Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 73,75 (-0,85) Quote, 10 апр, 13:47
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 80,74 (-0,35) Quote, 10 апр, 13:47
Трамп впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» во всей стране Общество, 01:58 В Москве активируют «спящие» штрафы для нарушивших изоляцию водителей Общество, 01:51 В аэропорту Схипхол в Нидерландах задержали вооруженного мужчину Общество, 01:40 В Петербург прибыл самолет с российскими туристами из Таиланда Общество, 01:09 Певицу Татьяну Буланову экстренно госпитализировали в Петербурге Общество, 00:49 РПЦ рекомендовала проводить службы в Москве и Подмосковье без прихожан Общество, 00:45 Осужденный в России банкир Бородин пожертвовал £1 млн клинике в Британии Общество, 00:29 Умер кинокритик Александр Тимофеевский-младший Общество, 00:07 Московских таксистов обяжут проверять спецпропуска у пассажиров Общество, 11 апр, 23:35 В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом Общество, 11 апр, 23:27 Число смертей от коронавируса в США превысило 20 тысяч Общество, 11 апр, 23:06 В Ленобласти закрыли на карантин нелегальный хостел Общество, 11 апр, 22:49 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 апреля Общество, 11 апр, 22:31 Эксперты предупредили о фальшивых уведомлениях по штрафам за карантин Общество, 11 апр, 22:00
Пандемия коронавируса ,  
0 

Трамп впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» во всей стране

Президент США Дональд Трамп ввел в субботу режим «масштабного бедствия» (major disaster) в Вайоминге, передает телеканал Fox News.

Вайоминг стал последним американским штатом из 50, где действует это положение. По словам заместителя пресс-секретаря президента Джадда Дира, впервые в истории страны «масштабное бедствие» объявлено по всей ее территории.

Телеканал отмечает, что губернатор Вайоминга официально обратился к Трампу с просьбой о введении режима в штате в четверг. На тот момент в Вайоминге было зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Объявление «масштабного бедствия» по всей стране произошло на фоне того, как США вышли на первое место по числу смертей от COVID-19.

По актуальным данным американского университета Джона Хопкинса, в Соединенных Штатах зафиксировано 20 389 летальных исходов из-за вызванных коронавирусом осложнений. Заболевание выявлено у 524,9 тыс. американцев, более 31 тыс. из них выздоровели.

Число смертей от коронавируса в США превысило 20 тысяч
Общество

Больше всего смертельных случаев от коронавируса в Нью-Йорке — 6397. В соседнем с ним административном округе Нассо 792 погибших. В городе Уэйн в Мичигане — 652 смерти.

Теги: США, Дональд Трамп, коронавирус
Материалы по теме
Число смертей от коронавируса в США превысило 20 тысяч
Общество
США стали лидером по числу смертей от коронавируса
Общество
США помогут Италии вопреки «дезинформации России и Китая»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter