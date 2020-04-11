Оперштаб объяснил пробки из машин скорой помощи в Химках

На въезде в клинический центр в подмосковных Химках образовалась пробка из карет скорой помощи. В ФМБА заявили, что за последние сутки в различные учреждения поступили более 300 пациентов

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Из-за сложной эпидемиологической обстановки за последние дни увеличился поток пациентов, сообщили РБК в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом на просьбу прокомментировать данные о пробках из машин скорой помощи у Федерального клинического центра высоких медицинских технологий России Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках.

«Все столичные стационары и станции скорой и неотложной медицинской помощи работают в усиленном режиме. Администрации медицинских учреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам. Мы просим всех проявить понимание, т.к. подобные ситуации не носят системный характер. Все пациенты, доставленные по скорой, будут размещены в стационар и получат необходимую медицинскую помощь», — сообщили в штабе.

Помимо 13 стационаров в Москве пациентов с COVID-19 принимают в нескольких частных больницах и федеральных стационарах, среди которых Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий, сообщили в штабе.

«Только за последние сутки в федеральные центры ФМБА России поступили 347 пациентов. По состоянию на 11 апреля 2020 года общее число пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 и подозрением на него, а также с внебольничной пневмонией составляет 713 человек», — заявили 11 апреля в ФМБА. В реанимационных отделениях находятся 44 пациента, из них 19 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.