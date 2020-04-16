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Что случилось за день. Главные новости РБК

Россия заработает $1 за баррель экспортной нефти, первый регион продлил самоизоляцию до лета, у московских предпринимателей аннулировали пропуска, большинство регионов не закроют храмы на Пасху; главные новости — в обзоре РБК

В мае бюджет России будет получать от экспорта нефти меньше $1 за баррель

Новая сделка ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, предупреждает Bloomberg.

  • Бюджет страны во многом зависит от экспортной пошлины на нефть. Ее размер устанавливается исходя из среднемесячной цены Urals, которая за последний месяц сильно подешевела. Таким образом, с 1 мая размер экспортной пошлины сократится на 87% и составит примерно $0,93 за баррель. Это минимум с 2002 года.
  • В мае выпадающие доходы бюджета от снижения экспортных пошлин на нефть, нефтепродукты и газовый конденсат могут составить порядка $4 млрд, следует из данных Минфина. Частично (порядка $1 млрд) они будут компенсированы поступлениями по демпферному механизму (доплаты нефтяников в бюджет при низких ценах на нефть).
  • После заключения новой сделки ОПЕК+, которая вступит в силу в мае, цена барреля Brent поднималась до $36,4, однако затем вновь снизилась. 16 апреля стоимость барреля Brent варьируется в диапазоне $27–29.

Путин поручил отложить проведение парада Победы 9 мая

На фоне эпидемии коронавируса Путин поручил отложить все мероприятия, связанные с празднованием 75-летия Победы. Накануне о таком решении сообщили источники РБК.

  • По словам президента, подготовка к проведению парада должна была начаться уже сейчас, однако риски, «связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки». «Сейчас перед нами непростой, прямо скажем, тяжелый выбор. И дата 9 мая для нас — святая, и жизнь каждого человека — бесценна», — сказал Путин.
  • Ранее о решении Кремля перенести парад Победы с 9 мая на более позднюю дату, сообщили три источника РБК, близких к администрации президента, и собеседник, близкий к Минобороны. По словам последнего, новая дата проведения парада пока не определена. Источник отметил, что выбрать точную дату сейчас сложно, потому что еще нет понимания, как будет развиваться ситуация с коронавирусом.
  • 15 апреля стало известно о просьбе ветеранских организаций перенести парад Победы на более позднюю дату. Массовые праздничные мероприятия могут поставить под угрозу здоровье участников и гостей торжеств, отметили они в своем письме Путину.

Предприниматели Москвы начали жаловаться на массовую аннуляцию пропусков

С 15 апреля цифровые пропуска в Москве обязательны для всех, кто передвигается на личном или общественном транспорте. Сразу до 30 апреля пропуска могут получить, в частности, индивидуальные предприниматели, чья деятельность в столице не ограничена указом мэра.

  • Тем не менее, многие ИП начали получать сообщения об аннулировании присланных им ранее пропусков. В них говорится, что указанный в заявке на пропуск идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) не зарегистрирован «как плательщик на профессиональный доход (самозанятый)».
  • Бизнесмены напомнили властям, что у индивидуальных предпринимателей ИНН совпадает с ИНН физического лица, при этом они не являются самозанятыми.
  • Позднее в департаменте информационных технологий уточнили, что после обращения граждан были восстановлены 220 тыс. ранее аннулированных пропусков.


В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета

Башкирия стала первым регионом России, которая решила продлить режим самоизоляции до конца мая. Всего в республике зарегистрирован 191 случай заболевания коронавирусной инфекцией, девять человек выздоровели, шестеро умерли.

  • «Апрель–май — это вот как здрасьте, мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если мы еще дальше в лето не уйдем», — сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, самоизоляция — это хоть и непопулярная, но необходимая мера борьбы с распространением коронавируса.
  • С 20 апреля все социальные учреждения республики будут закрыты на карантин. На этот режим уже перешли несколько интернатов, а также Республиканская клиническая больница имени Куватова, где коронавирусную инфекцию подтвердили у 52 человек.

В большинстве регионов церкви не стали закрывать для прихожан на Пасху

В 43 из 85 регионов России на Пасху, которая в этом году приходится на 19 апреля, храмы будут открыты несмотря на пандемию коронавируса и карантинные меры, выяснил РБК.

  • РПЦ призывает молиться дома и воздержаться от посещения храмов. Кремль надеется, что церковные власти на местах будут следовать имеющимся предписаниям главных санитарных врачей, но единой установки регионам не дает.
  • По мнению политологов, в ряде регионов власти не хотят брать на себя ответственность за «закрытие» церквей. Сделать официально они это не могут, поскольку в России не объявлен режим ЧС. В то же время среди верующих есть доля тех, кто пойдет в церковь при любых запретах.
  • В этой связи РПЦ разработала для храмов и монастырей санитарно-гигиенические нормы. Кроме того, в значительной части регионов власти и епархии в качестве альтернативы намерены организовать трансляции служб в интернете и на телевидении.
Автор: Сергей Витько
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