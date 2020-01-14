Россияне разочаровались в идее переноса новогодних каникул на май

Опрос показал, что длительные каникулы, которые появились в 2005 году, молодежь воспринимает уже как традицию, с осуждением к долгому отдыху относятся только пожилые люди. Идея переноса выходных на май утратила былую популярность

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Больше половины россиян выступают за сохранение длительных каникул в январе, следует из результатов опроса ВЦИОМа, поступивших в распоряжение РБК. Треть граждан считает длительный новогодний отдых неудачным решением.

Выходные, длящиеся после Нового года больше недели, поддерживают 51% россиян. 33% респондентов хотели бы отменить эти каникулы. Еще 4% считают саму идею отдыха после Нового года целесообразной, но предпочли бы, чтобы он официально длился меньше.

Длительные новогодние каникулы были введены в России в 2005 году. В советское время выходным днем было только 1 января, в 1992 году к выходным добавили еще и 2 января. С 2005 года продолжительность новогодних каникул увеличилась до пяти дней, а с учетом выходных дней и Рождества длительность новогоднего отдыха еще возросла. В 2005 году после первых каникул положительно их оценили только 36% опрошенных ВЦИОМом, 27% назвали его неудачным, еще 27% заявили, что предпочли бы перенести длительные каникулы на майские праздники.

С 2005 года идея о переносе на май потеряла популярность. В 2020 году лишь 3% россиян заявили, что предпочли бы отдыхать столько же в мае.

То, как респонденты относятся к длительным каникулам, сильно зависит от их возраста. Молодежь оценивает возможность отдохнуть после Нового года более позитивно. В группе от 18 до 24 лет 75% опрошенных считают идею с длинными каникулами удачной. В группе 45–59 лет с одобрением к длительному отдыху относятся уже только 47%, 8% предпочли бы отдохнуть в мае или сократить длительность общенациональных выходных. Единственная группа, где доля противников новогодних каникул превышает долю сторонников, — это россияне предпенсионного и пенсионного возраста. В группе старше 60 лет только 34% одобряют каникулы, а 47% относятся с неодобрением.