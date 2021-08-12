Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 13 августа
USD ЦБ: 73,57 (-0,4) Инвестиции, 12:35
Курс евро на 13 августа
EUR ЦБ: 86,35 (-0,28) Инвестиции, 12:35
Что раздражает корпоративных закупщиков при онлайн-заказах Pro, 13:42 ФСБ задержала гендиректора предприятия, входящего в холдинг Турчака Общество, 13:38 Карпин фразой «был капитаном» ответил на вопрос о будущем Дзюбы в сборной Спорт, 13:35 Почему растет спрос на облака: четыре ключевые трансформации бизнеса РБК и #CloudMTS, 13:29 Суд отменил первый в России оправдательный приговор вору в законе Общество, 13:19 Месси будет получать часть зарплаты в ПСЖ в токенах футбольного клуба Крипто, 13:18 Впервые больше 800 смертей. Самое актуальное о пандемии на 12 августа Общество, 13:16 Блокчейн и технология распознавания лиц: современные технологии в школах Индустрия 4.0, 13:15 Минобороны отправило подводные аппараты к месту крушения Ми-8 на Камчатке Общество, 13:11 Бизнес на прокачку: какие стратегии роста продаж работают сейчас РБК и Альфа-Банк, 13:06 На мировом рынке секс-игрушек появится новый лидер стоимостью $1,2 млрд Инвестиции, 13:03 В сети появился пародийный сайт Nestflix с фильмами из кино и сериалов Стиль, 12:55 Американский экипировщик поможет Ласицкене получить визу в США Спорт, 12:51 Спасательная операция после падения вертолета на Камчатке. Фоторепортаж Общество, 12:50 
Общество ,  

ФСБ задержала гендиректора предприятия, входящего в холдинг Турчака

Сотрудники ФСБ задержали в Москве генерального директора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова в рамках расследования уголовного дела о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в столице сотрудниками ФСБ России задержан гендиректор НИПГС Александр Куранов. Следователи планируют суд просить об его аресте на два месяца», — сказал он.

В пресс-службе Лефортовского суда Москвы сообщили ТАСС о поступлении ходатайства следствия, но не уточнили детали уголовного дела.

Согласно картотеке судов общей юрисдикции Москвы, заседание, в рамках которого будет избрана мера пресечения в отношении Куранова А.Л., назначено на 12 августа в 16:00.

«В Лефортовский районный суд поступило ходатайство следствия об избрании Куранову меры пресечения в виде ареста», — сообщили РБК в пресс-службе суда.

РБК направил запрос в ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС).

Александр Куранов является доктором технических наук, профессором кафедры cистем и технологий управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, гендиректором и главным конструктором ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» холдинга «Ленинец». Генеральный директором холдинга в 1985 году был назначен Анатолий Турчак, отец секретаря генсовета партии «Единая Россия» Андрея Турчака. После приватизации «Ленинца» Турчак-старший стал фактически единоличным владельцем холдинга. Ключевые позиции холдинга занимают члены семьи Турчака. На 2016 году на оборонные заказы приходилось более 80% оборота компании.

Читайте на РБК Pro
Инвестиции на РБК Pro. 30 дней доступа за 1 рубль Рэй Далио — РБК Pro: «США движутся в сторону быстрого упадка» Рост цен на квартиры в Москве поставил рекорд за последние 12 лет «Вам не перехитрить рынок». 10 заповедей трейдинга Льюиса Борселино

Материал дополняется. 

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter