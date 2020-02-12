Экс-начальник управления ФСИН умер после попытки суицида в зале суда

Виктор Свиридов совершил самоубийство в Чертановском суде Москвы во время оглашения приговора по делу о вымогательстве.

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов умер после того, как попробовал покончить с собой в зале Чертановского суда, сообщила РБК пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

По ее словам, на месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета. «Обстоятельства, при которых подсудимый (он находился под подпиской о невыезде. — РБК) пронес в здание суда оружие, в настоящее время устанавливаются», — заявила она.

Адвокат Свиридова Григорий Иванищев сообщил РБК, что Свиридов пронес в зал суда наградное оружие. Позднее он сказал, что не знает, как Свиридов пронес с собой оружие.

Как передает корреспондент РБК, в суде сейчас находится замначальника управления ФССП по Москве Михаил Никифоров. Следователи готовятся допрашивать судебных приставов, которые были на посту в тот момент, когда Свиридов пронес оружие в суд.

Свиридов ранее говорил РБК, что страдает неизлечимым онкологическим заболеванием.