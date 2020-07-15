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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Ответ Германии на угрозу санкций против «Северного потока-2», протесты и задержания в Белоруссии, в России восстановился спрос на кредиты, какие регионы лидируют по оттоку трудового населения; главные новости — в обзоре РБК

В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

Глава комитета бундестага по экономическим и энергетическим вопросам Клаус Эрнст направил письмо авторам законопроекта о санкциях США против «Северного потока-2», в котором призвал их отказаться от давления на строительство газопровода.

  • В письме, текст которого приводит Süddeutsche Zeitung, Эрнст назвал необоснованными утверждения о том, что использование «Северного потока-2» приведет Германию к зависимости от России. Он напомнил о строительстве Германией терминалов для приема сжиженного природного газа с целью диверсифицирования поставок.
  • Эрнст отметил, что экстерриториальное применение санкций подрывает имидж США и их экономики в ЕС. «Европа ожидает, что вы будете уважать решения, которые демократически принимаются в Европейском союзе», — пишет депутат.
  • Ранее он предлагал правительству Германии подумать над ответом на возможные санкции против «Северного потока-2». Таким ответом могли бы стать персональные санкции для авторов законопроекта или пошлины на американский природный газ.


В Белоруссии произошли столкновения с милицией на протестах из-за выборов

После отказа Центризбиркома Белоруссии регистрировать двух оппозиционных кандидатов в президенты вечером 14 июля в стране начались стихийные акции протеста, которые переросли в столкновения с милицией и привели к задержаниям.

  • По данным правозащитников, в Минске, где в акции приняли участие несколько сотен человек, силовики задержали 188 протестующих, в том числе журналистов. Некоторых из них позже отпустили. Задержания также были в Бресте, Гомеле, Бобруйске, Солигорске, Пружанах.
  • Пользователи поделились в Twitter видеозаписями с протестных акций. На них видны столкновения сотрудников ОМОНа и протестующих, также слышно, как некоторые люди скандируют «Отпускай».
  • Протесты спровоцировало решение ЦИК, которая отказала в регистрации кандидатом в президенты бывшему главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико, арестованному по обвинению в отмывании денег, а также оппозиционеру Валерию Цепкало, забраковав собранные в его поддержку подписи. Действующий президент Александр Лукашенко успешно прошел регистрацию.


Росстат назвал лидирующие по оттоку работающего населения регионы

В прошлом году почти 3 млн россиян (4,1% всего занятого населения) работали за пределами региона проживания, следует из данных Росстата. Среди них выше доля граждан со средним образованием, со стажем на последнем месте работы менее пяти лет, средний возраст выезжающих составил 38,8 года.

  • Крупнейшими донорами рабочей силы остаются Подмосковье и Ленобласть. 20,2% работающего населения Московской области (более 822,1 тыс. человек) трудились в другом регионе, в Ленинградской области — 18,3% (170,5 тыс. человек). Жители этих областей в основном едут работать в Москву и Санкт-Петербург.
  • Следом в рейтинге идут Республика Адыгея (анклав внутри Краснодарского края), в которой 16,4% работающего населения выезжали на работу за ее пределы, Чувашия (13,8%) и Калмыкия (12,9%).
  • Лидерами по притоку внутрироссийских мигрантов являются Москва (21,6% работающего населения прибыли из других регионов) и Тюменская область с автономными округами (18,8%).


Спрос россиян на кредиты вернулся к докризисным значениям

В июне поток обращений россиян за новыми розничными кредитами достиг докризисных показателей. По данным «Эквифакса», объем заявок составил 105% от январского уровня. Восстановление интереса к кредитам подтвердили и в большинстве опрошенных РБК банков.

  • При этом некоторые участники рынка обратили внимание на неравномерное восстановление разных сегментов розницы: у некоторых из них отстают от докризисных показателей автокредитование и выдача кредитных карт.
  • По данным «Эквифакса», самым устойчивым к кризису оказалось кредитование под залог жилья: поток ипотечных заявок находится на докризисном уровне и меньше всего снижался на пике пандемии.
  • Эксперты объясняют такой рост заявок отложенным спросом, который сформировался за счет санитарных ограничений в апреле—мае, а также падением реальных доходов населения. Свою роль сыграла и программа поддержки кредитования, в том числе льготная ипотека под 6,5%.
Автор: Сергей Витько
Теги: последние новости, главные новости
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