Силовики задержали экс-главу центра ядерной медицины за создание ОПГ

Экс-руководство организации, занимавшейся строительством радиологических центров, подозревают в мошенничестве. Один из фигурантов связан с компанией, фигурировавшей в уголовном деле о строительстве медцентра космодрома Восточный

Олег Козин (в центре) (Фото: onf.ru)

Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки. Вместе с ним по делу проходят его заместитель Дмитрий Удовенко и другие сотрудники, сообщил РБК источник в главном управлении МВД по Москве.

По словам источника, Козин и его заместитель создали преступную группировку, целью которой были хищения бюджетных средств. Помимо них в преступлении подозревают директора Центрального проектного института ядерной медицины, петербургского филиала ФЦПиРОЯМа, Павла Демидова. Всех участников предполагаемой группы подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное преступной группой или в особо крупном размере).

РБК направил запросы в Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины ФМБА России, пресс-службу Федерального медико-биологического агентства, в структуру которого входит центр, Центральный проектный институт ядерной медицины, пресс-службу МВД России и СКР.

Согласно данным системы СПАРК, Козин был исполняющим обязанности директора центра с 2012 по 2017 год. Преступная группировка, полагают следователи, появилась в организации не позднее 2014-го. Помимо Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины, Козин занимал руководящие посты в других компаниях (например, ТД «Тагилоогнеупор») которые к настоящему моменту ликвидированы. Информация о директоре и его заместителях на момент публикации материала была недоступна на сайте центра, однако список руководителей ФЦПиРОЯМа сохранился в кеше.

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.