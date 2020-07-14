Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса
Французская компания JCDecaux, крупнейший в мире оператор наружной рекламы, продала свои 25% в группе Russ Outdoor, сообщили источники РБК. Сумма сделки оценивается в 2,25 млрд руб.
- Исполнительный директор российской группы Роберт Мирзоян сообщил, что долю JCDecaux выкупило ООО «Стинн», которое до этого уже консолидировало 48,57% Russ Outdoor. В результате доля «Стинн» выросла до 73,57%. Оставшиеся 26,43% Russ Outdoor остались у ВТБ. Таким образом, у лидера российского рынка наружной рекламы больше нет иностранных собственников.
- По данным РБК, фактическими владельцами «Стинн» являются Леван и Роберт Мирзояны, а также Берхан Барахоев. Под их контролем также находится другой оператор наружной рекламы «Вера-Олимп» и агентство «Лайса». Вместе с Russ Outdoor эти компании управляют 28,5 тыс. рекламных конструкций в 58 городах России.
- JCDecaux занималась рекламным бизнесом в России с 2006 года. Но в последние полгода ситуация на рынке начала серьезно ухудшаться из-за вызванных пандемией коронавируса ограничений. Так, в Москве загрузка рекламных поверхностей упала весной на 80-90%. А в июне ФАС указывала, что по итогам года вся российская наружная реклама может потерять до 70% своих доходов.
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