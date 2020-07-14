Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса
Французская JCDecaux вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor, сообщили РБК три источника, близкие к российской компании. Исполнительный директор Russ Outdoor Роберт Мирзоян подтвердил РБК изменения в составе акционеров.
По его словам, принадлежавшие французам 25% Russ Outdoor выкупило ООО «Стинн» — это же ООО в октябре 2019 года консолидировало 48,57% российской группы. В результате сделки доля «Стинна» выросла до 73,57%. Оставшиеся 26,43% Russ Outdoor остались у ВТБ.
РБК направил запросы содиректору JCDecaux Жану-Франсуа Деко и в пресс-службу ВТБ.
Владельцем ООО «Стинн», согласно данным ЕГРЮЛ, является Григорий Садоян. Но, как ранее сообщал РБК, фактическими владельцами «Стинна» считаются Леван и Роберт Мирзояны, а также Берхан Барахоев. До покупки доли в Russ Outdoor они стали фактическими владельцами еще одного оператора наружной рекламы «Вера-Олимп», а затем приобрели агентство «Лайса» (до 2022 года эксклюзивного рекламного подрядчика РЖД). В прошлом октябре было объявлено, что Russ Outdoor, «Вера-Олимп» и «Лайса» будут управляться совместно. Вместе эти компании управляют 28,5 тыс. рекламных конструкций в 58 городах России. В апреле 2020 года группа Russ Outdoor с учетом «Вера-Олимп» и «Лайса» по инициативе Минкомсвязи была включена в перечень системообразующих предприятий.