Что случилось за день. Главные новости РБК

Россия заработает $1 за баррель экспортной нефти, первый регион продлил самоизоляцию до лета, у московских предпринимателей аннулировали пропуска, большинство регионов не закроют храмы на Пасху; главные новости — в обзоре РБК

В мае бюджет России будет получать от экспорта нефти меньше $1 за баррель

Новая сделка ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, предупреждает Bloomberg.

Бюджет страны во многом зависит от экспортной пошлины на нефть. Ее размер устанавливается исходя из среднемесячной цены Urals, которая за последний месяц сильно подешевела. Таким образом, с 1 мая размер экспортной пошлины сократится на 87% и составит примерно $0,93 за баррель. Это минимум с 2002 года.

В мае выпадающие доходы бюджета от снижения экспортных пошлин на нефть, нефтепродукты и газовый конденсат могут составить порядка $4 млрд, следует из данных Минфина. Частично (порядка $1 млрд) они будут компенсированы поступлениями по демпферному механизму (доплаты нефтяников в бюджет при низких ценах на нефть).

После заключения новой сделки ОПЕК+, которая вступит в силу в мае, цена барреля Brent поднималась до $36,4, однако затем вновь снизилась. 16 апреля стоимость барреля Brent варьируется в диапазоне $27–29.

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