Тихановская о Лукашенко, Навальный захотел домой. Главные новости РБК
Тихановская назвала вопросом времени уход Лукашенко с поста президента
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в своей статье для газеты The Washington Post заявила, что нынешний режим — это «колосс на глиняных ногах». Все соглашения с ним другие страны заключают «на их собственный страх и риск», поскольку «новая власть» может эти договоренности не признать, предупредила она.
- Тихановская написала, что белорусы как нация прошли точку невозврата. Она также считает, что мирного протеста будет достаточно для того, чтобы президент Александр Лукашенко ушел из власти.
- Оппозиционер подтвердила, что по-прежнему не признает результаты президентских выборов, которые объявил Центризбирком республики, и считает, что именно она набрала большинство голосов.
- Тихановская обратилась к правительствам других стран с просьбой «прекратить сотрудничество с режимом», ввести санкции против лиц, «сфальсифицировавших результаты выборов и совершивших преступления против своих граждан».
NYT узнала о планах Навального вернуться в Россию
Алексей Навальный хочет вернуться в Россию после выздоровления, узнала газета The New York Times. По данным издания, политик заявил об отказе сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование случившегося.