Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Волнения на границе с Азербайджаном, отмена парадов в городах России, выдвижение губернаторов-единороссов, сложности с переводами в Сбербанк через СБП; главные новости — в обзоре РБК

В лагере в Дагестане азербайджанцы напали на полицейских

В пункте временного размещения, который в середине мая развернули в Дагестане на границе с Азербайджаном, произошли волнения: находящиеся там азербайджанцы потребовали, чтобы их пропустили через границу.

Как сообщил исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев, проживающие в лагере напали на четырех сотрудников полиции, разбили машины. После переговоров с участием полиции и Росгвардии ситуацию удалось урегулировать.

И.о. главы района также пояснил, что волнения начались из-за того, что в списки тех, кто в ближайшие дни должен вернуться на родину через спецкоридор, попали не все живущие в пункте.

Пункт временного размещения и питания для граждан Азербайджана был создан из-за временного закрытия границы. Всего было развернуто 15 палаток для проживания 210 человек.

Власти 13 городов отказались проводить парад Победы

Руководители 13 российских городов решили отменить, перенести или ограничить торжества, посвященные Дню Победы, которые 24 июня должны пройти по всей стране. Причина — сложная эпидемиологическая ситуация на фоне распространения коронавируса.