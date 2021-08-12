ФСБ задержала гендиректора предприятия, входящего в холдинг Турчака

Сотрудники ФСБ задержали в Москве генерального директора, главного конструктора ОАО «Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем» (НИПГС) Александра Куранова в рамках расследования уголовного дела о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в столице сотрудниками ФСБ России задержан гендиректор НИПГС Александр Куранов. Следователи планируют суд просить об его аресте на два месяца», — сказал он.

В пресс-службе Лефортовского суда Москвы сообщили ТАСС о поступлении ходатайства следствия, но не уточнили детали уголовного дела.

Согласно картотеке судов общей юрисдикции Москвы, заседание, в рамках которого будет избрана мера пресечения в отношении Куранова А.Л., назначено на 12 августа в 16:00.

«В Лефортовский районный суд поступило ходатайство следствия об избрании Куранову меры пресечения в виде ареста», — сообщили РБК в пресс-службе суда.