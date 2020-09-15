Тихановская о Лукашенко, Навальный захотел домой. Главные новости РБК

Тихановская о прохождении Белоруссией точки невозврата, Навальный планирует вернуться в Россию, иск «Росгосстраха» к своему экс-владельцу, планы властей по введению минимальной почасовой зарплаты; главные новости — в обзоре РБК

Тихановская назвала вопросом времени уход Лукашенко с поста президента

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в своей статье для газеты The Washington Post заявила, что нынешний режим — это «колосс на глиняных ногах». Все соглашения с ним другие страны заключают «на их собственный страх и риск», поскольку «новая власть» может эти договоренности не признать, предупредила она.

Тихановская написала, что белорусы как нация прошли точку невозврата. Она также считает, что мирного протеста будет достаточно для того, чтобы президент Александр Лукашенко ушел из власти.

Оппозиционер подтвердила, что по-прежнему не признает результаты президентских выборов, которые объявил Центризбирком республики, и считает, что именно она набрала большинство голосов.

Тихановская обратилась к правительствам других стран с просьбой «прекратить сотрудничество с режимом», ввести санкции против лиц, «сфальсифицировавших результаты выборов и совершивших преступления против своих граждан».

NYT узнала о планах Навального вернуться в Россию

Алексей Навальный хочет вернуться в Россию после выздоровления, узнала газета The New York Times. По данным издания, политик заявил об отказе сотрудничать с российской стороной, которая предложила Германии провести совместное расследование случившегося.