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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Мировой лидер наружной рекламы ушел из России, ЛДПР выбрала кандидатов на замену Фургалу, Египту разрешили вмешаться в ливийский конфликт, Потанин потерял $3,6 млрд на авариях «Норникеля»; главные новости — в обзоре РБК

Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса

Французская компания JCDecaux, крупнейший в мире оператор наружной рекламы, продала свои 25% в группе Russ Outdoor, сообщили источники РБК. Сумма сделки оценивается в 2,25 млрд руб.

  • Исполнительный директор российской группы Роберт Мирзоян сообщил, что долю JCDecaux выкупило ООО «Стинн», которое до этого уже консолидировало 48,57% Russ Outdoor. В результате доля «Стинн» выросла до 73,57%. Оставшиеся 26,43% Russ Outdoor остались у ВТБ. Таким образом, у лидера российского рынка наружной рекламы больше нет иностранных собственников.
  • По данным РБК, фактическими владельцами «Стинн» являются Леван и Роберт Мирзояны, а также Берхан Барахоев. Под их контролем также находится другой оператор наружной рекламы «Вера-Олимп» и агентство «Лайса». Вместе с Russ Outdoor эти компании управляют 28,5 тыс. рекламных конструкций в 58 городах России.
  • JCDecaux занималась рекламным бизнесом в России с 2006 года. Но в последние полгода ситуация на рынке начала серьезно ухудшаться из-за вызванных пандемией коронавируса ограничений. Так, в Москве загрузка рекламных поверхностей упала весной на 80-90%. А в июне ФАС указывала, что по итогам года вся российская наружная реклама может потерять до 70% своих доходов.

В ЛДПР назвали возможных кандидатов на замену Фургалу

ЛДПР подготовилась на случай, если арестованного главу Хабаровского края Сергея Фургала, также члена партии, отправят в отставку.

  • «Мы очень надеемся, что этого указа [об отставке] не будет, но если это состоится, тогда, конечно, учитывая ситуацию, в рамках действующего законодательства исполняющий обязанности должен быть назначен. Мы уверены, что это должен быть представитель ЛДПР», — сообщил РБК депутат от ЛДПР Кирилл Черкасов.
  • По его словам, лидер партии Владимир Жириновский выдвинул три кандидатуры на место Фургала. Это председатель комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев, председатель комитета по экономике и предпринимательству Госдумы Сергей Жигарев и депутат Андрей Андрейченко.
  • О том, что в качестве возможного преемника рассматривается Михаил Дегтярев, ранее сообщил «Коммерсантъ». По данным издания, есть еще четыре потенциальных кандидата на пост нового руководителя Хабаровского края: глава совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт», бывший сотрудник ФСБ Константин Басюк, замполпреда президента в ДФО Григорий Куранов, заместитель Фургала Юрий Золочевский и экс-зампред правительства региона Андрей Базилевский.

Парламент Ливии разрешил Египту вмешаться в конфликт

Парламент Ливии — палата представителей в Торбуке, которая сотрудничает с Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара — разрешил Египту вмешаться в ливийский конфликт, если тот увидит «неминуемую угрозу безопасности двух стран».

  • Ливийский парламент также заявил, что страна подвергается вмешательству со стороны Турции.
  • В конце июня президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси назвал легитимным прямое вмешательство в ливийский конфликт. По его словам, это право основано на необходимости защитить границы Египта и положить конец кровопролитию в Ливии.
  • Конфликт в Ливии продолжается с 2011 года. На западе страны правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сараджем, на востоке — силы Хафтара. В этом конфликте Египет наряду с ОАЭ поддерживает Хафтара, а Турция — ПНС.

Состояние Потанина сократилось на $3,6 млрд

На фоне нескольких аварий на предприятиях «Норникеля» состояние главы компании Владимира Потанина снизилось на $3,6 млрд, с $26,7 до $23,1 млрд, свидетельствуют данные Forbes.

  • Первая и самая крупная авария произошла 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске, в результате из резервуара разлилось 21 тыс. т топлива, которое загрязнило местные реки. О произошедшем стало известно через несколько дней. Только за 4 июня Потанин потерял $1,5 млрд.
  • 12 июля о еще одном происшествии сообщила другая «дочка» «Норникеля» — «Норильсктрансгаз»: у поселка Тухард в Красноярском крае при разгерметизации трубопровода вылилось 44,5 т авиакеросина.
  • На следующий день акции «Норникеля» подешевели до 18 050 руб. за штуку. А состояние Потанина при этом снизилось на $383 млн, до $23,1 млрд. Несмотря на это, предприниматель сохранил статус самого богатого россиянина. Следом за ним в рейтинге идет владелец «Новатэка» Леонид Михельсон ($22,3 млрд).
Автор: Сергей Витько
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