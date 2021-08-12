Дело куратора гиперзвукового оружия, 800 умерли от COVID. Главное за день

Конструктора гиперзвуковых систем арестовали за госизмену, версии падения вертолета на Камчатке, в России впервые более 800 смертей от COVID, талибы взяли Кандагар. Основные события дня — в обзоре РБК

Главу НИИ гиперзвуковых систем арестовали по делу о госизмене

Главного конструктора и генерального директора НИП гиперзвуковых систем Александра Куранова заподозрили в государственной измене. Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал его до 9 октября. Он был задержан сотрудниками ФСБ.