Что случилось за ночь. Главные новости РБК

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Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: Lehtikuva / Antti Aimo-Koivisto / Reuters)

Трамп и Путин остались самыми известными политиками мира

Согласно данным опроса социологов Gallup International, президенты США и России в 2019 году стали самыми известными политиками мира. Лидер — Дональд Трамп, он набрал 89 пунктов, Путин отстает от него на пять баллов.

Третье место заняла канцлер Германии Ангела Меркель, ее рейтинг составил 77 пунктов. В пятерку самых известных также вошли папа римский Франциск (76) и президент Франции Эмманюэль Макрон.

По уровню симпатий распределение мест меняется. Наиболее позитивные эмоции у большей части человечества вызывает папа римский Франциск — он набрал 30 пунктов (53% относятся к нему благоприятно, 23% — неблагоприятно). Вслед за ним идут Ангела Меркель (15 п.п.) и Эмманюэль Макрон (7 п.п.). К Путину отношение людей в мире с прошлого года не изменилось, большинство людей относится к нему негативно. Его рейтинг — минус 12 п.п. К Трампу негативно относятся больше людей — минус 27 п.п.

У россиян симпатии вызывает председатель КНР Си Цзиньпин (индекс симпатий в России минус 1 п.п.) и премьер Индии Моди (плюс 1 п.п.). Политиком, к которому в стране относятся наименее благоприятно, стал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (минус 34 п.п.).

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