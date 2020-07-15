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Что случилось за день. Главные новости РБК

Россия и Турция готовятся возобновить авиасообщение, Сбербанк облегчил условия по ипотеке, задержание топ-менеджера «Почты России», побочные эффекты российской вакцины от COVID-19; главные новости — в обзоре РБК

Россия и Турция обсудили открытие авиасообщения

В понедельник на сайте Кремля появилась информация о телефонном разговоре Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого стороны обсудили «перспективы возобновления туристических обменов».

  • В среду турецкие СМИ со ссылкой на Минтранс Турции сообщили, что договоренность о возобновлении авиасообщения между странами уже достигнута и полеты возобновятся с 15 июля.
  • Но в тот же день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что лидеры двух государств только поручили профильным ведомствам приступить к переговорам.
  • 27 марта Россия приостановила международные рейсы из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. В начале июля запрет был продлен до 1 августа, но затем вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 15 июня Москва приступит к переговорам по снятию ограничений с другими странами.

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Против ИТ-директора «Почты России» завели уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Сергея Емельченкова, заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов. Его подозревают в превышение полномочий. Следствие попросило суд отправить топ-менеджера под домашний арест.

  • В «Почте России» заявили, что взаимодействуют с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств случившегося.
  • По данным издания TAdviser, Емельченкова задержали по подозрению в картельном сговоре. Директора заподозрили в превышении полномочий, его отправили под домашний арест.
  • В ФАС РБК подтвердили, что дело действительно связано с расследованием картельного сговора, которым ведомство занималось четыре года. По данным ФАС, участники картеля поставляли технику для системы ГАС «Выборы», Росстата, компании «Норникель».

Добровольцы назвали побочные эффекты от вакцины от COVID

Участники клинических испытаний вакцины от коронавируса, проводимых в Сеченовском университете, рассказали на пресс-конференции, как чувствовали себя в первые дни после инъекции.

  • Как сообщила одна из добровольцев Анна Гуткина, в первые два дня у нее были температура 38 градусов и озноб. Другой участник испытаний Георгий Смирнов рассказал, что вечером первого дня у него заболела голова, а утром поднялась температура до 37,5 градуса.
  • Эти побочные явления удалось сбить парацетамолом, сообщили добровольцы. Они также рассказали, что за испытания им обещали заплатить около 100 тыс. руб., но пока они этих денег не получили.
  • Отечественная вакцина от коронавирусной инфекции была разработана Национальным центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Ожидается, что первые партии вакцины поступят в медучреждения уже в середине августа, а массовое производство начнется в сентябре.

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

Сбербанк решил снизить минимальный первоначальный взнос по ипотечным кредитам как для зарплатных клиентов, так и для тех, кто не подтвердил наличие дохода и занятости.

  • Для участников зарплатных проектов первоначальный взнос снижен с 15 до 10% от стоимости недвижимости, а для тех клиентов, которые не подтвердили занятость, с 50 до 30%. Изменения не коснулись государственных программ, военной ипотеки и загородной недвижимости.
  • Ранее Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке на 0,5 п.п., до 7,3% годовых. При этом при покупке квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками минимальная ставка составит 5,4% годовых.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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