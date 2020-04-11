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Оперштаб объяснил пробки из машин скорой помощи в Химках

На въезде в клинический центр в подмосковных Химках образовалась пробка из карет скорой помощи. В ФМБА заявили, что за последние сутки в различные учреждения поступили более 300 пациентов
Фото: Татьяна Макеева / Reuters

Из-за сложной эпидемиологической обстановки за последние дни увеличился поток пациентов, сообщили РБК в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом на просьбу прокомментировать данные о пробках из машин скорой помощи у Федерального клинического центра высоких медицинских технологий России Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках.

«Все столичные стационары и станции скорой и неотложной медицинской помощи работают в усиленном режиме. Администрации медицинских учреждений принимают все возможные меры для максимально быстрого распределения пациентов по палатам. Мы просим всех проявить понимание, т.к. подобные ситуации не носят системный характер. Все пациенты, доставленные по скорой, будут размещены в стационар и получат необходимую медицинскую помощь», — сообщили в штабе.

Помимо 13 стационаров в Москве пациентов с COVID-19 принимают в нескольких частных больницах и федеральных стационарах, среди которых Федеральный клинический центр высоких медицинских технологий, сообщили в штабе.

«Только за последние сутки в федеральные центры ФМБА России поступили 347 пациентов. По состоянию на 11 апреля 2020 года общее число пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 и подозрением на него, а также с внебольничной пневмонией составляет 713 человек», — заявили 11 апреля в ФМБА. В реанимационных отделениях находятся 44 пациента, из них 19 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным оперативного штаба на 11 апреля, за прошедшие сутки в России выявили 1667 новых случаев заболевания в 49 регионах страны. Большинство из них приходится на Москву, где выявили 1030 случаев заболевания.

В общей сложности в России выявлено 13 584 случая заболевания коронавирусом в 82 регионах. Умерли за сутки 12 человек, из них восемь — в Москве.

По оценке Роспотребнадзора, всего под медицинским наблюдением остаются 159 тыс. россиян, проведено более 1,18 млн лабораторных исследований на коронавирус.

Авторы: Егор Губернаторов, Ксения Аскерова
Теги: ФМБА, скорая помощь
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