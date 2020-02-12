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Что случилось за день. Главные новости РБК

Экс-начальник управления ФСИН совершил самоубийство в суде, Кремль ответил на сообщения о провале объединения с Белоруссией, Жаров может перейти в «Газпром-Медиа», россияне стали меньше экономить; главные новости — в обзоре РБК
Вход в здание Чертановского суда, где бывший начальник одного из управлений ФСИН РФ Виктор Свиридов покончил с собой (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Экс-начальник управления ФСИН совершил самоубийство в суде

Бывший руководитель управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов покончил с собой после оглашения приговора по делу о вымогательстве.

  • По словам его адвоката, Свиридов пронес в зал суда наградное оружие. Как экс-сотруднику ФСИН удалось это сделать, защитнику не известно. В суде заявили, что рамки-металлодетекторы были исправны.
  • Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 млн руб. у бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова.
  • На заседании в среду суд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы. После оглашения приговора Свиридов совершил самоубийство.

Кремль опроверг переговоры Путина и Лукашенко по объединению с Белоруссией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на встрече Владимира Путина и Александра Лукашенко обсуждалось не объединение двух стран, как пишет Bloomberg, а углубление союзной интеграции.

  • По данным источников Bloomberg, в конце декабря прошлого года Путин пытался убедить Лукашенко объединить Россию и Белоруссию, чтобы создать «сверхдержаву», руководителем которой мог бы стать российский президент.
  • Лукашенко отказался от полного объединения и тем самым сорвался план А для сохранения Путина у власти после истечения его полномочий в 2024 году. Беседа между президентами прошла за месяц до послания Федеральному собранию, в ходе которого Путин предложил изменить Конституцию.
  • Среди предложений президента — закрепление роли и статуса Госсовета, а также расширение полномочий Госдумы и Совфеда. В Думе уже предложили добавить в законопроект о поправках пункт, позволяющий бывшим президентам пожизненно становиться сенаторами. Путин говорил, что предложил поправки не для того, чтобы продлить свои полномочия.

Жаров стал претендентом на пост главы «Газпром-Медиа»

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров стал одним из претендентов на пост главы АО «Газпром-Медиа холдинг», сообщили несколько источников РБК.

  • По словам собеседника в Кремле, Жаров рассматривается на пост главы «Газпром-Медиа», но окончательного решения еще нет. У Жарова хорошие отношения с бывшим руководителем этой структуры Дмитрием Чернышенко, рассказал один из источников РБК.
  • Пост Жарова в Роскомнадзоре может занять Андрей Липов, сейчас он является начальником управления президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии.
  • Источники РБК говорили, что именно в департаменте Липова был разработан законопроект об ограничении доли иностранцев в значимых сайтах, который привел к реструктуризации «Яндекса».

Сбербанк заметил у россиян снижение стремления экономить

Россияне стали более требовательно относиться к качеству продуктов и их ассортименту, обращая меньше внимания на стоимость товаров, говорится в подготовленном Сбербанком «Потребительском индексе Иванова».

  • Тенденция к ослаблению стремления экономить, пусть и не ярко выраженная, появилась благодаря росту реальных доходов населения, считают авторы отчета.
  • Эксперты отметили, что индекс готовности россиян к покупке сравнительно дорогих товаров в четвертом квартале вырос на 2 п.п. — до минус 38%. Доля россиян, у которых нет сбережений, в конце года снизилась до нового исторического минимума — с 41% до 36%.
  • По итогам 2019 года, реальные доходы россиян выросли на 0,8%, следует из данных Росстата. Доходы падали с 2014 по 2017 год, а в 2018-м показали рост в 0,1%. Из-за сильного падения в предыдущие годы, реальные располагаемые доходы по итогам 2019 года оказались на 7,5% ниже уровня 2014 года.
Автор: Константин Нагаев
Теги: главные новости, последние новости
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