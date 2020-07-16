У выплативших ипотеку возникли проблемы с выводом квартир из залога

Заемщики, погасившие или рефинансирующие ипотеку, столкнулись с задержками при получении из банков документов о снятии залога с недвижимости. Банки винят в проблемах Росреестр, не справляющийся с потоком после отмены самоизоляции

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В июле, после снятия вызванных пандемией ограничений, заемщики российских банков, погасившие ипотеку, столкнулись с длительными задержками при возврате им закладных на недвижимость. О таких проблемах пишут клиенты ВТБ, Росбанка, «Открытия», Альфа-банка, банка «Санкт-Петербург», Сбербанка и Транскапиталбанка, следует из многочисленных отзывов на форуме Banki.ru. Жалобы есть и на сроки переоформления залогов при рефинансировании ипотеки в Газпромбанке, Росбанке, Промсвязьбанке, Райффайзенбанке и Московском кредитном банке. Задержки с выдачей закладных часто длятся больше месяца, жалуются столкнувшиеся с проблемой заемщики.

Проблемы в работе с бумажными закладными признали в Сбербанке, ВТБ, Альфа-банке, «Открытии» и банке «Дом.РФ». Кредитные организации объясняют задержки ограничениями в работе многофункциональных центров (МФЦ) и Росреестра. Большинство закладных на российском рынке еще бумажные, поскольку оформить такой документ в электронном виде стало возможно только с 2018 года, разъясняет Алексей Макаров, гендиректор компании-разработчика платформы SmartDeal, которая занимается регистрацией электронных закладных.

В Росреестре не ответили на вопросы РБК о сложностях со снятием обременения с ипотечных квартир. В пресс-службе ведомства лишь пояснили, что каждый случай выдачи электронных закладных нужно рассматривать отдельно, поскольку в процессе участвуют информационные системы Росреестра, банков и депозитариев. О бумажных закладных в своем ответе служба не упомянула.

23 марта МФЦ и отделения Росреестра во многих регионах изменили режим работы из-за пандемии коронавируса. Ведомство перестало вести личный прием граждан, а МФЦ можно было посетить по предварительной записи. В 59 регионах центры и вовсе приостанавливали работу и вернулись к обычному графику лишь в начале июня.