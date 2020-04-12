Трамп впервые в истории США объявил «масштабное бедствие» во всей стране
Президент США Дональд Трамп ввел в субботу режим «масштабного бедствия» (major disaster) в Вайоминге, передает телеканал Fox News.
Вайоминг стал последним американским штатом из 50, где действует это положение. По словам заместителя пресс-секретаря президента Джадда Дира, впервые в истории страны «масштабное бедствие» объявлено по всей ее территории.
Телеканал отмечает, что губернатор Вайоминга официально обратился к Трампу с просьбой о введении режима в штате в четверг. На тот момент в Вайоминге было зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом.
Роспотребнадзор, mos.ru
Объявление «масштабного бедствия» по всей стране произошло на фоне того, как США вышли на первое место по числу смертей от COVID-19.