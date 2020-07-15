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Антикризисные меры ,  
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Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке

Для зарплатных клиентов банка стоимость первоначального взноса снижена на 5 п.п.
Сбербанк SBER ₽211,39 +0,9% Купить
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Сбербанк объявил о снижении первоначального взноса по ипотеке как для зарплатных клиентов, так и для тех, кто не подтвердил наличие дохода и занятости. Об этом говорится в сообщении кредитной организации, которое поступило в РБК.

Так, для участников зарплатных проектов Сбербанка минимальный первоначальный взнос по ипотеке снижен с 15 до 10% от стоимости недвижимости, а для тех клиентов, которые не подтвердили занятость, с 50 до 30%.

В банке отметили, что речь идет об ипотечных кредитах, которые выдаются для приобретения готового и строящегося жилья. Это не касается государственных программ, военной ипотеки и загородной недвижимости.

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Директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев выразил надежду, что решение банка сподвигнет приобретать недвижимость тех клиентов, которым подходили основные условия ипотечных программ, но которых не устраивала необходимость накопления собственных средств.

Ранее Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотечным кредитам на 0,5 п.п., до 7,3% годовых. При этом при покупке квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками минимальная ставка при условии регистрации сделки в электронном виде составит 5,4% годовых, а в первые два года — 4,1%.

На прошлой неделе Сбербанк сообщил о том, что в июне темпы кредитования превзошли докризисные показатели. За месяц банк выдал корпоративным клиентам ссуды на 1,3 трлн руб., а населению — более чем на 300 млрд руб.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Сбербанк, ипотека
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