Что случилось за ночь. Главные новости РБК

«Мы очень надеемся, что этого указа [об отставке] не будет, но если это состоится, тогда, конечно, учитывая ситуацию, в рамках действующего законодательства исполняющий обязанности должен быть назначен. Мы уверены, что это должен быть представитель ЛДПР», — сообщил РБК депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов.

По его словам, лидер партии Владимир Жириновский выдвинул три кандидатуры на место Фургала. Это председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев, председатель комитета по экономике и предпринимательству Госдумы Сергей Жигарев и депутат Андрей Андрейченко.

О том, что в качестве возможного преемника рассматривается Михаил Дегтярев, ранее сообщил «Коммерсантъ». По данным издания, есть еще четыре потенциальных кандидата на пост нового руководителя Хабаровского края: глава совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», бывший сотрудник ФСБ Константин Басюк, замполпреда президента в ДФО Григорий Куранов, заместитель Фургала Юрий Золочевский и экс-зампред правительства региона Андрей Базилевский.

Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт

Парламент Ливии — палата представителей в Торбуке, которая сотрудничает с Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара — разрешил Египту вмешаться в ливийский конфликт, если тот увидит «неминуемую угрозу безопасности двух стран».

Ливийский парламент также заявил, что страна подвергается вмешательству со стороны Турции.

В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал легитимным прямое вмешательство в ливийский конфликт. По его словам, это право основано на необходимости защитить границы Египта и положить конец кровопролитию в Ливии.

Конфликт в Ливии продолжается с 2011 года. На западе страны правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем, на востоке — силы Хафтара. В этом конфликте Египет наряду с ОАЭ поддерживает Хафтара, а Турция — ПНС.

Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд

На фоне нескольких аварий на предприятиях «Норникеля» состояние главы компании Владимира Потанина снизилось на $3,6 млрд, с $26,7 до $23,1 млрд, свидетельствуют данные Forbes.