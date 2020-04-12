Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Система пропусков в Москве и Подмосковье, в ЛУКОЙЛе оценили новое соглашение ОПЕК+, режим масштабного бедствия во всех штатах США, пробка из машин скорой у подмосковного центра для пациентов с COVID-19. Главное — в материале РБК

Власти Москвы и Подмосковья утвердили правила пропусков для поездок

В Москве и Подмосковье из-за пандемии коронавируса вводят систему пропусков. Пока они будут необходимы только для поездок на общественном или личном транспорте. Оформлять пропуска начнут с 13 апреля, а обязательными они станут с 15 апреля.

Пропуска представляют из себя специальный код из букв и цифр, первые четыре символа — срок окончания действия пропуска, остальные 12 знаков помогут идентифицировать владельца и цель поездки.

Их будут выдавать для поездок, связанных с работой, в личных целях, соответствующих правилам режима повышенной готовности (в магазин, на дачу, на вокзал и т.п.), а также для визитов в медучреждения. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что пешком пока можно ходить без пропусков, но нужно соблюдать установленные правила и ограничения.

Система носит заявительный характер, а перечень уважительных причин для поездок является открытым. Заказать пропуск можно на сайте mos.ru (mosreg.ru для Подмосковья), отправив СМС на номер 7377 или по телефону +7 (495) 777-77-77. Для поездок между Москвой и областью не нужно заказывать два пропуска — москвичам достаточно пропуска с сайта мэра, жителям Подмосковья — с mosreg.ru. Для поездок в Москву из других регионов нужен столичный пропуск.

На въездах в Москву начали дежурить наряды Госавтоинспекции, они контролируют движение и уточняют у граждан причину въезда в столицу. Кроме того, все районы города круглосуточно патрулируют.

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