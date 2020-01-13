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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Недостатки и риски нацпроектов, ФАС проверит выросшие тарифы на банковские услуги, Москва готовится принять лидеров внутриливийского конфликта, отставка президента Абхазии; главные новости — в обзоре РБК

Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов


Аудиторы Счетной палаты подвели промежуточные итоги реализации восьми из 13 нацпроектов, указав на конкретные недостатки в их разработке и исполнении на 1 ноября 2019 года.

  • В частности, в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», по мнению аудиторов, отсутствует важнейший показатель — количество изготовленной продукции за единицу времени, что противоречит международной практике.
  • Согласно нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» (МСП), получатели субсидий (банки) не отвечают за достижение его целевых показателей, а лица, ответственные за достижение показателей (губернаторы), не влияют на распределение средств.
  • Достижение результатов нацпроекта «Наука» напрямую зависит от внебюджетных средств, которые не гарантированы. При этом механизмы привлечения таких средств до сих пор не созданы.
  • В нацпроекте «Образование» нет целевого ориентира по ликвидации кадрового дефицита преподавателей, в нем также не предусмотрены мероприятия по созданию инфраструктуры для использования современных технологий обучения.
  • В нацпроекте «Экология» не прописаны меры по стимулированию раздельного сбора отходов. В то же время аналитики прогнозируют, что по итогам выполнения нацпроекта критическая ситуация с местами захоронения отходов так и не изменится, в том числе в Ленинградской и Московской областях.


ФАС проверит банки из-за роста тарифов на обслуживание бизнеса

Столичное отделение «Опоры России» попросило ФАС провести проверку в связи с необоснованным, по мнению организации, повышением банковских тарифов на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) бизнеса.

  • С помощью РКО компании могут выплачивать зарплаты, принимать платежи, проводить переводы и т.д. Банки объясняют повышение тарифов на эти услуги издержками на проверку законности транзакций. Опрошенные РБК юристы не исключают, что в законодательстве есть пробел, позволяющий кредитным организациям обогащаться за счет роста тарифов.
  • В ФАС пообещали заняться вопросом и не исключили изменений в законодательстве. В настоящее время ведомство проводит анализ состояния конкурентной среды на рынке банковских услуг. В частности, служба намерена получить необходимые сведения и документы от Банка России и кредитных организаций.
  • В декабре глава ФАС Игорь Артемьев назвал «полным безобразием» завышенные тарифы на переводы денег от компаний физическим лицам. По его словам, такие тарифы продиктованы не борьбой с отмыванием, а желанием обогащения. Он призвал возбуждать дела, не дожидаясь изменения закона.


Хафтар и Сарадж встретятся в Москве для подписания соглашения о перемирии

Москва станет местом подписания договора о перемирии в Ливии. По словам главы российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Льва Деньгова, в ближайшее время в российской столице могут встретиться лидеры двух противоборствующих сторон: фельдмаршал Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж.

  • По данным «Коммерсанта», Хафтар уже находится в Москве, а Сарадж прибудет туда в понедельник.
  • В конце декабря ПНС попросило Турцию о военной поддержке. 5 января турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об отправке в Ливию военных. Хафтар в ответ на это обвинил турецкого президента в попытке возродить в стране «османское наследие» и объявил о всеобщей мобилизации.
  • 8 января президенты России и Турции в Стамбуле обсудили прекращение огня в Ливии. Сперва армия Хафтара отказалась от этого предложения, однако в ночь на 12 января все же решилась на него. Вслед за этим объявить о перемирии решился и Сарадж.


Президент Абхазии ушел в отставку


На фоне массовых протестов Рауль Хаджимба подал в отставку с поста президента. Парламент Абхазии намерен рассмотреть его заявление об отставке на заседании в понедельник, 13 января.

  • Согласно Конституции, исполнять обязанности президента будет глава правительства Валерий Бганба. Сам Хаджимба заявил, что пока не знает, будет ли участвовать в новых выборах главы государства.
  • Предыдущие выборы президента Абхазии прошли в сентябре прошлого года. По итогам второго тура Хаджимба одержал победу с минимальным перевесом. Его соперник, лидер партии «Амцахара» Алхас Квициния отказался признать итоги голосования.
  • Ситуация в стране обострилась в середине прошлой недели. Оппозиция потребовала отмены итогов выборов и заняла здание администрации президента. 10 января кассационная коллегия Верховного суда Абхазии признала результаты выборов недействительными. Спустя два дня ЦИК назначила проведение повторного голосования на 22 марта.
Автор: Сергей Витько
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