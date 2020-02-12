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Экс-начальник управления ФСИН умер после попытки суицида в зале суда

Виктор Свиридов совершил самоубийство в Чертановском суде Москвы во время оглашения приговора по делу о вымогательстве.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов умер после того, как попробовал покончить с собой в зале Чертановского суда, сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, на месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета. «Обстоятельства, при которых подсудимый (он находился под подпиской о невыезде. — РБК) пронес в здание суда оружие, в настоящее время устанавливаются», — заявила она. 

Адвокат Свиридова Григорий Иванищев сообщил РБК, что Свиридов пронес в зал суда наградное оружие. Позднее он сказал, что не знает, как Свиридов пронес с собой оружие.

Как передает корреспондент РБК, в суде сейчас находится замначальника управления ФССП по Москве Михаил Никифоров. Следователи готовятся допрашивать судебных приставов, которые были на посту в тот момент, когда Свиридов пронес оружие в суд.

Свиридов ранее говорил РБК, что страдает неизлечимым онкологическим заболеванием. 

Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн у бывшего заместителя директора ФСИН Александра Сапожникова. До оглашения приговора полковник находился под подпиской о невыезде. Его признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК).

Корреспондент РБК видел, как Свиридов достал оружие. После слов судьи Натальи Шабашевой о взятии под стражу в зале суда Свиридов покончил с собой.

Авторы: Маргарита Алехина, Кристина Астафурова
Теги: ФСИН, суд
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