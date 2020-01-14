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Силовики задержали экс-главу центра ядерной медицины за создание ОПГ

Экс-руководство организации, занимавшейся строительством радиологических центров, подозревают в мошенничестве. Один из фигурантов связан с компанией, фигурировавшей в уголовном деле о строительстве медцентра космодрома Восточный
Олег Козин (в центре) (Фото: onf.ru)

Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки. Вместе с ним по делу проходят его заместитель Дмитрий Удовенко и другие сотрудники, сообщил РБК источник в главном управлении МВД по Москве.

По словам источника, Козин и его заместитель создали преступную группировку, целью которой были хищения бюджетных средств. Помимо них в преступлении подозревают директора Центрального проектного института ядерной медицины, петербургского филиала ФЦПиРОЯМа, Павла Демидова. Всех участников предполагаемой группы подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное преступной группой или в особо крупном размере).

РБК направил запросы в Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины ФМБА России, пресс-службу Федерального медико-биологического агентства, в структуру которого входит центр, Центральный проектный институт ядерной медицины, пресс-службу МВД России и СКР.

Согласно данным системы СПАРК, Козин был исполняющим обязанности директора центра с 2012 по 2017 год. Преступная группировка, полагают следователи, появилась в организации не позднее 2014-го. Помимо Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины, Козин занимал руководящие посты в других компаниях (например, ТД «Тагилоогнеупор») которые к настоящему моменту ликвидированы. Информация о директоре и его заместителях на момент публикации материала была недоступна на сайте центра, однако список руководителей ФЦПиРОЯМа сохранился в кеше.

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.

Демидов упоминается на сайте федерального центра вплоть до февраля 2018 года. К тому периоду времени относится сообщение, что он посетил Чечню в составе группы экспертов, которая должна была обеспечить подготовку проекта центра ионно-протонной терапии онкологических заболеваний. Демидов указывался в составе руководства ФЦПиРОЯМа уже после ухода Козина с поста директора и назначения на эту должность нового руководителя, Сергея Отрубчака.

ФГУП «ФЦПиРОЯМ» — структура Федерального медико-биологического агентства, созданная в 2010 году. В сферу ее работы входит запуск медицинских радиологические центров. На сайте ФГУП указывается, что с 2010 года оно приняло участие в строительстве более 30 медицинских учреждений. Филиал структуры Центральный проектный институт ядерной медицины в Петербурге, где работал один из фигурантов, занимался разработкой проектной документации для учреждений. В системе СПАРК указано, что по адресу, где был зарегистрирован институт, располагалось еще четыре компании. «Компетенции работающего в центре персонала позволяют предприятию выполнять функцию генерального подрядчика, оформлен полный пакет разрешительной документации, необходимой в соответствии с требованиями законодательства для проектирования и сооружения радиационно опасных объектов», — говорится на сайте ФЦПиРОЯМа.

В апреле 2019 года канал «Дождь» упоминал ФЦПиРОЯМ в контексте уголовных дел, заведенных в связи с нарушениями при строительстве космодрома Восточный. СК, как стало известно журналистам, возбудил уголовное дело о мошенничестве на сумму более 100 млн руб. в связи со строительством медицинского центра космодрома. Как выяснили следователи, ФМБА через ФЦПиРОЯМ заключило фиктивные контракты на проведение изыскательных работ при подготовке строительства. Подрядчиком, в частности, стало ООО «МосПромСтрой». Эта компания, как установили следователи, не обладала необходимыми производственными мощностями, чтобы исполнить контракт. В ФЦПиРОЯМе это понимали, однако все 109 млн руб., положенные «МосПромСтрою» по контракту, были переведены на его счета и потрачены. Как писал «Дождь», главой компании на момент заключения договора была Валентина Плужник, которая параллельно возглавляла зарегистрированное в Петербурге ООО «Раум Инжиниринг». Эта архитектурная компания была связана с Артемом Вилкиным, экс-главой контрактной службы Федерального медико-биологического агентства, оно и заказывало строительство медцентра на космодроме. ООО «Раум Инжиниринг», упоминаемое в расследовании строительства медицинского центра на Восточном, на момент ликвидации возглавлялось Александром Дроботовым. Он же, по данным СПАРК, сейчас возглавляет Центральный проектный институт ядерной медицины, фигурирующий в новом уголовном деле.

Авторы: Дмитрий Серков, Георгий Тадтаев, Екатерина Костина
Теги: преступная группировка, задержание
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