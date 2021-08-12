Дело куратора гиперзвукового оружия, 800 умерли от COVID. Главное за день
Конструктора гиперзвуковых систем арестовали за госизмену, версии падения вертолета на Камчатке, в России впервые более 800 смертей от COVID, талибы взяли Кандагар. Основные события дня — в обзоре РБК
Главу НИИ гиперзвуковых систем арестовали по делу о госизмене
Главного конструктора и генерального директора НИП гиперзвуковых систем Александра Куранова заподозрили в государственной измене. Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал его до 9 октября. Он был задержан сотрудниками ФСБ.
Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем, в котором работает Куранов, входит в холдинг «Ленинец», президентом которого является Анатолий Турчак, отец секретаря генсовета «Единой России» Андрея Турчака. Куранов курировал работы в том числе над программой создания гиперзвукового летательного аппарата (концепция «Аякс»).
По предварительным данным, причиной падения вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке стала ошибка экипажа. «Сейчас на первый план вышла версия ошибки пилотирования. В условиях густого тумана, в которых вертолет снижался, экипаж мог ошибочно не разобраться, куда он садится, и произвел посадку фактически на водную поверхность. Машина практически за секунды пошла на дно. Выжили те, кто смог сразу сориентироваться и выплыть с глубины от метра до 10 м», — сказал источник ТАСС в правоохранительных органах.
В Следственном комитете приоритетными версиями назвали неблагоприятные погодные условия, ошибку пилотирования и техническую неисправность воздушного судна. В Минприроды сообщили, что аварийное открытие задних створок вертолета Ми-8 помогло спасению людей, восемь человек сумели подняться с глубины на поверхность. Всего на борту вертолета находились 16 человек: три члена экипажа и 13 туристов. Восемь из них удалось спасти, остальные числятся пропавшими без вести.
В России впервые зарегистрировали более 800 смертей от COVID за сутки
Число смертей от коронавирусной инфекции за сутки впервые превысило 700 человек 6 июля. С тех пор этот показатель не опускался ниже этого уровня, а четыре раза он достигал рекордной отметки в 799 смертей от COVID-19 за сутки. 12 августа впервые с начала эпидемии власти объявили о 808 умерших после заболевания COVID-19.
С начала эпидемии, по данным оперштаба, от коронавирусной инфекции умерли 168 049 россиян. Росстат дает другую статистику: за 15 месяцев пандемии, с апреля 2020 года по июнь 2021-го, количество умерших с коронавирусом в России достигло 316 793 человек.
Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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