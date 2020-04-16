Что случилось за день. Главные новости РБК

- По словам президента, подготовка к проведению парада должна была начаться уже сейчас, однако риски, «связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки». «Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас — святая, и жизнь каждого человека — бесценна», — сказал Путин.
- Ранее о решении Кремля перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату, сообщили три источника РБК, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к Минобороны. По словам последнего, новая дата проведения парада пока не определена. Источник отметил, что выбрать точную дату сейчас сложно, потому что еще нет понимания, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.
- 15 апреля стало известно о просьбе ветеранских организаций перенести парад Победы на более позднюю дату. Массовые праздничные мероприятия могут поставить под угрозу здоровье участников и гостей торжеств, отметили они в своем письме Путину.
Предприниматели Москвы начали жаловаться на массовую аннуляцию пропусков
С 15 апреля цифровые пропуска в Москве обязательны для всех, кто передвигается на личном или общественном транспорте. Сразу до 30 апреля пропуска могут получить, в частности, индивидуальные предприниматели, чья деятельность в столице не ограничена указом мэра.
- Тем не менее, многие ИП начали получать сообщения об аннулировании присланных им ранее пропусков. В них говорится, что указанный в заявке на пропуск идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) не зарегистрирован «как плательщик на профессиональный доход (самозанятый)».
- Бизнесмены напомнили властям, что у индивидуальных предпринимателей ИНН совпадает с ИНН физического лица, при этом они не являются самозанятыми.
- Позднее в департаменте информационных технологий уточнили, что после обращения граждан были восстановлены 220 тыс. ранее аннулированных пропусков.
В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета
Башкирия стала первым регионом России, которая решила продлить режим самоизоляции до конца мая. Всего в республике зарегистрирован 191 случай заболевания коронавирусной инфекцией, девять человек выздоровели, шестеро умерли.
- «Апрель–май — это вот как здрасьте, мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если мы еще дальше в лето не уйдем», — сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, самоизоляция — это хоть и непопулярная, но необходимая мера борьбы с распространением коронавируса.
- С 20 апреля все социальные учреждения республики будут закрыты на карантин. На этот режим уже перешли несколько интернатов, а также Республиканская клиническая больница имени Куватова, где коронавирусную инфекцию подтвердили у 52 человек.
В большинстве регионов церкви не стали закрывать для прихожан на Пасху
В 43 из 85 регионов России на Пасху, которая в этом году приходится на 19 апреля, храмы будут открыты несмотря на пандемию коронавируса и карантинные меры, выяснил РБК.
- РПЦ призывает молиться дома и воздержаться от посещения храмов. Кремль надеется, что церковные власти на местах будут следовать имеющимся предписаниям главных санитарных врачей, но единой установки регионам не дает.
- По мнению политологов, в ряде регионов власти не хотят брать на себя ответственность за «закрытие» церквей. Сделать официально они это не могут, поскольку в России не объявлен режим ЧС. В то же время среди верующих есть доля тех, кто пойдет в церковь при любых запретах.
- В этой связи РПЦ разработала для храмов и монастырей санитарно-гигиенические нормы. Кроме того, в значительной части регионов власти и епархии в качестве альтернативы намерены организовать трансляции служб в интернете и на телевидении.