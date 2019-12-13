Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

ЦБ понизил ключевую ставку, ЦСКА уходит к ВЭБу, в Кремле заявили о кульминации демографической ямы, США сняли санкции с компаний из России; главные новости — в обзоре РБК

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз подряд

Совет директоров ЦБ в соответствии с ожиданиями аналитиков опустил ключевую ставку — на 0,25 п.п., до 6,25% годовых. Банк России снижает ставку уже пятый раз подряд с начала лета.

Также регулятор в очередной раз снизил прогноз по инфляции на конец года — до 2,9–3,2% с 3,2–3,7%. При этом ЦБ рассчитывает, что в 2020 году она ускорится до 3,5–4%.

Инфляция замедляется быстрее прогнозов, признает ЦБ. Низкие темпы роста цен объясняются высоким урожаем, укреплением рубля, сдержанным спросом и замедлением инфляции в странах — торговых партнерах.

Решение о дальнейшем снижении ставки ЦБ будет принимать в течение первой половины 2020 года, оно будет зависеть от того, вернется ли инфляция к цели Банка России вблизи 4%.