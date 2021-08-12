В Москве разыграют квартиры и машины среди проголосовавших на выборах

Власти Москвы разыграют квартиры и машины среди участников дистанционного электронного голосования на выборах в сентябре. Об этом сообщается на сайте программы «Миллион призов», которая была изначально запущена с целью поощрения граждан перед общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений к Конституции, а позднее для поощрения сделавших прививку от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Прими участие в дистанционном электронном голосовании на выборах с 17 по 19 сентября 2021 года и получи шанс выиграть призовые баллы, машину или квартиру», — говорится в сообщении.

Вице-президент Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Владимир Мохте сообщил, что столичные власти разыграют 20 квартир и 100 автомобилей среди участников онлайн-голосования. «Призываю всех, кто планирует принимать участие в голосовании, сделать это в электронном виде, потому что это удобно, безопасно и, как выясняется, довольно выгодно и интересно», — сказал он (цитата по ТАСС).

По его словам, к программе «Миллион призов» присоединились более 70 компаний, среди которых такие торговые сети как «Магнит», «Пятерочка», «Детский мир», «Азбука вкуса», «Дикси», «Лента», «Спортмастер», а также аптечные и ресторанные сети, предприятия общественного питания.

Программа «Миллион призов» впервые была запущена перед общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений к Конституции России. Подарочные сертификаты по ней получили более 2 млн москвичей. В мае 2021 года стартовала программа »#ПобедимCOVIDВместе», в которой участвовали москвичи старше 60 лет, прошедшие вакцинацию. В программе приняли участие более 400 тыс. москвичей, которые получили подарочные сертификаты от компаний-партнеров.