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Выборы в Госдуму ,  
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В Москве разыграют квартиры и машины среди проголосовавших на выборах

Власти Москвы разыграют квартиры и машины среди участников дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре. Об этом сообщается на сайте программы «Миллион призов», которая была изначально запущена с целью поощрения граждан перед общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений к Конституции, а позднее для поощрения сделавших прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Прими участие в дистанционном электронном голосовании на выборах с 17 по 19 сентября 2021 года и получи шанс выиграть призовые баллы, машину или квартиру», — говорится в сообщении.

Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Мохте сообщил, что столичные власти разыграют 20 квартир и 100 автомобилей среди участников онлайн-голосования. «Призываю всех, кто планирует принимать участие в голосовании, сделать это в электронном виде, потому что это удобно, безопасно и, как выясняется, довольно выгодно и интересно», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, к программе «Миллион призов» присоединились более 70 компаний, среди которых такие торговые сети как «Магнит», «Пятерочка», «Детский мир», «Азбука вкуса», «Дикси», «Лента», «Спортмастер», а также аптечные и ресторанные сети, предприятия общественного питания.

Программа «Миллион призов» впервые была запущена перед общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений к Конституции России. Подарочные сертификаты по ней получили более 2 млн москвичей. В мае 2021 года стартовала программа »#ПобедимCOVIDВместе», в которой участвовали москвичи старше 60 лет, прошедшие вакцинацию. В программе приняли участие более 400 тыс. москвичей, которые получили подарочные сертификаты от компаний-партнеров.

Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. В течение трех дней будет избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов власти в 39 субъектах страны.

Жители столицы будут избирать депутатов Московской городской Думы по 19-ти и 37 избирательных округов, а также депутатов Совета депутатов муниципального округа Щукино.

Автор
Михаил Юшков Михаил Юшков
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