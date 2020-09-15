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Тихановская о Лукашенко, Навальный захотел домой. Главные новости РБК

Тихановская о прохождении Белоруссией точки невозврата, Навальный планирует вернуться в Россию, иск «Росгосстраха» к своему экс-владельцу, планы властей по введению минимальной почасовой зарплаты; главные новости — в обзоре РБК

Тихановская назвала вопросом времени уход Лукашенко с поста президента

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в своей статье для газеты The Washington Post заявила, что нынешний режим — это «колосс на глиняных ногах». Все соглашения с ним другие страны заключают «на их собственный страх и риск», поскольку «новая власть» может эти договоренности не признать, предупредила она.

  • Тихановская написала, что белорусы как нация прошли точку невозврата. Она также считает, что мирного протеста будет достаточно для того, чтобы президент Александр Лукашенко ушел из власти.
  • Оппозиционер подтвердила, что по-прежнему не признает результаты президентских выборов, которые объявил Центризбирком республики, и считает, что именно она набрала большинство голосов.
  • Тихановская обратилась к правительствам других стран с просьбой «прекратить сотрудничество с режимом», ввести санкции против лиц, «сфальсифицировавших результаты выборов и совершивших преступления против своих граждан».

NYT узнала о планах Навального вернуться в Россию

Алексей Навальный хочет вернуться в Россию после выздоровления, узнала газета The New York Times. По данным издания, политик заявил об отказе сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование случившегося.

  • Собеседник NYT рассказал изданию, что Навальный не собирается «отправляться в ссылку в Германию», а хочет вернуться домой в Россию и «продолжить свое дело».
  • По его словам, Навальный «полностью осознает свое состояние, то, что произошло, и где он находится». В разговоре с немецким прокурором политик отказался сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование случившегося, сообщил источник NYT.
  • 14 сентября берлинская клиника «Шарите», в которой лечат оппозиционера, сообщила, что Навального полностью отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и «он уже может на время покидать больничную койку».

«Росгосстрах» потребовал в Лос-Анджелесе от экс-владельца более $200 млн

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«Росгосстрах» подал иск к своему бывшему владельцу Данилу Хачатурову. Его адвокат называет требования голословными и заявляет об отсутствии претензий от аудиторов и ЦБ.

  • Согласно исковому заявлению в период с 2012 по 2017 год «Росгосстрах» потерял на договорах перестрахования $205 млн и просит взыскать их с бизнесмена. По версии истца, средства, которые должны были обеспечить РГС перестраховочным покрытием, обеспечили «выгоду для Хачатурова и связанных с ним лиц через различные фиктивные компании».
  • Брат Данила Хачатурова и бывший топ-менеджер компании Сергей Хачатуров в июле был приговорен к восьми годам колонии за хищение 8 млрд руб.: по версии следствия, бизнесмен похитил средства при продаже 3,5% РГС банку «Траст». Данил Хачатуров заявлял, что его брат, наоборот, «фактически подарил активы на 90 млрд руб.».
  • Хачатуров с марта 2020 года является СЕО зарегистрированной в Калифорнии компании VR Corporation, свидетельствует реестр компаний штата.
     

В России обсудят введение минимальной почасовой зарплаты

Минимальный размер часовой ставки, как сообщили «Известия», могут установить «для занятых по краткосрочным трудовым договорам, в первую очередь для работников с почасовой оплатой труда».

  • Предложение ввести часовой минимум оплаты труда выдвинуло правительство, его внесли в проект Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021-2023 годы.
  • В Минтруде сообщили, что готовы обсудить предложение, однако новое понятие должно дополнять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и не снижать гарантии, установленные работникам.
  • Ранее ввести минимальную почасовую оплату труда в размере 150 руб. при заключении срочных трудовых договоров на условиях неполного рабочего времени с 1 января 2021 года предложили депутаты от ЛДПР. По их мнению, часовая ставка, рассчитанная исходя из уровня МРОТ, слишком низкая: она составляла от 89,85 руб. в мае до 65,92 руб. в июле.
Автор: Сергей Саркисян
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