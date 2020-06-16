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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Волнения на границе с Азербайджаном, отмена парадов в городах России, выдвижение губернаторов-единороссов, сложности с переводами в Сбербанк через СБП; главные новости — в обзоре РБК

В лагере в Дагестане азербайджанцы напали на полицейских

В пункте временного размещения, который в середине мая развернули в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения: находящиеся там азербайджанцы потребовали, чтобы их пропустили через границу.

  • Как сообщил исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев, проживающие в лагере напали на четырех сотрудников полиции, разбили машины. После переговоров с участием полиции и Росгвардии ситуацию удалось урегулировать. 
  • И.о. главы района также пояснил, что волнения начались из-за того, что в списки тех, кто в ближайшие дни должен вернуться на родину через спецкоридор, попали не все живущие в пункте.
  • Пункт временного размещения и питания для граждан Азербайджана был создан из-за временного закрытия границы. Всего было развернуто 15 палаток для проживания 210 человек.

Власти 13 городов отказались проводить парад Победы

Руководители 13 российских городов решили отменить, перенести или ограничить торжества, посвященные Дню Победы, которые 24 июня должны пройти по всей стране. Причина — сложная эпидемиологическая ситуация на фоне распространения коронавируса.

  • Речь идет о Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле.
  • В Кремле ранее заявили, что «с абсолютным пониманием» относятся к отмене парадов: главы регионов лучше осведомлены об эпидемиологической обстановке на их территориях и могут самостоятельно принимать такие решения.

«Единая Россия» выбрала пять новых кандидатов на губернаторские выборы

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во вторник, 16 июня, объявит о выдвижении на выборы еще пяти губернаторов, рассказали источники РБК.

  • Речь идет о Василии Голубеве (Ростовская область), Иване Белозерцеве (Пензенская область), Александре Дрозденко (Ленинградская область), Наталье Комаровой (Ханты-Мансийский автономный округ) и Юрии Бездудном (врио губернатора Ненецкого автономного округа).
  • На прошлой неделе единороссы объявили о выдвижении девяти глав регионов — как идущих на очередные сроки, так и новых врио. Таким образом, в общей сложности партия власти выдвинет 14 губернаторов.
  • Всего в Единый день голосования 13 сентября выборы глав запланированы в 20 регионах. Из оставшихся шести глав регионов пятеро пойдут самовыдвиженцами. «Никто из них не является членом «Единой России», но партия поддержит их на выборах», — сообщил РБК один из единороссов.

Банки увидели проблемы с переводами в Сбербанк через СБП

По данным ЦБ, Сбербанк к концу мая подключил всех своих клиентов к Системе быстрых платежей. Однако, как сообщили РБК в кредитных организациях, у многих банков возникли трудности с отправкой переводов в Сбербанк.

  • Если до присоединения к системе Сбербанка уровень одобрения исходящих переводов клиентам сторонних банков превышал 90%, то с мая он снизился в два-три раза.
  • В частности, у ВТБ лишь десятая часть таких операций проходит успешно. «Из ВТБ в адрес клиентов Сбербанка с помощью СБП совершено переводов на 300 млн руб., объем неудачных попыток, возникших из-за отказа на стороне банка-получателя, составляет 3 млрд руб.», — сообщили в организации.
  • Основная причина отказов — дополнительное согласие на получение переводов через СБП, которое Сбербанк просит от своих клиентов. Для этого необходимо отдельно подключить отправку и получение платежей, а также установить последнюю версию мобильного приложения.
  • Сама СБП изначально создавалась как конкурент системе денежных переводов Сбербанка по номеру телефона, работавшей только между клиентами самого банка.
Автор: Сергей Витько
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