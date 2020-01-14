Что случилось за день. Главные новости РБК

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Morgan Stanley оценил шансы Сбербанка на трансформацию Рунета

Аналитики Morgan Stanley решили оценить возможности Сбербанка трансформировать российский интернет-сектор.

По мнению экспертов, если банк станет направлять на дивиденды 50% прибыли, у него останется около 200 млрд руб. в год на инвестиции в нефинансовые активы, то есть в развитие своей экосистемы. Для сравнения: с 2012 по 2019 год Сбербанк инвестировал в 25 нефинансовых сервисов в общей сложности 123,5 млрд руб.

«Мы считаем, что вклад Сбербанка может трансформировать российский интернет-сектор, так как он становится все более гибридным (работает в онлайне и офлайне)», — говорится в обзоре Morgan Stanley.

Но наличие денег не гарантирует успех, считают аналитики. Российский интернет-сектор вряд ли способен переварить такой объем вложений, так как чрезмерно быстрое масштабирование сервисов приводит к росту операционных рисков и снижению качества работы, считают в рейтинговом агентстве НКР.

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