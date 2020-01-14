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Что случилось за день. Главные новости РБК

Шансы Сбербанка на трансформацию Рунета, ОПГ в центре ядерной медицины, мнение россиян о новогодних праздниках изменилось, аресты в Иране в связи с гибелью украинского Boeing; главные новости — в обзоре РБК

Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета

Аналитики Morgan Stanley решили оценить возможности Сбербанка трансформировать российский интернет-сектор.

  • По мнению экспертов, если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него останется около 200 млрд руб. в год на инвестиции в нефинансовые активы, то есть в развитие своей экосистемы. Для сравнения: с 2012 по 2019 год Сбербанк инвестировал в 25 нефинансовых сервисов в общей сложности 123,5 млрд руб.
  • «Мы считаем, что вклад Сбербанка может трансформировать российский интернет-сектор, так как он становится все более гибридным (работает в онлайне и офлайне)», — говорится в обзоре Morgan Stanley.
  • Но наличие денег не гарантирует успех, считают аналитики. Российский интернет-сектор вряд ли способен переварить такой объем вложений, так как чрезмерно быстрое масштабирование сервисов приводит к росту операционных рисков и снижению качества работы, считают в рейтинговом агентстве НКР.

Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

Бывшее руководство Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) подозревают в создании организованной преступной группировки, сообщили источники РБК.

  • По версии следствия, бывший глава центра Олег Козин, его заместитель Дмитрий Удовенко и другие сотрудники создали преступную группировку, целью которой были хищения бюджетных средств.
  • В преступлении подозревают также директора Центрального проектного института ядерной медицины, петербургского филиала ФЦПиРОЯМа, Павла Демидова.
  • Весной 2019 года «Дождь» упоминал этот центр в контексте уголовных дел, заведенных в связи с нарушениями при строительстве космодрома Восточный. Следствие выяснило, что Федеральное медико-биологическое агентство через ФЦПиРОЯМ заключило фиктивные контракты на проведение изыскательских работ при подготовке строительства медцентра космодрома. Речь тогда шла о мошенничестве на сумму более 100 млн руб.

Россияне разочаровались в идее переноса новогодних каникул на май

Больше половины россиян выступают за сохранение выходных, длящихся после Нового года больше недели. Треть граждан такой длительный отдых считают неудачным решением. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

  • Активнее всего длинные новогодние праздники поддерживает молодежь (от 18 до 24 лет). С осуждением к долгому отдыху относятся только пожилые люди.
  • Социологи объясняют это тем, что для современной молодежи длительные новогодние каникулы стали традицией.
  • Длительные новогодние каникулы были введены в России в 2005 году. Тогда положительно их оценили только 36% опрошенных, 27% назвали такое решение неудачным, еще 27% предложили перенести длительные каникулы на майские праздники. С тех пор идея переноса на май потеряла популярность (в 2020-м за это выступили только 3% россиян).

Власти Ирана начали аресты в связи с гибелью украинского Boeing

В Иране арестовали несколько человек, причастных к уничтожению ракетой пассажирского Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», передает Reuters.

  • Самолет разбился в Тегеране в ночь на 8 января. Как выяснилось, иранские ПВО в ту ночь были приведены в полную готовность из-за угрозы атаки США. Оператор зенитной системы по ошибке принял лайнер за ракету, но из-за помех связи не доложил об этом командованию и самостоятельно принял решение атаковать.
  • Президент Ирана Хасан Роухани назвал случившееся «непростительной ошибкой». По его словам, ответственность за катастрофу не может нести один человек. Все причастные будут наказаны, пообещал он. «Мы должны доказать людям, что такое больше не повторится», — заявил Роухани.
Автор: Сергей Витько
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