Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Недостатки и риски нацпроектов, ФАС проверит выросшие тарифы на банковские услуги, Москва готовится принять лидеров внутриливийского конфликта, отставка президента Абхазии; главные новости — в обзоре РБК

Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов



Аудиторы Счетной палаты подвели промежуточные итоги реализации восьми из 13 нацпроектов, указав на конкретные недостатки в их разработке и исполнении на 1 ноября 2019 года.

В частности, в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», по мнению аудиторов, отсутствует важнейший показатель — количество изготовленной продукции за единицу времени, что противоречит международной практике.

Согласно нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» (МСП), получатели субсидий (банки) не отвечают за достижение его целевых показателей, а лица, ответственные за достижение показателей (губернаторы), не влияют на распределение средств.

Достижение результатов нацпроекта «Наука» напрямую зависит от внебюджетных средств, которые не гарантированы. При этом механизмы привлечения таких средств до сих пор не созданы.

В нацпроекте «Образование» нет целевого ориентира по ликвидации кадрового дефицита преподавателей, в нем также не предусмотрены мероприятия по созданию инфраструктуры для использования современных технологий обучения.

В нацпроекте «Экология» не прописаны меры по стимулированию раздельного сбора отходов. В то же время аналитики прогнозируют, что по итогам выполнения нацпроекта критическая ситуация с местами захоронения отходов так и не изменится, в том числе в Ленинградской и Московской областях.



ФАС проверит банки из-за роста тарифов на обслуживание бизнеса

Столичное отделение «Опоры России» попросило ФАС провести проверку в связи с необоснованным, по мнению организации, повышением банковских тарифов на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) бизнеса.