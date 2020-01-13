Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов
Аудиторы Счетной палаты подвели промежуточные итоги реализации восьми из 13 нацпроектов, указав на конкретные недостатки в их разработке и исполнении на 1 ноября 2019 года.
- В частности, в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», по мнению аудиторов, отсутствует важнейший показатель — количество изготовленной продукции за единицу времени, что противоречит международной практике.
- Согласно нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» (МСП), получатели субсидий (банки) не отвечают за достижение его целевых показателей, а лица, ответственные за достижение показателей (губернаторы), не влияют на распределение средств.
- Достижение результатов нацпроекта «Наука» напрямую зависит от внебюджетных средств, которые не гарантированы. При этом механизмы привлечения таких средств до сих пор не созданы.
- В нацпроекте «Образование» нет целевого ориентира по ликвидации кадрового дефицита преподавателей, в нем также не предусмотрены мероприятия по созданию инфраструктуры для использования современных технологий обучения.
- В нацпроекте «Экология» не прописаны меры по стимулированию раздельного сбора отходов. В то же время аналитики прогнозируют, что по итогам выполнения нацпроекта критическая ситуация с местами захоронения отходов так и не изменится, в том числе в Ленинградской и Московской областях.
ФАС проверит банки из-за роста тарифов на обслуживание бизнеса
Столичное отделение «Опоры России» попросило ФАС провести проверку в связи с необоснованным, по мнению организации, повышением банковских тарифов на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) бизнеса.