Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского бизнеса

JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары $4,3 млрд. Выручка Russ Outdoor в прошлом году составила $122 млн, указывала в своем отчете JCDecaux — это 16-ый по размеру оператор наружной рекламы в мире. Если пересчитать выручку Russ Outdoor в рубли по среднему курсу ЦБ за прошлый год, то она в 2019 году составила 7,9 млрд руб., что почти на 22% меньше, чем в 2018-м. В России Russ Outdoor с середины 2000-х является крупнейшим игроком в наружной рекламе как по доходам, так и по числу рекламных поверхностей.

JCDecaux занималась рекламным бизнесом в России с 2006 года — в рамках совместно предприятия с чешской BigBoard Group ей принадлежал оператор наружной рекламы BigBoard. В 2013-ом французская группа выкупила у «ВТБ Капитал» пакет в Russ Outdoor (бизнес BigBoard в рамках сделки был внесен в уставной капитал нового актива). За свой пакет французская группа, как следовало из ее отчетности, могла тогда заплатить €96,8 млн, что соответствовало оценке всей Russ Outdoor в €387 млн ($518 млн). Но, как признавал в интервью «Коммерсанту» в 2014 году тогдашний управляющий директор Russ Outdoor Максим Ткачев, французы не могли быть «полностью удовлетворены» началом совместной работы: «У них — впрочем, как и у нас, — были достаточно большие ожидания быстрых побед. На практике все оказалось немного дольше».

Сумму сделки Мирзоян не назвал. Источник, близкий к одному из акционеров Russ Outdoor, уточнил, что пакет JCDecaux был выкуплен исходя из прошлогодней оценки всего бизнеса Russ Outdoor примерно в 9 млрд руб., то есть за свои 25% французы могли получить до 2,25 млрд руб. Когда «Стинн» в октябре 2019 года выкупил 48,57% Russ Outdoor у группы миноритариев, JCDecaux получила опцион продать свою долю, рассказывали ранее источники РБК на рекламном рынке.

В Москве из-за вызванных пандемией коронавируса ограничений загрузка рекламных поверхностей упала весной на 80-90%, сообщал РБК в конце мая представитель столичного департамента СМИ и рекламы. ФАС в июне указывала, что по итогам всего 2020 года вся российская наружная реклама может потерять до 70% своих доходов. В 2019 году затраты во всем сегменте Out of Home (включает помимо наружной рекламы, рекламу на транспорте, внутри бизнес- и торговых центров и т.п.) составили, по оценке Ассоциации коммуникационных агентств России, 43,8 млрд руб.