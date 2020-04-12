Трамп впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» во всей стране

Президент США Дональд Трамп ввел в субботу режим «масштабного бедствия» (major disaster) в Вайоминге, передает телеканал Fox News.

Вайоминг стал последним американским штатом из 50, где действует это положение. По словам заместителя пресс-секретаря президента Джадда Дира, впервые в истории страны «масштабное бедствие» объявлено по всей ее территории.

Телеканал отмечает, что губернатор Вайоминга официально обратился к Трампу с просьбой о введении режима в штате в четверг. На тот момент в Вайоминге было зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли

Роспотребнадзор, Источник: JHU,Роспотребнадзор, mos.ru Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru Читать подробнее

Объявление «масштабного бедствия» по всей стране произошло на фоне того, как США вышли на первое место по числу смертей от COVID-19.