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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Система пропусков в Москве и Подмосковье, в ЛУКОЙЛе оценили новое соглашение ОПЕК+, режим масштабного бедствия во всех штатах США, пробка из машин скорой у подмосковного центра для пациентов с COVID-19. Главное — в материале РБК

Власти Москвы и Подмосковья утвердили правила пропусков для поездок

В Москве и Подмосковье из-за пандемии коронавируса вводят систему пропусков. Пока они будут необходимы только для поездок на общественном или личном транспорте. Оформлять пропуска начнут с 13 апреля, а обязательными они станут с 15 апреля.

  • Пропуска представляют из себя специальный код из букв и цифр, первые четыре символа — срок окончания действия пропуска, остальные 12 знаков помогут идентифицировать владельца и цель поездки.
  • Их будут выдавать для поездок, связанных с работой, в личных целях, соответствующих правилам режима повышенной готовности (в магазин, на дачу, на вокзал и т.п.), а также для визитов в медучреждения. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что пешком пока можно ходить без пропусков, но нужно соблюдать установленные правила и ограничения.
  • Система носит заявительный характер, а перечень уважительных причин для поездок является открытым. Заказать пропуск можно на сайте mos.ru (mosreg.ru для Подмосковья), отправив СМС на номер 7377 или по телефону +7 (495) 777-77-77. Для поездок между Москвой и областью не нужно заказывать два пропуска — москвичам достаточно пропуска с сайта мэра, жителям Подмосковья — с mosreg.ru. Для поездок в Москву из других регионов нужен столичный пропуск.
  • На въездах в Москву начали дежурить наряды Госавтоинспекции, они контролируют движение и уточняют у граждан причину въезда в столицу. Кроме того, все районы города круглосуточно патрулируют.

Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

Новое соглашение о сокращении добычи нефти необходимо, однако у него есть как позитивные, так и негативные стороны, заявил в интервью РБК вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун.

  • Отвечая на вопрос о том, адекватную ли цену заплатит Россия за согласие снизить добычу на 2,5 млн барр. (до 8,5 млн барр./cутки), Федун в качестве аналогии привел Брестский мир, «когда большевики в 1918 году были вынуждены по различным причинам пойти на сделку с Германией, которая была унизительной и тяжелой».
  • По его мнению, если бы сделку не удалось заключить, через 40–45 дней все нефтехранилища в мире оказались бы полностью заполнены, а через 30–40 дней России пришлось бы продавать нефть примерно по $15–20 за баррель. Соглашение же позволит сохранить диапазон цен на уровне $30–40 за баррель, при котором страна будет ежедневно получать $70–80 млн, что, как считает Федун, оправдывает сделку.
  • Согласно условиям соглашения, с 1 мая и до конца июня участники сделки сократят добычу на 10 млн барр./сутки, с 1 июля — на 8 млн барр./сутки, а с 1 января 2021 года — на 6 млн барр./сутки.

В США впервые в истории ввели режим ЧС во всех штатах

В субботу президент США Дональд Трамп ввел режим масштабного бедствия (major disaster) из-за ситуации с коронавирусом в Вайоминге, который стал последним из 50 штатов, где действует данное положение. Это первый случай в истории страны, когда режим бедствия объявили во всех штатах.

  • США — лидеры по числу зараженных (530 тыс. человек), при этом только в Нью-Йорке выявили свыше 180 тыс. инфицированных, это больше, чем в следующих за Штатами Испании (163 тыс.), Италии (152 тыс.) и Франции (130 тыс.).
  • За счет режима ЧС власти штатов смогут получить финансирование от правительства, а также воспользоваться ресурсами федеральных органов, например инженерного корпуса Вооруженных сил США и агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях.

У центра для пациентов с COVID-19 в Химках образовалась пробка из машин скорой помощи

У Федерального клинического центра высоких медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках, который наряду с 13 столичными стационарами принимает пациентов с COVID-19, возникла пробка из машин скорой помощи. В оперативном штабе Москвы ее объяснили увеличением потока пациентов из-за сложной ситуации с коронавирусом.

  • Лишь за последние сутки в федеральные центры ФМБА поступили 347 пациентов, сообщили в медико-биологическом агентстве. По состоянию на 11 апреля общее число пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и подозрением на него, а также с внебольничной пневмонией составляет 713 человек. В реанимации находятся 44 пациента, из которых 19 подключены к аппаратам ИВЛ, добавили в ФМБА.
  • Врачи в регионах жалуются на отсутствие медицинских масок и средств индивидуальной защиты. Не хватало их в инфекционной клинической больнице Ярославской области, сообщалось в петиции на платформе Change.org. Один из ее авторов, адвокат Ирина Чистякова, сообщила РБК, что больница закупила респираторы, а с приобретением защитных костюмов помогают местные предприниматели.
  • Об аналогичной проблеме заявили врачи Покровской больницы в Санкт-Петербурге, в которой выявили шесть случаев заражения. По словам одного из сотрудников, ему и двум коллегам, находящимся с 4 апреля на карантине после контакта с заболевшим пациентом, до сих пор не сделали анализ на COVID-19. «Больница по-прежнему не закупила средства защиты. Со вчерашнего дня к нам начали поступать маски, респираторы, противочумные костюмы, но все это — помощь неравнодушных людей», — рассказал он.
  • Обеспечить медиков средствами защиты пытаются благотворительные фонды. Деньги на расходные материалы и маски собирают несколько организаций, в том числе «Созидание» и «Правмир».
Авторы: Константин Нагаев, Виктория Полякова
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