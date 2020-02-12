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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Самые популярные политики мира, коронавирус ушел из России, новые флагманы Samsung, правила компенсации убытков за недвижимость изменятся; главные новости — в обзоре РБК
Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto / Reuters)

Трамп и Путин остались самыми известными политиками мира

Согласно данным опроса социологов Gallup International, президенты США и России в 2019 году стали самыми известными политиками мира. Лидер — Дональд Трамп, он набрал 89 пунктов, Путин отстает от него на пять баллов.

  • Третье место заняла канцлер Германии Ангела Меркель, ее рейтинг составил 77 пунктов. В пятерку самых известных также вошли папа римский Франциск (76) и президент Франции Эмманюэль Макрон.
  • По уровню симпатий распределение мест меняется. Наиболее позитивные эмоции у большей части человечества вызывает папа римский Франциск — он набрал 30 пунктов (53% относятся к нему благоприятно, 23% — неблагоприятно). Вслед за ним идут Ангела Меркель (15 п.п.) и Эмманюэль Макрон (7 п.п.). К Путину отношение людей в мире с прошлого года не изменилось, большинство людей относится к нему негативно. Его рейтинг — минус 12 п.п. К Трампу негативно относятся больше людей — минус 27 п.п.
  • У россиян симпатии вызывает председатель КНР Си Цзиньпин (индекс симпатий в России минус 1 п.п.) и премьер Индии Моди (плюс 1 п.п.). Политиком, к которому в стране относятся наименее благоприятно, стал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (минус 34 п.п.).

Все инфицированные коронавирусом в России выздоровели

В России было зафиксировано только два случая заболевания коронавирусной пневмонией нового типа (NCP), оба — граждане Китая. Накануне последнего из них выписали домой.

  • В понедельник, 11 февраля, из больницы в Тюмени выписали заболевшую коронавирусом студентку из Китая, результаты анализов контактирующих с ней людей оказались отрицательными.
  • Второй больной — Ван Юньбинь, был госпитализирован в Чите. Он жаловался на условия содержания, рассказав, что врачи не подтвердили его диагноз и не рассказали о том, заражена ли его семья. Сейчас он вышел из больницы, но его родные останутся на карантине до 14 февраля.
  • У обоих пациентов болезнь протекала в легкой форме.

Samsung представил новую линейку флагманских смартфонов

В Сан-Франциско южнокорейская компания провела презентацию новых моделей гаджетов, среди которых будущие флагманы компании — смартфоны линейки Galaxy S20, а также гибкий складной смартфон — Galaxy Z Flip.

  • Диагональ экрана у старшей модели S20 Ultra составила 6,9 дюйма, у S20 и S20+ — 6,2 и 6,7 дюйма. У них одинаковая встроенная память в 128 Гб и процессор Exynos 990. Помимо диагонали модели линейки отличаются емкостью аккумулятора.
  • В России смартфоны поступят в продажу с 13 марта 2020 года. Стоимость Galaxy S20 составит 69,99 тыс. руб., S20+ — 79,99 тыс. руб., S20 Ultra — 99,99 тыс. руб.
  • Galaxy Z Flip получил 256 Гб встроенной и 8 Гб оперативной памяти. В продажу он поступит раньше — с 14 февраля. Стоимость гибкого смартфона от Samsung составит 119,99 тыс. руб. В компании уверяют, что он сможет пережить 200 тыс. складываний.
  • Samsung остается мировым лидером по объему поставок смартфонов, его доля на рынке — 21,6%. За ним следует Huawei (17,6%), Apple (13,9%), Xiaomi (9,8%) и OPPO (8,3%)

Власти представили новые правила компенсации ущерба владельцам недвижимости

Нормы разработало Минэкономразвития, публичное обсуждение продлится до 28 февраля.

  • Речь идет о возмещении убытков при ухудшении качества земель, ограничении прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков и правообладателей объектов, расположенных на этих участках, а также при изменении зон с особым использованием земель — к примеру установлении охраняемых зон или санитарных зон трубопроводов.
  • На возмещение убытков могут рассчитывать все правообладатели недвижимости, права которых нарушены — как собственники, так и арендаторы. Размер убытков, согласно документу, будет складываться из размера реального ущерба и размера упущенной выгоды.
  • Действующие сейчас правила были утверждены еще в 2003 году. Юристы их критикуют или считают устаревшими. Одна из причин — отсутствие детализации того, что считать убытками.
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, последние новости
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