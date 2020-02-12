Что случилось за день. Главные новости РБК

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Вход в здание Чертановского суда, где бывший начальник одного из управлений ФСИН РФ Виктор Свиридов покончил с собой (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Экс-начальник управления ФСИН совершил самоубийство в суде

Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой после оглашения приговора по делу о вымогательстве.

По словам его адвоката, Свиридов пронес в зал суда наградное оружие. Как экс-сотруднику ФСИН удалось это сделать, защитнику не известно. В суде заявили, что рамки-металлодетекторы были исправны.

Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 млн руб. у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова.

На заседании в среду суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы. После оглашения приговора Свиридов совершил самоубийство.

Кремль опроверг переговоры Путина и Лукашенко по объединению с Белоруссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко обсуждалось не объединение двух стран, как пишет Bloomberg, а углубление союзной интеграции.