переход в электронный вид», — считает представитель Росреестра.
Сейчас лишь несколько банков в России регистрируют электронные закладные на ипотечную недвижимость, большинство — оформляют бумажные, поясняет Макаров: «Электронные закладные, несмотря на принятие закона в 2018 году, начали работать где-то полгода-год назад на сколько-нибудь значимых объемах».
Банк «Открытие», который столкнулся со сложностями при проведении операций с закладными, «в настоящий момент пилотирует сервис по электронной регистрации сделок». «В рамках сервиса предоставляется услуга по подаче обращения в Росреестр о погашении ипотеки», — сообщил представитель организации.
ВТБ также прорабатывает технологию дистанционного снятия обременения с залогов по ипотеке, сказал представитель банка. «В случае ее успешного пилотирования она будет масштабирована на всю сеть. Также ВТБ готовится уже в третьем квартале внедрить электронный сервис по снятию обременений с квартир для договоров без закладных», — обещал он.
Электронную закладную внедряет и банк «Ак Барс», хотя он не фиксировал проблем при проведении операций с такими документами.
Запуск такого сервиса в банке в среднем занимает шесть-семь месяцев, оценивает Макаров. Сейчас некоторые игроки рассматривают возможность перевода накопленного пула бумажных закладных в электронный вид, но пока этого никто не сделал.