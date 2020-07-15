Что случилось за день. Главные новости РБК

Россия и Турция готовятся возобновить авиасообщение, Сбербанк облегчил условия по ипотеке, задержание топ-менеджера «Почты России», побочные эффекты российской вакцины от COVID-19; главные новости — в обзоре РБК

Россия и Турция обсудили открытие авиасообщения

В понедельник на сайте Кремля появилась информация о телефонном разговоре Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого стороны обсудили «перспективы возобновления туристических обменов».

В среду турецкие СМИ со ссылкой на Минтранс Турции сообщили, что договоренность о возобновлении авиасообщения между странами уже достигнута и полеты возобновятся с 15 июля.

Но в тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры двух государств только поручили профильным ведомствам приступить к переговорам.

27 марта Россия приостановила международные рейсы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В начале июля запрет был продлен до 1 августа, но затем вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 15 июня Москва приступит к переговорам по снятию ограничений с другими странами. Видео

Против ИТ-директора «Почты России» завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Сергея Емельченкова, заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов. Его подозревают в превышение полномочий. Следствие попросило суд отправить топ-менеджера под домашний арест.