Общество , 13 дек, 19:02
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Что случилось за день. Главные новости РБК
ЦБ понизил ключевую ставку, ЦСКА уходит к ВЭБу, в Кремле заявили о кульминации демографической ямы, США сняли санкции с компаний из России; главные новости — в обзоре РБК
ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд
Совет директоров ЦБ в соответствии с ожиданиями аналитиков опустил ключевую ставку — на 0,25 п.п., до 6,25% годовых. Банк России снижает ставку уже пятый раз подряд с начала лета.
- Также регулятор в очередной раз снизил прогноз по инфляции на конец года — до 2,9–3,2% с 3,2–3,7%. При этом ЦБ рассчитывает, что в 2020 году она ускорится до 3,5–4%.
- Инфляция замедляется быстрее прогнозов, признает ЦБ. Низкие темпы роста цен объясняются высоким урожаем, укреплением рубля, сдержанным спросом и замедлением инфляции в странах — торговых партнерах.
- Решение о дальнейшем снижении ставки ЦБ будет принимать в течение первой половины 2020 года, оно будет зависеть от того, вернется ли инфляция к цели Банка России вблизи 4%.
ВЭБ станет основным владельцем ЦСКА
Долг футбольного клуба ЦСКА перед ВЭБом будет конвертирован в акции. Решение принял наблюдательный совет госкорпорации.
- Таким образом, она получит контроль над 75% акций футбольного клуба, сообщил журналистам глава ВЭБа Игорь Шувалов. Он отметил, что это «временная мера», которая позволит клубу развиваться, в том числе привлекать новых игроков. В дальнейшем ВЭБ планирует привлечь новых стратегических инвесторов.
- Евгений Гинер, который является президентом футбольного клуба ЦСКА с 2001 года, заявил: «Я очень тепло отношусь к ВЭБу и рад, что сейчас мы будем партнерами».
- ЦСКА и ВЭБ сотрудничают не первый год. Корпорация выдала в 2013 году армейцам кредит на $240 млн на строительство стадиона. Шувалов этим летом говорил о планах «сделать из ЦСКА суперклуб».
Кремль заявил о кульминации демографической ямы в России
В Кремле отреагировали на прогноз о рекордной за 11 лет естественной убыли населения в 2019 году. Демографическая яма сейчас находится в своей кульминации, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
- По данным Росстата, за январь–октябрь 2019 года число умерших в России оказалось на 259,6 тыс. больше числа родившихся. Приток мигрантов уже не способен компенсировать естественную убыль населения. Причиной произошедшего демографы называют сокращение женщин репродуктивного возраста и позднее рождение детей.
- «Ситуация, безусловно, очень неприятная, собственно, сошлись две демографические ямы в одну», — заявил Песков. По его словам, на минимизацию последствий этой ситуации направлены нацпроект в области демографии и целый набор других мер.
- В начале ноября Песков также говорил о совпадении двух демографических ям: «Это яма, которая идет с военных лет, потом яма, которая идет с 1990-х годов».
США сняли санкции с нескольких российских компаний
Минфин США вычеркнул три российские компании — «Вертикаль», ЮНИКОМ и «Центр автообслуживания» — из санкционного списка (SDN, Specially Designated National List). Ранее американским гражданам и юрлицами было запрещено вести с ними бизнес.
- Все три компании попали под санкции 5 декабря, когда США ввели ограничения против российской хакерской группировки Evil Corp.Тогда в Минфине заявляли, что эти юрлица принадлежат Денису Гусеву, которого Вашингтон считает одним из руководителей хакеров.
- Владелец «Вертикаль» и ЮНИКОМ сообщил РБК, что его действительно зовут Денис Гусев, однако он не имеет отношения к хакерам. По его словам, Минфин США спутал его с полным тезкой.
- По данным США, хакеры из Evil Corp похитили более $100 млн.
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